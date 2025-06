Monticello-Piano Lettieri è il quartiere più richiesto per comprare casa a Scalea, comune dell'Alto Tirreno cosentino. Il particolare Centro Storico è invece la zona più costosa

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Scalea

Scalea, in provincia di Cosenza, rappresenta una delle località più apprezzate della costa tirrenica. Oltre ai tanti turisti delle regioni vicine che affollano le spiagge durante la stagione estiva negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione anche di numerosi stranieri. Proprio per questo il mercato immobiliare è sempre attivo grazie all’acquisto di seconde case e investimenti immobiliari. Nonostante sia una località molto conosciuta e frequentata da anni, i prezzi sono ancora contenuti rispetto alla media nazionale, ma con una domanda in crescita soprattutto durante i mesi estivi.

La città è ben collegata grazie alla stazione ferroviaria ed è una delle più importanti dell’Alto Tirreno cosentino. La presenza di servizi turistici e ricreativi ne fa una meta molto ambita da acquirenti provenienti da tutta Italia, interessati all’acquisto di case al mare. Nel primo trimestre del 2025, secondo i dati Idealista, la città ha mostrato un andamento positivo con una domanda concentrata in alcune aree specifiche. L’indice di domanda relativa è stato utilizzato per determinare le zone più cercate: questo indicatore misura il numero di richieste per ogni annuncio, evidenziando il livello di interesse dei potenziali acquirenti nei vari quartieri.

I quartieri più richiesti di Scalea

Tra le zone più cercate di Scalea, Monticello-Piano Lettieri registra l’indice più alto, pari a 2,1. Seguono Campo Volo-Fiume Lao-La Bruca e Baia del Carpino-Petrosa-Piano Grande con 1,9. Questi quartieri offrono un buon equilibrio tra tranquillità, vicinanza al mare e accessibilità. Cotura (1,7) e Centro-Arenile (1,3) si collocano a metà classifica, mentre il Centro Storico è meno ricercato con un valore di 0,8, probabilmente a causa della minore disponibilità di immobili moderni.

Quartiere Indice di domanda relativa Monticello-Piano Lettieri 2,1 Campo Volo-Fiume Lao-La Bruca 1,9 Baia del Carpino-Petrosa-Piano Grande 1,9 Cotura 1,7 Centro-Arenile 1,3 Centro Storico 0,8

I quartieri più costosi di Scalea

Dal punto di vista dei prezzi, il Centro Storico del comune calabrese risulta la zona più cara con un valore medio di 1.248 euro al metro quadro. A seguire si trovano Baia del Carpino-Petrosa-Piano Grande (1.083 euro/mq) e Centro-Arenile (1.044 euro/mq). Le zone di Campo Volo-Fiume Lao-La Bruca (1.021 euro/mq) e Cotura (956 euro/mq) presentano prezzi più contenuti, mentre Monticello-Piano Lettieri, nonostante l’alta domanda, resta la più economica con 923 euro/mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 1.248 Baia del Carpino-Petrosa-Piano Grande 1.083 Centro-Arenile 1.044 Campo Volo-Fiume Lao-La Bruca 1.021 Cotura 956 Monticello-Piano Lettieri 923

I quartieri più costosi in Italia

Nonostante sia una località turistica molto frequentata e rinomata soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, Scalea ha prezzi medi al mq estremamente contenuti. Il boom del settore avvenuto un paio di decenni fa ha portato ora ad un abbassamento dei prezzi e della domanda. Rispetto ai quartieri più costosi in Italia, la città cosentina si colloca nelle ultime posizioni. Il Centro Storico di Milano è la zona più cara del territorio nazionale con oltre 10.000 euro al mq come prezzo medio. La cifra viene toccata anche da Forte dei Marmi che occupa con due quartieri secondo e terzo posto. La stessa località toscana è quarta superando così il Centro di Roma che si colloca al settimo posto.