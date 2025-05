Prada e la magia dell’estate, svelata la nuova collezione “Days of Summer”

Fonte: Ufficio stampa Collezione estiva Prada "Days of summer"

Con l’arrivo della stagione calda, Prada incanta il mondo della moda con la sua nuova collezione “Days of Summer”, presentata a maggio 2025. Questa collezione, firmata da Miuccia Prada e Raf Simons, è un’ode all’eleganza senza tempo e alla freschezza estiva, capace di coniugare innovazione e raffinatezza in un connubio unico.

Un concept che celebra l’estate

La collezione “Days of Summer” si ispira alla bellezza dei paesaggi mediterranei e alla spensieratezza delle giornate estive. Prada propone una narrazione in cui l’estetica si fonde con la funzionalità, dando vita a capi versatili, leggeri e sofisticati, pensati per accompagnare ogni momento della stagione calda.

Prada porta l’estate a bordo di un gozzo

In questa stagione, Prada abbandona le passerelle per salire a bordo di un tradizionale gozzo, protagonista della campagna “Days of Summer”. La maison ha scelto come muse moderne Troye Sivan, affiancato da Kendall Jenner, Hunter Schafer e Julia Nobis, per interpretare un racconto di evasione, leggerezza e stile.

Fonte: Ufficio stampa

La campagna, fotografata da Oliver Hadlee Pearch e diretta da Miuccia Prada e Raf Simons, è un vero e proprio studio sulla quieta immobilità baciata dal sole. In un contesto di mare e cielo in morbido fuoco sfocato, i protagonisti indossano maglie leggere, cotoni croccanti e capi dalle linee definite. Ogni scatto della campagna sembra una cartolina da una vacanza ancora da prenotare: discreta, leggermente surreale e intrisa di un fascino sobrio e raffinato.

Un equilibrio perfetto tra funzionalità e raffinatezza

Tra i capi maschili spiccano le camicie a maniche corte rigate in cotone e seta, perfette per affrontare la brezza marina con leggerezza e comfort. Questi capi si abbinano a costumi in tessuto tecnico e a pantaloni chino in cotone, rendendo ogni look adatto non solo alle uscite in barca o al mare, ma anche alle passeggiate serali.

Fonte: Ufficio stampa

Gli accessori maschili completano il guardaroba estivo con un tocco distintivo: il cappello da pescatore estivo in drill, le borse shopping in re-nylon, gli occhiali da sole con l’iconico logo Triangolo, i sandali a gabbia in gomma e i sabot in pelle spazzolata. Infine, la borsa da viaggio in pelle rappresenta l’elemento di eleganza funzionale, pensato per l’uomo che desidera uno stile impeccabile anche negli spostamenti estivi.

Un approccio sostenibile e innovativo

La filosofia di Prada è sempre più orientata alla sostenibilità e all’innovazione. La collezione “Days of Summer” ne è la prova, con la scelta di materiali eco-friendly e processi produttivi responsabili. Le linee pulite e i dettagli tecnici non solo conferiscono carattere agli outfit maschili, ma sottolineano l’impegno del brand verso un lusso sempre più consapevole.

Un debutto suggestivo attraverso la campagna

La collezione “Days of Summer” ha fatto il suo debutto attraverso una campagna visiva di forte impatto, sostituendo le passerelle con lo scenario evocativo di un gozzo immerso nel Mediterraneo. Con immagini che catturano l’essenza dell’estate, Prada trasforma il concetto di campagna moda in un’esperienza visiva suggestiva, celebrando la stagione attraverso uno stile maschile elegante, pratico e intriso di fascino senza tempo.