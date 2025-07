Peninsula, tra eleganza mediterranea e sostenibilità

Ufficio Stampa Edoardo Pasolini e Edoardo Bastagli di Peninsula

Peninsula è un brand di “swimwear” fondato da Edoardo Pasolini nel 2018 a Roma, cresciuto tra l’arte e il mare, Edoardo studia cinema e produzione a Londra, lavora brevemente nel mondo audiovisivo, fonda una start-up tech con sedi tra Italia e Parigi e dopo averla venduta ritorna alle radici creative dando vita al suo marchio, un brand dove la pittura diventa stampa, il ricordo di periodi estivi passati si trasforma in un nuovo linguaggio visivo che prende forma nei capi da lui pensati. Oggi il marchio Peninsula è sinonimo di eleganza mediterranea e sostenibilità consapevole, il designer ha da poco annunciato l’ingresso di A.Moda S.p.A nel proprio progetto, attraverso un accordo di licenza esclusiva mondiale che vede a capo di questa operazione il giovane Edoardo Bastagli con il ruolo di Direttore Operativo.

Peninsula racconta una storia di orizzonti aperti, un brand di beachwear elegante e raffinato che ha fatto della classe e dello stile il proprio punto di forza, stampe pensate e disegnate personalmente da Edoardo Pasolini che con la complicità di tessuti pregiati e sostenibili ha creato una collezione che fa dell’unicità, della cura del dettaglio, del design e della qualità i propri punti di forza, costumi da uomo ma anche pantaloni e camicie in lino per rendere il tempo passato in spiaggia un momento esclusivo e indimenticabile da vivere con libertà ed eleganza. La gamma della collezione Peninsula include solo capi prodotti interamente in Italia, utilizzando materiali rigenerati come il poliestere riciclato o il lino organico, tutto in un’ottica di filiera circolare dove anche il packaging è creato per essere sostenibile.

Per l’occasione QF Lifestyle ha incontrato Edoardo Pasolini, founder e creativo del brand, insieme a Edoardo Bastagli Direttore Operativo e membro del board di A.Moda. per farsi raccontare le novità di questo esclusivo e raffinato brand dal profumo estivo.

Da cosa nasce l’idea di creare il brand Peninsula?

E.P. Nasce dal mio desiderio di trasformare l’autenticità del Mediterraneo in un linguaggio di stile e responsabilità, Peninsula è più di un marchio è un lifestyle, le collezioni raccontano il tempo lento dell’estate, l’eleganza essenziale dell’uomo mediterraneo, il dialogo tra natura e design, abbiamo voluto trasformare in realtà il vissuto delle nostre estati passate in Sardegna e in tutto il mediterraneo, lavoriamo per creare capi belli, durevoli e rispettosi del pianeta, La collezione Primavera/Estate 2026 di Peninsula è un viaggio intimo e vibrante nei miei ricordi d’infanzia un tributo affettuoso a Porto Rafael, angolo nascosto e incantato della Sardegna simbolo di eleganza senza tempo, vita spensierata e natura selvaggia.

Ci dica qualcosa in più di questa nuova collezione Primavera/Estate2026?

E.P. Come ho già anticipato questa collezione è un viaggio nei miei ricordi d’infanzia, un tributo a Porto Rafael in Sardegna, la collezione cattura l’essenza magica degli anni’90 vissuti su quel tratto di costa: le feste nella piazzetta al tramonto, il rumore delle barche che accarezzano la riva, le giornate infinite tra il granito sardo e l’azzurro cangiante del mare. Le stampe raccontano storie d’estate e di libertà, ispirate alle maioliche sbiadite dal sole, ai tessuti delle sdraio vintage e ai fiori spontanei della macchia mediterranea. Ogni capo è realizzato con materiali naturali e sostenibili, non è solo una collezione di beachwear è un Total look pensato per un uomo elegante, moderno e consapevole, una collezione che guarda al futuro, senza dimenticare le proprie radici. Il costume da bagno Made in Italy è un’icona di stile e sostenibilità dal carattere profondamente mediterraneo, realizzato in 100% poliestere riciclato, unisce design contemporaneo e responsabilità ambientale. Il taglio moderno, con una silhouette morbida e confortevole garantisce libertà di movimento, mentre il tessuto tecnico si asciuga rapidamente, sopra il costume, la camicia in lino completa con disinvoltura il look estivo Peninsula leggera, naturale, senza tempo. È la risposta elegante e spontanea a ogni ora del giorno, dalla spiaggia al tramonto.

Il vostro prodotto è sostenibile?

E.B. Ogni capo è 100% Made in Italy e viene realizzato con tessuti nobili a basso impatto come il lino coltivato senza irrigazione, cotone Pima certificato, poliestere riciclato da plastica post-consumo. Il packaging è riutilizzabile in cotone naturale. Peninsula è una B Corp certificata a dimostrazione del suo impegno concreto per un modello di business sostenibile, etico e trasparente. Il brand è da sempre impegnato in un percorso di responsabilità ambientale e sociale a lungo termine e crede che moda e ambiente possano coesistere.

Quali sono i vostri mercati di riferimento?

E.B. Attualmente il brand è distribuito in Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti, a partire dalla collezione SS26, grazie alla partnership di A.Moda, Peninsula si espanderà in nuovi mercati chiave come il Portogallo, Grecia, Cipro, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Israele, Emirati Arabi Uniti e tutto il Middle East, invece sul mercato americano, la crescita sarà guidata dall’ingresso in due delle principali catene di Department Store, Bloomingdale’s e Nordstrom. Peninsula è già distribuito in hotel e Department Store di alto profilo oltre ad avere flagship store a Roma, Ibiza e Rocco Forte Resort Verdura e Masseria Torre Maizza, abbiamo negozi diretti presso il Belmond Hotel Portofino, Taormina, Capri, Ravello, Venezia e pop up al Faena Miami Beach e al Four Season di Los Angeles, corner in Rinascente a Milano, Roma, Firenze e anche corner online su Farfetch, Giglio e molti altri, ci stiamo espandendo in modo organico e graduale e siamo presenti in circa 120 multimarca.

Quali sono le caratteristiche dello stile del brand?

E.P. Lo stile Peninsula è un modo di essere, un free spirit profondamente connesso al mare e alla bellezza senza tempo della costa italiana, un’eleganza spontanea e naturale, dove il suono delle onde e il profumo di salsedine lo fanno sentire davvero vivo, lo stile Peninsula non è mai urlato oppure ostentato è una cosa che si vive nella propria intimità, ma capace di essere colto dalle altre persone.

Chi è l’uomo Peninsula?

E.P. Il nostro target è ben chiaro, uomini che amano il mare, lo stile, persone sensibili alla qualità e che sono alla ricerca dell’unicità di un prodotto, uomini eleganti nella loro semplicità, capaci di apprezzare le nostre stampe, sono persone attente all’ambiente che amano vivere in libertà e spensieratezza la propria Estate.

Ci parli della partnership con A.MODA?

E.B. Sono molto orgoglioso dell’ingresso di A.Moda S.p.A in questo progetto, un accordo di licenza esclusiva mondiale della durata di cinque anni, con l’obiettivo di rafforzare la struttura di espansione organica del marchio, offrendo al brand una nuova dimensione di scalabilità internazionale e una visione strategica strutturata per i prossimi anni, (possiamo immaginare che il progetto andrà a buon fine visto la complicità e l’intesa professionale tra i 2 giovani Edoardo ndr).