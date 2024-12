Affitti a Zurigo, il costo medio per un monolocale è 1.720 euro

Raffica di aumenti, nell’ex quartiere a luci rosse +60%. La guida per cercare casa in affitto nella capitale economica della Svizzera

L’aumento del costo degli affitti è un fenomeno che colpisce tutte le capitali europee, da Atene a Berlino, da Barcellona a Bruxelles. Tuttavia, l’incremento e il conseguente costo per vivere in affitto nelle principali città del Vecchio Continente, appaiono modesti se confrontati con i prezzi di locazione praticati a Zurigo, la capitale economica della Svizzera.

Nella città attraversata dal fiume Limmat, l’affitto medio per un monolocale raggiunge i 1.600 franchi svizzeri al mese, equivalenti a circa 1.720 euro. Per un bilocale a Zurigo il prezzo medio richiesto sale a 2.400 franchi svizzeri al mese, ovvero circa 2.580 euro. Zurigo sta attraversando il punto di massimo rialzo dei costi delle locazioni, con un incremento dell’8% nel 2023, un trend che sembra destinato a proseguire anche nel 2024. Dal 2000 i prezzi degli affitti sono aumentati complessivamente del 40% con picchi significativi in quartieri come Langstrasse, l’ex quartiere a luci rosse di Zurigo, dove il rincaro ha raggiunto addirittura punte del 60%.

Affitti a Zurigo, perché è sempre più complicato trovare un appartamento in affitto

Le cause di questa situazione sono simili a quelle osservate in altre metropoli europee. Da un lato, la scarsa attività edilizia non è riuscita a tenere il passo con la domanda abitativa in continua crescita. Dall’altro, l’aumento dell’immigrazione, con un costante afflusso di nuovi residenti, ha esercitato ulteriore pressione sul mercato degli affitti. Infine, il rialzo dei tassi di interesse sui mutui ha reso meno conveniente l’acquisto di una casa per molte famiglie portando numerosi potenziali acquirenti a prolungare i contratti di locazione.

Nel caso di Zurigo anche lo sviluppo economico locale ha contribuito a questa situazione; la presenza del più grande centro di ricerca di Google al di fuori degli Stati Uniti, per esempio, sta alimentando un costante afflusso di expat altamente qualificati e ben pagati (uno stage di un anno può essere retribuito anche 100mila euro) che esercitano una forte influenza sull’aumento del costo richiesto a Zurigo per vivere in affitto.

Affitti economici a Zurigo? Ecco dove cercarli

Ma esistono quartieri economici per vivere in affitto a Zurigo? Sì, ma bisogna spostarsi verso le aree periferiche per trovare costi più abbordabili. La prima opzione è rappresentata da Leimbach, nella parte meridionale della città dove un appartamento da 50 m² costa in media 1.643 euro al mese. Prezzi simili si trovano nella periferia più esterna a nord, nel distretto di Affoltern, dove il costo per un appartamento da 50 m² è leggermente più caro, con un prezzo medio di circa 1.680 euro al mese.

Il Distretto 5, o Industriequartier, è una zona che è andata incontro alla classica trasformazione urbana che ha convertito vecchie aree industriali in moderni loft, caffè e spazi culturali. Ben collegato al centro, è molto popolare tra i giovani professionisti ma ha costi degli affitti ancora abbastanza elevati: un appartamento di 50 m² costa in media tra 2.000 e 2.200 euro al mese.

Studiare a Zurigo, il costo di una camera singola

Per gli studenti, Zurigo offre opzioni limitate considerando il costo generale della vita in città. Molti scelgono di vivere in appartamenti condivisi: il costo medio di una stanza singola si aggira intorno ai 1.100 franchi svizzeri al mese (circa 1.182 euro). Sì, anche questa soluzione non è particolarmente economica.

Le zone più frequentate dagli studenti includono Oerlikon (Distretto 6) e Hirzenbach (Distretto 12), entrambe relativamente più economiche rispetto al centro città e ben collegate alle principali università, l’ETH Zürich (Politecnico Federale di Zurigo) e l’Università di Zurigo. Questi quartieri offrono una combinazione di prezzi leggermente più accessibili e comodità logistiche, rendendoli opzioni popolari tra gli studenti di Zurigo.

Vivere a Zurigo in affitto, il costo di un appartamento in centro città

Vivere nel cuore storico di Zurigo, a Lindenhof, significa immergersi in un quartiere che combina fascino medievale, cultura, edifici storici e viste panoramiche sulla città e tutto questo ha un costo: l’affitto mensile medio per un appartamento nel quartiere di Lindenhof è di 2.459 franchi svizzeri, circa 2.643 euro.