Il sito Raffall.com permette di mettere in palio in una lotteria la propria casa, per venderla a cifre anche molto alte per abitazioni che sarebbe difficile piazzare sul mercato

Fonte: ANSA Come funziona la lotteria della casa

Il sito Raffall.com ha diffuso, fin dai tempi della pandemia, la pratica delle lotterie per vincere diversi oggetti. Di recente, il portale ha permesso anche di mettere in palio delle case. Il prezzo del biglietto può variare, da poco più di 1 euro fino a oltre 10 euro. Il risultato però è lo stesso: una delle persone che lo ha acquistato vincerà una nuova proprietà.

L’esistenza del sito è stata resa famosa in Italia dalla storia di una donna irlandese, che ha venduto in questo modo la propria abitazione per trasferirsi nel nostro Paese, in cui ha vissuto per 12 anni. Non sempre però questa strategia funziona.

Come funziona Raffal.com

Raffall è una piattaforma che permette ai propri utenti di mettere in palio in una lotteria quasi qualsiasi oggetto. Non sono case, ma anche automobili, dispositivi tecnologici, gioielli, esperienze e viaggi. L’utente stabilisce il prezzo a cui vorrebbe vendere l’oggetto o l’esperienza che mette a disposizione, e poi inizia a vendere i biglietti sul sito.

Quando ha raccolto una somma di denaro pari a quella stabilita, si procede all’estrazione. Ogni persona che ha partecipato ha la stessa probabilità di essere estratto e vincere. Rimane però una lotteria, quindi non solo non c’è alcuna garanzia di vincere, ma si perde nella stragrande maggioranza dei casi.

Per una casa come quella messa in palio dalla donna irlandese che è riuscita a completare il procedimento e potrà quindi trasferirsi in Italia, ci sono 150mila partecipanti alla lotteria. La probabilità di vincere è quindi di 1 su 150mila, lo 0,0006%, per ogni biglietto.

Raffall è un sito inglese e, nella tradizione delle lotterie britanniche, impone al vincitore di devolvere parte del ricavato in beneficenza. Per questa ragione le cifre richieste per avviare la lotteria sono spesso molto più alte della valutazione effettiva della casa messa all’asta.

Cosa succede se non si raggiunge il prezzo desiderato

Raffall, come ha ammesso anche il fondatore della piattaforma Stelios Kounou in un’intervista al New York Times, non aveva previsto inizialmente che gli utenti avrebbero potuto mettere in palio la propria casa nelle lotterie. Da quando è stato concesso però, sono già 18 le proprietà vendute attraverso il sito.

Può però anche succedere, soprattutto per quanto riguarda le case, che hanno valori molto alti, che chi ha messo in palio la propria abitazione non raggiunga la cifra desiderata. In questo caso ci sono diverse opzioni, a seconda del tipo di post sulla piattaforma. Se l’annuncio non ha una cifra minima da raggiungere attraverso la vendita dei biglietti, la lotteria si tiene comunque alla data prestabilita e l’organizzatore ha due opzioni:

fornire il premio e ricevere il 90% del ricavato della vendita dei biglietti;

non fornire il premio e in questo caso il vincitore riceverà il 75% del ricavato della vendita dei biglietti come compensazione, mentre l’organizzatore non otterrà nulla.

Se esiste invece una cifra minima, che però non viene raggiunta, l’organizzatore può decidere di non fornire il premio e il vincitore riceverà il 50% del ricavato.

Mettere in palio la propria casa in Italia

Raffall si sta diffondendo molto velocemente, non solo come metodo alternativo per mettere in vendita la propria casa, ma in generale come nuovo tipo di e-commerce. In Italia, però, anche se il sito è normalmente visitabile, è illegale mettervi all’asta la propria casa o qualsiasi altro oggetto.

Nel nostro Paese le lotterie sono considerate gioco d’azzardo, e quindi sono monopolio di Stato. Raffall non può quindi organizzarne nel nostro Paese. Si può però comunque partecipare a lotterie organizzate all’estero.