Il beach club Le Carillon torna a vestirsi Dolce&Gabbana

Vesta Carillon, la spiaggia griffata Dolce&Gabbana a Paraggi

Nel cuore della Riviera Ligure, incastonata tra la vegetazione mediterranea e le acque trasparenti del Golfo del Tigullio, sorge una delle mete più esclusive dell’estate italiana: Le Carillon, lo storico beach club di Paraggi, torna protagonista con il DG Resort 2025, il progetto firmato Dolce&Gabbana che per il secondo anno consecutivo trasforma questo angolo di paradiso in un’esperienza immersiva fatta di stile, gusto e autenticità.

Portofino, con la sua Piazzetta affacciata sul porticciolo e il fascino senza tempo da borgo marinaro, fa da cornice a un progetto che è molto più di un semplice “take-over” estetico: è un vero e proprio manifesto della dolce vita contemporanea. A guidarlo, ancora una volta, è l’inconfondibile mano creativa di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che portano l’eccellenza sartoriale e il gusto italiano in riva al mare.

La spiaggia logata: moda e buon gusto si incontrano

L’intera area del beach club si colora di bianco e verde intenso, in una palette che richiama la stampa Verde Maiolica, divenuta uno dei codici visivi più riconoscibili della maison. Ombrelloni, lettini, aree lounge e persino il bar: ogni dettaglio è curato per immergere gli ospiti in un’estetica coerente e sofisticata, in perfetto equilibrio tra glamour e natura.

Il motivo a righe verticali, altro elemento iconico del mondo DG, decora gli spazi comuni evocando le estati italiane di un tempo, tra gelati artigianali e passeggiate al tramonto. Ma questo è anche un luogo da vivere, non solo da guardare: l’area food è affidata a VESTA Portofino, il ristorante pop-up dove la cucina mediterranea viene reinterpretata con un tocco creativo e contemporaneo.

Un’esperienza luxury sotto tutti i punti di vista

L’esperienza culinaria al DG Resort è una vera celebrazione dei sensi. A VESTA, ogni piatto è pensato come una piccola opera d’arte. La selezione di ingredienti stagionali e locali incontra una ricerca estetica raffinata, in un ambiente che racconta il nuovo lusso conviviale: accogliente, elegante, internazionale. Dalla tartare ai frutti di mare ai piatti di pasta fatta in casa, ogni creazione dialoga con l’atmosfera circostante, fondendo arte, design e gastronomia.

Inaugurato nel 1936, Le Carillon resta un simbolo intramontabile dell’estate italiana, e grazie a Dolce&Gabbana continua a rinnovarsi stagione dopo stagione. L’estate 2025 sarà dunque sotto il segno della bellezza, della tradizione rivisitata e dell’arte di vivere all’italiana, tra un tuffo nel mare di Paraggi e un brindisi al tramonto sotto il cielo ligure.