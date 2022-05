I migliori libri per bambini e ragazzi e dove comprarli: tutti i vincitori del Premio Andersen 2022

I libri tornano ancora una volta protagonisti. Nei giorni dello straordinario successo del Salone del Libro di Torino, dopo i dati non proprio confortanti sui lettori italiani (ne abbiamo parlato approfonditamente qui) e dopo un anno di letture, recensioni, analisi e confronto, la rivista Andersen ha infatti annunciato i vincitori della del suo prestigioso Premio Andersen.

Edizione numero 41, il Premio Andersen è il più ambito riconoscimento attribuito ai libri per ragazzi, ai loro scrittori, illustratori ed editori: un’occasione per riflettere sull’annata editoriale con particolare attenzione alle produzioni più innovative e originali.

L’edizione 2022 del Premio Andersen è promossa dalla rivista Andersen sotto gli auspici del Centro per il Libro e per la Lettura, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova e i suoi Servizi Educativi e Culturali e numerose realtà del territorio attive sul fronte della cultura e delle politiche per l’infanzia.

La giuria del Premio 2022 è stata composta dalla direzione della rivista Andersen (Barbara Schiaffino, Walter Fochesato, Anselmo Roveda); lo staff redazionale di Andersen coordinato da Martina Russo; Mara Pace (giornalista e responsabile web/social); Pino Boero (Università di Genova); Enrico Macchiavello (illustratore e fumettista); Anna Parola (Libreria dei Ragazzi di Torino); Caterina Ramonda (blog Le Letture di Biblioragazzi); Vera Salton (Libreria Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto); Carla Ida Salviati (studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia). L’immagine coordinata del Premio Andersen è firmata quest’anno da Isadora Bucciarelli, scenografa e modellista.

Premio Andersen 2022: i libri vincitori

Ecco tutti i libri vincitori del Premio Andersen 2022, divisi per categoria e età:

Miglior scrittrice: Sabrina Giarratana

Miglior illustratrice: Mariachiara Di Giorgio

Protagonisti della cultura per l’infanzia: Federica Buglioni

Miglior libro 0/6 anni: “Il mondo a testa in giù” di Mario Ramos – trad. di Tanguy Babled, Babalibri

Miglior libro 6/9 anni: “Ellen e il leone di Crockett Johnson” – trad. di Sara Saorin, Camelozampa

Miglior libro 9/12 anni: “Il Segreto” di Nadia Terranova e Mara Cerri, Mondadori

Miglior libro oltre i 12 anni: “Tutto daccapo” di A-Dziko Simba Gegele – trad. di Raffaella Belletti, Atmosphere Libri

Miglior libro oltre i 15 anni: “La guerra delle farfalle” di Hilary McKay – trad. di Roberto Serrai, Giunti

Miglior libro di divulgazione: “Nord” di Marieke Ten Berge e Jesse Goossens – trad. di Floor Robert, Clichy

Miglior libro fatto ad arte: “Il nastro” di Adrien Parlange, Fatatrac

Miglior albo illustrato: “Io parlo come un fiume” di Jordan Scott e Sydney Smith, Orecchio Acerbo

Miglior libro senza parole: “Riflettiamoci” di Gek Tessaro, Carthusia

Miglior libro a fumetti: “Mule Boy e il Troll dal cuore strappato” di Øyvind Torseter – trad. di Alice Tonzig, Beisler

Miglior libro mai premiato: “Rapimento in biblioteca” di Margaret Mahy – ill. Quentin Blake – trad. di Marina Vaggi, Interlinea

Premio speciale della giuria: “Ho visto un bellissimo picchio” di Michal Skibinski e Ala Bankroft – trad. Silvia Mercurio, Einaudi Ragazzi