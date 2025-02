Sabato De Sarno lascia Gucci: una svolta per la maison fiorentina

Fonte: UFFICIO STAMPA - Photo Riccardo Raspa Sabato De Sarno

Questa mattina, giovedìsabato de 6 febbraio 2025, il mondo della moda è stato scosso dalla notizia dell’uscita di Sabato De Sarno dalla direzione creativa di Gucci, ruolo che aveva assunto nel 2023. La maison fiorentina ha annunciato la fine della collaborazione, esprimendo gratitudine per il contributo dello stilista napoletano.

Nato a Napoli nel 1983, De Sarno ha iniziato la sua carriera nel 2005 con Prada, per poi proseguire con Dolce & Gabbana e, dal 2009, con Valentino, dove ha ricoperto il ruolo di direttore delle collezioni uomo e donna. La sua nomina a direttore creativo di Gucci nel 2023 ha segnato il suo debutto come leader creativo di una grande casa di moda.

Il tentativo di rilanciare Gucci

Durante la sua breve ma intensa permanenza in Gucci, De Sarno ha cercato di riportare il brand alle sue radici, puntando su una moda più indossabile e accessibile, senza rinunciare all’eleganza e al lusso che da sempre contraddistinguono la maison. La sua prima collezione, presentata alla Milano Fashion Week nel settembre 2023, ha ricevuto apprezzamenti per la sua freschezza e modernità.

Fonte: Ufficio stampa

Nonostante gli sforzi creativi, Gucci ha affrontato sfide significative sul mercato, con un calo delle vendite, in particolare in Cina, e una domanda complessivamente debole. Queste difficoltà hanno portato il gruppo Kering, proprietario di Gucci, a riconsiderare la direzione creativa del brand.

Cosa accadrà ora a Gucci?

La decisione di separarsi da De Sarno arriva in un momento cruciale per Gucci, che sta cercando di rafforzare la sua posizione nel mercato del lusso globale. Francesca Bellettini, vice CEO di Kering, ha riconosciuto la lealtà e la professionalità di De Sarno, sottolineando che una nuova direzione artistica sarà annunciata a tempo debito, con l’obiettivo di riportare Gucci a una posizione di leadership nella moda e garantire una crescita sostenibile.

Fonte: Ufficio Stampa

Nel frattempo, la collezione Autunno/Inverno 2025, che sarà presentata alla Milano Fashion Week il 25 febbraio, è stata realizzata dal team interno di Gucci. Gli appassionati del brand attendono con curiosità di vedere come la maison evolverà sotto la nuova guida creativa.

Il futuro di Sabato De Sarno

La partenza di De Sarno solleva interrogativi sul futuro della sua carriera e su chi prenderà le redini creative di Gucci. Il mondo della moda è in fermento, speculando su possibili successori e sulle direzioni che il brand potrebbe intraprendere.

Una cosa è certa: Gucci rimane un punto di riferimento nel panorama del lusso, e tutti gli occhi sono puntati sulle prossime mosse della maison. In un settore in continua evoluzione, cambiamenti come questo sono inevitabili. La capacità di adattarsi e reinventarsi è fondamentale per mantenere la rilevanza e il prestigio.

Sebbene la collaborazione tra De Sarno e Gucci sia giunta al termine, il suo contributo ha lasciato un segno indelebile nella storia del brand, e il futuro promette nuove ed entusiasmanti evoluzioni.