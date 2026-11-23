Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF I dati Istat sui flussi turistici in Italia.

Il turismo in Italia continua a crescere, ma a trainare il settore sono sempre più i visitatori stranieri, mentre la domanda interna mostra segnali di debolezza. Secondo i dati sui flussi turistici pubblicati da Istat il 23 novembre 2026, tra luglio e settembre nelle strutture ricettive italiane le presenze complessive sono aumentate rispetto allo stesso periodo l’anno scorso, ma il risultato è interamente riconducibile alla clientela proveniente fuori dal nostro Paese.

Turismo in Italia, i dati Istat su presenze e arrivi

Da quello che è emerso dal report dell’Istituto di statistica, nel terzo trimestre 2026 gli arrivi turistici in Italia sono diminuiti dello 0,5% rispetto al 2025, mentre le presenze sono aumentate del 3%. Nel primo caso si tratta del numero di clienti che effettuano il check-in in una struttura ricettiva, mentre nel secondo l’indicatore tiene conto delle notti effettivamente trascorse in alberghi e B&B.

Tuttavia, numeri alla mano, il turismo italiano mostra difficoltà nel mantenere la domanda domestica. Infatti, tra luglio e settembre 2026 (a fronte 60.483.546 arrivi e 249.000.786 presenze registrati), la componente straniera ha generato 137,7 milioni di pernottamenti, contro i 111,3 milioni riconducibili ai residenti in Italia.

La distanza tra le due componenti è significativa anche osservando le variazioni rispetto al 2025, quando:

gli arrivi hanno segnato un +1,5% per gli stranieri e un -3,2% per gli italiani;

le presenze hanno registrato un +6,4% per i non residenti e un -1% per i residenti.

Turisti stranieri vs italiani, numeri a confronto

Che il peso della componente internazionale è ormai determinante per i risultati del comparto ce lo confermano ancora una volta i numeri. Nel terzo trimestre 2026, il 55,3% delle presenze registrate negli esercizi ricettivi italiani è stato generato da clienti residenti all’estero. E la crescita degli stranieri è stata costante durante tutti e tre i mesi estivi, infatti rispetto al 2025:

a luglio le presenze dei non residenti sono aumentate del 5,7%;

ad agosto del 6,8%;

a settembre del 6,9%.

La situazione degli italiani è invece molto diversa:

a luglio i pernottamenti dei residenti sono diminuiti del 3,1%;

ad agosto hanno registrato un lieve incremento dello 0,3%;

a settembre, infine, la variazione è tornata negativa, con una flessione dello 0,2%.

Il dato trimestrale (-1%) evidenzia quindi una domanda domestica debole, il cui calo è più che compensato dalla crescita dei visitatori internazionali.

Infine, un’altra dinamica emersa è quella relativa alla permanenza media, cioè il numero di notti trascorse nelle strutture ricettive per ciascun arrivo, che nel terzo trimestre 2026 è stata pari a 4,12 notti. Tuttavia:

i turisti italiani hanno scelto soggiorni più lunghi, con una media di 4,43 notti;

i visitatori stranieri si sono fermati in media per 3,89 notti.

Gli alloggi preferiti dai turisti

Analizzando poi la diversa performance delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, gli alloggi alternativi agli hotel continuano a crescere più rapidamente, intercettando una quota sempre maggiore di turisti. In particolare, nel terzo trimestre 2026:

gli esercizi alberghieri hanno registrato 33,4 milioni di arrivi e circa 118,5 milioni di presenze;

le strutture extra-alberghiere hanno invece totalizzato poco più di 27 milioni di arrivi e oltre 130,5 milioni di pernottamenti.

Inoltre, sempre tra luglio e settembre, la crescita della domanda per le strutture non alberghiere è stata due volte e mezzo quella registrata nel comparto tradizionale, poiché le presenze negli esercizi extra-alberghieri sono aumentate del 4,2%, contro il +1,7% degli alberghi. E tale trend è stato particolarmente marcato ad agosto e settembre, quando:

gli esercizi extra-alberghieri hanno registrato rispettivamente incrementi delle presenze del 5,5% e del 6,7%;

gli alberghi, invece, hanno riportato variazioni più contenute, ovvero +0,8% ad agosto e +2,2% a settembre.

Secondo il commento dell’Istat, il comparto extra-alberghiero (categoria nella quale rientrano bed and breakfast, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna e alloggi privati in affitto) ha assorbito ormai oltre la metà delle presenze complessive del trimestre, raggiungendo il 54,9% nel solo mese di agosto.

La crescita non è però sostenuta allo stesso modo da italiani e stranieri. Le presenze dei clienti residenti in Italia sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto al terzo trimestre 2025, con un incremento dello 0,1%, mentre quelle dei non residenti sono invece aumentate del 7,3%.

Nel comparto alberghiero, invece, le presenze degli italiani hanno subito una flessione del 2%, mentre quelle degli stranieri sono cresciute del 5,3%.