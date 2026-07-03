Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

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Samira Lui è divenuta quest’anno uno dei volti più amati della televisione italiana. Il successo de La Ruota della Fortuna l’ha travolta. È una presenza fissa nelle sere delle famiglie italiane, al fianco di Gerry Scotti, mostrando una chiara predisposizione nel ruolo di co-conduttrice (non chiamatela valletta).

Tutto ciò ha aumentato nettamente la curiosità del pubblico nei suoi confronti. Molti si chiedono, ad esempio, dove viva il volto del game show di Canale 5. Proviamo a rispondere a questa domanda, che ci porta a Milano, e facciamo un gioco: quanto costerebbe diventare suo “vicino di casa“?

Chi è Samira Lui

Classe 1998, Samira Lui è nata a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine. Sua madre è italiana e suo padre senegalese. Dopo il diploma da geometra, si è trasferita a Milano per seguire dei corsi di cinema, coltivando parallelamente la carriera nello spettacolo televisivo.

Ex professoressa de L’Eredità, è poi stata accolta nella casa del Grande Fratello in veste di concorrente In seguito ha trovato spazio a Tale e Quale Show e oggi conduce con Gerry Scotti la nuova edizione de La Ruota della Fortuna. La sua notorietà è in costante ascesa e il suo punto di riferimento è diventato il capoluogo lombardo. Del resto Milano è il cuore della tv e della moda.

La casa milanese, un rifugio al sicuro dai riflettori

A differenza di molte celebrità, Samira Lui mantiene un grande riserbo sul proprio spazio domestico. Proprio per questo, più che sulla singola abitazione, ci ritroviamo a ragionare sul contesto. Parliamo del mercato immobiliare milanese, il più caro e dinamico d’Italia.

La scelta non è stata ovviamente casuale, ma dettata soprattutto dalla natura del suo lavoro. Gli studi Mediaset si trovano a Cologno Monzese, alle porte della città. Vivere “in zona” significa dunque conciliare al meglio vita quotidiana e impegni professionali.

Sulla sua abitazione, però, Samira Lui mantiene il più grande riserbo. Sappiamo però che si tratta di un appartamento in centro, ed ecco le zone più amate dai personaggi TV:

CityLife, moderna e ben collegata, con grattacieli e residenze di nuova generazione;

Porta Nuova e Isola, cuore contemporaneo della città;

Corso Sempione, elegante e residenziale;

Navigli, vivace e creativa.

Sono aree che uniscono prestigio, servizio e, in generale, un’ottima accessibilità. Un mix perfetto per Samira Lui e tanti altri colleghi dello spettacolo italiano.

Quanto costa comprare casa a Milano

Il fattore economico a Milano è decisamente particolare e oltre la media nazionale. Il capoluogo lombardo rappresenta la piazza immobiliare più esclusiva d’Italia. Il prezzo medio si aggira intorno ai 5.200-5.700 euro al metro quadro.

Tocca però segnalare delle differenze notevoli a seconda della zona scelta. Alcune di queste, infatti, si allontanano notevolmente dalla media cittadina:

Corso Sempione e zona Arco della Pace arrivano fino a circa 10.000 euro al metro quadro; Porta Nuova e Isola toccano quota 7.500 euro, circa; CityLife va tra i 6.000 e gli 8.000 euro; Navigli invece si aggira sui 6.800 euro.

Diventare vicino di Samira Lui

Parliamo di cifre concrete, così da capire un po’ che tipo di spesa servirebbe per diventare vicino di casa (o di quartiere) di Samira Lui o magari di altri Vip. In una zona di grande tendenza come quelle citate, un appartamento di 100 metri quadri può superare i 700mila euro, facilmente. Di fatto si arriva a sfiorare o superare il milione di euro nelle aree più esclusive, come può essere Corso Sempione, ad esempio.

Molti Vip però preferiscono l’affitto, come nel caso di Stefano De Martino. I canoni mensili medi viaggiano intorno ai 26 euro al metro quadro al mese. Le zone di pregio, però, richiedono anche questo caso costi maggiori, con punte mediane più elevate. Insomma, neanche a dirlo, serve un portafogli alquanto gonfio per diventare vicino di Samira Lui. Magari ci si potrebbe limitare a una visita di passaggio.