Come organizzare un weekend low cost in Europa viaggiando in treno dall'Italia: le migliori mete e le offerte da 30 euro per Parigi, Zurigo, Vienna e Monaco

123RF Week end low cost a febbraio 2026 in treno dall'Italia.

Febbraio è uno dei mesi migliori, e spesso sottovalutati, per organizzare un weekend low cost in Europa partendo dall’Italia in treno. La domanda turistica è più bassa rispetto ai mesi primaverili, le tariffe sono mediamente più convenienti e le città mantengono un ritmo autentico, lontano dai picchi dell’alta stagione. Con un minimo di pianificazione, bastano dai 30 ai 40 euro per un fine settimana fuori porta.

Di seguito una selezione di itinerari dall’Italia, con indicazione dei prezzi medi dei biglietti sulle tratte interne.

Francia e Svizzera le mete più vantaggiose

Dal punto di vista economico e logistico, l’asse Milano-Francia-Svizzera resta il più vantaggioso. È qui che la concorrenza tra operatori, la frequenza delle corse e la domanda business durante l’anno permettono, nei mesi di bassa stagione, di intercettare le tariffe migliori.

Parigi, ad esempio, grazie alla riapertura della linea diretta via Lione consente di partire da Milano Centrale e arrivare a Gare de Lyon in giornata, con tempi compatibili anche con un semplice weekend. A febbraio, le tariffe promozionali scendono spesso sotto i 40 euro, soprattutto viaggiando il venerdì pomeriggio o il sabato mattina presto. Parigi può essere una soluzione soprattutto perché concentra moltissimo valore turistico in uno spazio compatto: musei, quartieri iconici, mercati e passeggiate urbane che non richiedono spostamenti costosi.

Ancora più conveniente è l’asse verso la Svizzera, dove i collegamenti Eurocity da Milano verso Zurigo e Basilea sono frequenti, affidabili e ben distribuiti durante la giornata. Qui il treno diventa una leva di risparmio anche rispetto all’auto: niente pedaggi, niente carburante, niente parcheggi. Se si prenota in anticipo, fino a un mese prima si possono trovare offerte da 25 – 30 euro.

Austria e Germania grazie ai treni notturni

Spostandosi verso est, Vienna non è una destinazione “immediata” come Parigi o Zurigo, ma i collegamenti ferroviari dall’Italia, passando dal Brennero, consentono di raggiungerla con un viaggio notturno, ottimizzando tempi e costi. Le uniche tratte notturne dirette attualmente operative verso Vienna da stazioni italiane sono gestite da ÖBB Nightjet, con partenze da varie città italiane.

I biglietti con posto a sedere possono partire da circa 29,90 euro, anche se in questo caso si tratta di offerte limitate e quindi il prezzo dipende molto dalla data e dalla disponibilità. Mentre le sistemazioni più comode (come cuccette o vagoni letto) costano sui 50 euro.

Un discorso simile vale per Monaco di Baviera. Esiste infatti un treno notturno (ÖBB Nightjet NJ40235) che collega Milano Rogoredo a Monaco di Baviera su una tratta lunga ma panoramica. In questo caso la tariffa più bassa trovata per un biglietto con posto a sedere in seconda classe è di 29,99 euro. Per le cuccette e i posti letto i prezzi variano invece dai 49 euro ai 110 euro.

Perché scegliere il treno per un weekend a febbraio 2026

Viaggiare in treno dall’Italia verso l’Europa significa arrivare direttamente nel cuore delle città europee, senza costi accessori, senza check-in anticipati e senza trasferimenti aggiuntivi. È un vantaggio economico spesso sottovalutato, perché quando si ragiona sulle soluzioni low cost, si tiene spesso conto solo del prezzo del biglietto, e non delle altre spese di spostamento (per esempio dall’aeroporto all’hotel e viceversa).

Infine, a febbraio c’è minore pressione sulla domanda, quindi è possibile assicurarsi tariffe agevolate anche per hotel, s e strutture ricettive in generale. C’è poi una maggiore disponibilità di posti sui treni, dopo il picco delle feste di Natale, anche sulle tratte internazionali e le città sono più vivibili e meno affollate. Tutti fattori questi che riducono i costi indiretti legati a spostamenti e attese.

Disclaimer: la ricerca è stata effettuata utilizzando i principali motori di ricerca online. I prezzi indicati si riferiscono alle migliori offerte individuate al momento dell’analisi e sono da intendersi come puramente indicativi. Le tariffe sono soggette a variazioni frequenti e possono cambiare anche nell’arco di pochi giorni o una volta esaurite le offerte.