Dal Cuore Alle Mani a Roma, l’Alta Moda incontra il Neoclassico

Fonte: Ufficio stampa La mostra Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana arriva a Palazzo Esposizioni

La mostra Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana arriva a Palazzo Esposizioni, l’imponente spazio progettato da Pio Piacentini nel 1883, per inaugurare a Roma il terzo capitolo di un viaggio espositivo che ha già travolto Milano e Parigi. In un contesto dove l’Alta Moda diventa esperienza condivisa, il pubblico è chiamato a immergersi in oltre 1.500 mq di scenografie firmate da Florence Müller e Agence Galuchat, capaci di esaltare ogni creazione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana come parte di un dialogo tra materia e memoria.

Un percorso immersivo tra moda e architettura

Nel cuore del centro storico, le grandi sale di Palazzo Esposizioni si trasformano in un palcoscenico per le oltre duecento creazioni esclusive. Ogni capo, plasmato dalle mani sapienti degli artigiani di Dolce&Gabbana, dialoga con le volte neoclassiche e i dettagli marmorei, creando un contrasto sorprendente tra rigore classico ed eleganza sensuale. L’allestimento stimola un coinvolgimento totale: luci calibrate, pannelli tattili e specchi moltiplicatori fanno percepire il tessuto come opera d’arte vivente, unendo tecnica e passione sotto il segno del marchio.

Le radici culturali e artistiche

Il percorso tematico celebra la ricchezza delle influenze italiane che ispirano Domenico Dolce e Stefano Gabbana: l’Opera che incanta con drammaticità, il Balletto che esprime leggerezza e dinamismo, il Teatro che racconta storie di vita quotidiana, fino al Folklore delle tradizioni regionali. Ogni sezione ospita opere di artisti visivi selezionati, in un dialogo continuo tra moda e arte contemporanea. Gli allestimenti evocano suggestioni di “dolce vita”, restituendo l’anima ironica e rivoluzionaria di una maison che ha saputo rendere il lusso italiano riconosciuto nel mondo.

Una lettera d’amore alla creatività italiana

Promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo con IMG, la mostra non è un mero riallestimento ma una nuova narrazione pensata per la capitale. Dal Cuore Alle Mani è un tributo all’artigianalità: dal cuoricino di carta dove nascono le idee fino alle mani che tagliano, ricamano e rifiniscono ogni dettaglio. Questo viaggio tra passato e futuro sottolinea come Dolce&Gabbana abbia costruito il proprio stile sull’incontro tra tradizione sartoriale e visione innovativa, facendo della creatività italiana un modello di eccellenza universale.

Per chi desidera scoprire i segreti dietro un grande marchio, per gli appassionati di moda e per chi ama lasciarsi ispirare, Palazzo Esposizioni – dal 14 maggio al 13 agosto 2025 – diventa il luogo ideale per vivere un’esperienza indimenticabile attraverso il linguaggio più potente: quello delle mani che trasformano il cuore in capolavori di stoffa e sogno.