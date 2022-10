Rasoio manuale o elettrico? Ecco quale scegliere

Fonte: 123RF

Radersi è un gesto quotidiano che ha delle conseguenze sulla pelle anche a lungo termine. Proprio per questo è importante scegliere il rasoio più adatto alle proprie esigente in modo da non stressare la zona interessata provocando irritazioni, lesioni o macchie. Non esiste un rasoio perfetto universale, adatto a tutti, è dunque necessario ascoltare le reazioni del nostro corpo.

I rasoi si dividono in due macro categorie: manuali o elettrici e su questo c’è un lungo dibattito. C’è chi una volta provati i benefici della tecnologia non tornerebbe mai indietro e chi invece non rinuncerebbe mai alla tradizione.

In cosa si distinguono? Principalmente nel modo in cui il pelo viene tagliato. I rasoi elettrici eliminano i peli come una forbice, con l’utilizzo di due lame mentre quelli manuali con un unico taglio netto. Analizziamo nel dettaglio le analogie e differenze tra i due tipi di rasatura

Rasoio elettrico

Perfetto per chi ha poco tempo. Permette di avere una rasatura impeccabile in pochi minuti grazie alla moltitudine di lame al suo interno. Niente perdite di tempo nemmeno per ciò che concerne la preparazione: niente sciacqui o schiuma da barba, basterà accendere lo strumento e il gioco è fatto. Anche per quanto riguarda la pulizia del rasoio, post rasatura, è tutto molto veloce e pratico. Le forme ergonomiche permettono di raggiungere facilmente anche le zone del viso che risultano più ostiche e risulta più maneggevole di un rasoio tradizionale.

È adatto anche per chi viaggia, sopratutto le versioni all-in-one che contengono anche vari accessori per rifinire basette, baffi e barba. È altamente consigliato per chi ha la pelle sensibile e delicata e, in questi casi, è comunque consigliato inumidire la pelle prima dell’utilizzo e utilizzare una crema dopo barba emolliente per evitare fastidiosi rossori e irritazioni.

I contro della rasatura elettrica sono sicuramente il prezzo, più elevato rispetto ai rasoi tradizionali. Ne esistono di diversi tipi in commercio ma anche quelli più economici risultano più onerosi dei modelli a sola lama. In più non è consigliato per tutti i tipi di barbe: quelle più lunghe potrebbero non ottenere l’effetto desiderato con facilità e praticità.

Rasoio tradizionale

La rasatura a mano libera è un gesto che riporta al passato e in molti la preferiscono. Con questo metodo si ottiene una rasatura molto vicina alla pelle che permette di mantenere l’effetto “pelle morbida” più a lungo. Bisogna anche ammettere che la maggior parte degli uomini ha più dimestichezza con la lametta, uno strumento che ha cambiato le sue vesti negli anni ma che non ha modificato le abitudini legate alla gestualità. Sicuramente risulta pratico: occupa poco spazio, dunque è facile da trasportare per chi viaggia spesso e non emette alcun rumore.

Purtroppo, però, è molto più facile tagliarsi, basta un piccolo momento di distrazione e questo non lo rende la soluzione più adatta a chi ha la pelle sensibile. La skincare di preparazione alla rasatura è più lunga e laboriosa e per questo disincentiva molti a scegliere una rasatura tradizionale quotidianamente ma piuttosto a preferirla solo in determinate circostanze.

Qual è, dunque, la soluzione migliore? Dipende dalla necessità di ognuno: il tipo di pelle, di necessità nella vita quotidiana, di trasporto e tempo da dedicare a questo gesto. In caso di irritazioni costanti o lesioni dolorose, è sempre consigliato consultare un dermatologo per analizzare la situazione per trovare la soluzione più adatta alle proprio esigenze.