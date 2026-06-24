Per l'indagine Sector Alarm-AstraRicerche il 43,1% ha già interrotto le ferie per un problema in casa: Campania e Puglia tra le più colpite

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Il report sui rischi di furto in casa durante l'estate.

Secondo un’indagine realizzata da Sector Alarm in collaborazione con AstraRicerche, quasi due italiani su tre, pari al 62,7%, lasciano la propria abitazione vuota per più giorni almeno una volta all’anno. Un dato che cresce ulteriormente nei mesi estivi, quando le ferie concentrate tra giugno e settembre portano milioni di famiglie a trascorrere lunghi periodi lontano da casa.

L’aspetto più sorprendente emerge però quando si osservano le conseguenze delle preoccupazioni legate alla sicurezza. Secondo la ricerca, il 43,1% degli italiani che si assentano da casa è stato costretto almeno una volta a interrompere anticipatamente la vacanza dopo aver avuto la certezza che fosse accaduto un evento negativo nella propria abitazione.

Le regioni dove si registrano più rientri anticipati

In alcune aree del Paese il fenomeno dei rientri anticipati risulta maggiormente diffuso:

al primo posto si colloca la Campania , dove il 54,5% degli intervistati dichiara di essere tornato almeno una volta prima del previsto dopo aver avuto conferma di un problema verificatosi nella propria abitazione;

, dove il 54,5% degli intervistati dichiara di essere tornato almeno una volta prima del previsto dopo aver avuto conferma di un problema verificatosi nella propria abitazione; segue la Puglia con il 53,3%, un dato particolarmente significativo considerando la forte vocazione turistica della regione e il numero elevato di famiglie che si allontanano dalla propria residenza durante il periodo estivo;

con il 53,3%, un dato particolarmente significativo considerando la forte vocazione turistica della regione e il numero elevato di famiglie che si allontanano dalla propria residenza durante il periodo estivo; sul terzo gradino del podio si trova il Piemonte, con il 46,1%.

Dietro questi rientri anticipati ci sono soprattutto:

furti;

e tentativi di effrazione.

In alcuni casi le vacanze vengono interrotte anche per allagamenti, cortocircuiti, problemi agli impianti domestici o altre emergenze che richiedono un intervento immediato. Ciò suggerisce che il problema della sicurezza delle abitazioni durante le vacanze sia percepito come una criticità non limitata a singole realtà locali.

Basta il timore per interrompere le ferie

Accanto ai casi in cui esiste la conferma che qualcosa sia realmente accaduto, emerge un altro dato interessante. Il 42,3% degli intervistati afferma infatti di aver interrotto almeno una volta una vacanza semplicemente per il timore che fosse successo qualcosa nella propria abitazione, senza avere alcuna certezza.

Si tratta di una percentuale quasi identica a quella registrata tra chi è rientrato per eventi realmente accaduti, a dimostrazione di quanto il fattore psicologico possa influenzare il comportamento dei viaggiatori.

In questo caso:

la Campania si conferma la regione con la maggiore incidenza, raggiungendo il 59,9% dei casi;

si conferma la regione con la maggiore incidenza, raggiungendo il 59,9% dei casi; seguono la Puglia con il 53,3% e il Piemonte con il 46,2%.

Sul fronte opposto, la Lombardia risulta tra le regioni più virtuose, con il 32,1% dei rientri legati esclusivamente al timore di un problema domestico, seguita a breve distanza dalla Toscana, che si attesta al 33%.

L’aumento della mobilità, la diffusione dello smart working che consente soggiorni più lunghi lontano dalla residenza abituale e la crescita del turismo flessibile stanno ampliando i periodi di assenza dalle abitazioni. Questo ha cambiato anche le esigenze di chi viaggia, alimentando il bisogno e la necessità di trovare soluzioni che consentano di monitorare gli immobili a distanza e di intervenire rapidamente in caso di emergenza.

Questi numeri evidenziano come l’ansia da casa vuota rappresenti un fenomeno reale e diffuso. Anche quando non esistono segnali evidenti di pericolo, molte persone faticano a vivere serenamente il periodo di vacanza, mantenendo costantemente alta l’attenzione verso ciò che accade nella propria abitazione.