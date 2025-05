Prendete carta e penna, torna la Milano Moda che conta. Ecco tutte le date

La Milano Fashion Week Uomo si prepara a tornare sotto i riflettori dal 20 al 24 giugno 2025, con un ricco calendario che conta 80 appuntamenti, tra cui 20 sfilate (di cui 15 fisiche e 5 digitali), 41 presentazioni e 16 eventi. Un segnale forte per il comparto, nonostante un contesto economico e geopolitico ancora instabile

Fonte: Soliman Magdi. Milano Fashion Week.

Tra le new entry che sfileranno per la prima volta nella cornice ufficiale di Camera Nazionale della Moda Italiana, figurano Fiorucci, Paul Smith, Setchu e Qasimi. Il debutto digitale spetta invece all’indiano Outbreaklab e al brand caraibico Sgaboi.

Grande assente di questa edizione sarà Zegna, che sceglie Dubai per una sfilata speciale in anticipo rispetto alla settimana milanese. Tuttavia, il brand biellese tornerà nel calendario già dalla prossima edizione. A firmare i momenti clou della kermesse saranno ancora una volta Prada e Armani, con due show dedicati rispettivamente alle linee Emporio e Giorgio Armani.

Un ricco ventaglio di nuovi nomi

Per la prima volta entrano in calendario anche Cascinelli, Leonardovalentini, Meriisi, Rowen Rose, Uma Wang e Vivienne Westwood, a testimonianza della crescente attenzione per le realtà emergenti e i marchi indipendenti. Ritorna anche la svizzera Bally con una presentazione, mentre Jacob Cohen celebrerà il 40esimo anniversario con un evento dedicato.

Fonte: Ufficio stampa

La Fondazione Sozzani si trasformerà in passerella per i brand David Catalan, Miguel Vieira, Pronounce e Simon Cracker. Ai giovani designer sono riservate presentazioni speciali, tra cui quelle di Cascinelli, Lessico Familiare e Mtl Studio. Tra le iniziative culturali, spiccano la mostra di Agglomerati e la sezione Forma Aperta, uno spazio educativo dove sarà proiettato Il Digiuno, un video costruito con materiali d’archivio e found footage.

Tra luci e ombre del mercato

“La moda maschile prevede un primo semestre 2025 in calo del 3,8%. Nei primi due mesi dell’anno resta però positivo il saldo commerciale di 4,2 miliardi di euro. Registriamo segnali contrastanti, con aree in crescita e mesi in controtendenza, sintomo di un trend altalenante dovuto alla situazione geopolitica”, ha commentato Carlo Capasa, presidente di CNMI.

Sostegno istituzionale e sinergie olimpiche

“Come agenzia ICE abbiamo dato priorità al comparto con contributi fondamentali per la promozione del settore. Sosteniamo la Milano Fashion Week portando in Italia almeno 100 buyer esteri da Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia”, ha spiegato Matteo Zoppas.

La campagna di comunicazione di questa edizione, ambientata nel mercato dei fiori di Milano, è stata realizzata in sinergia istituzionale con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che l’Italia ospiterà dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. Un modo per celebrare la creatività italiana guardando già al prossimo grande appuntamento globale.

Ora non vi resta che prendere carta e penna, ecco il calendario completo:

Venerdì 20 giugno

17:00 SETCHU

18:30 FIORUCCI

20:00 PDF

Sabato 21 giugno

10:30 PRONOUNCE

12:30 DOLCE&GABBANA

17:00 PAUL SMITH

19:00 EMPORIO ARMANI

Domenica 22 giugno

10:00 SIMON CRACKER

12:00 QASIMI

14:00 PRADA

15:00 SAUL NASH

19:00 DUNHILL

Lunedì 23 giugno

9:30 DAVID CATALAN

10:30 MIGUEL VIEIRA

12:00 GIORGIO ARMANI