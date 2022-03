Festa del papà, i regali più belli ed economici su Amazon per categoria

Marzo è tempo di Festa del papà. Come ogni anno, questa festività si celebra sempre lo stesso giorno. A differenza della Festa della mamma, che invece cade la seconda domenica di maggio, questa festa viene celebrata sempre il 19 marzo, in prossimità dell’inizio della primavera.

Come l’Italia, anche Paesi come Portogallo, Andorra, Svizzera e Spagna, celebrano la figura dei papà durante il giorno dedicato a San Giuseppe, padre per eccellenza, mentre nel resto del mondo le date cambiano. In Germania ad esempio viene festeggiato il giorno dell’Ascensione, in Romania durante la seconda domenica di maggio, in Serbia il 6 gennaio, negli USA il cosiddetto Daddy’s Day è la terza domenica del mese di giugno, in Egitto il 21 giugno ecc.

I dolci tipici per la Festa del papà

Forse non tutti sanno che esistono anche dei dolci tipici, per lo più a base di creme o marmellate, con pasta choux. A Roma sono chiamati Bignè di San Giuseppe e vengono tradizionalmente preparati fritti. Famosissima anche la zeppola napoletana di San Giuseppe (la leggenda vuole che, dopo la fuga in Egitto con Maria e Gesù, Giuseppe dovette vendere frittelle per poter mantenere la famiglia in terra straniera).

In Toscana e in Umbria è diffuso come dolce tipico la frittella di riso, preparata con riso cotto nel latte e aromatizzato con spezie e liquori e poi fritta, mentre in Emilia-Romagna il dolce tipico della festività è la raviola, piccolo involucro di pasta frolla o pasta di ciambella richiuso sopra una cucchiaiata di marmellata, crema o altro ripieno, poi cotta al forno o fritta. Insomma, come sempre accade in Italia, ogni regione ha la sua tradizione speciale, anche in cucina.

Quanto spendono gli italiani per la Festa del papà e quali sono i regali più gettonati

Come succede altrove, anche gli italiani spendono meno per la Festa del papà rispetto a quella della mamma: ben circa un terzo in meno.

Tra i regali più gettonati ci sono i vini e i liquori e i regali tecnologici, più o meno a pari merito. Storicamente seguono cioccolatini, profumi e vestiti e, un po’ a sorpresa, anche prodotti per il benessere.

A grande richiesta per la Festa del papà 2022, quest’anno spiccano anche i regali personalizzabili, per cui alcuni siti hanno creato sezioni ad hoc.

