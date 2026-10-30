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IPA Cesara Buonamici

Quanto guadagna Cesara Buonamici? È una domanda che accompagna spesso la carriera della giornalista, soprattutto da quando è entrata nel cast del Grande Fratello come opinionista. Da oltre trent’anni è uno dei volti più riconoscibili dell’informazione televisiva italiana: conduce il TG5, ha partecipato alla nascita della testata e nel tempo ha assunto incarichi di responsabilità all’interno della redazione. A questa attività ha affiancato negli ultimi anni anche la presenza nei programmi di intrattenimento di Mediaset.

Chi è Cesara Buonamici e che lavoro fa

Cesara Buonamici è nata a Fiesole il 2 gennaio 1957. Giornalista e conduttrice televisiva, ha costruito gran parte della propria carriera professionale all’interno del gruppo Mediaset, diventando una delle figure storiche del TG5. I suoi primi passi nel mondo dell’informazione risalgono alla fine degli anni Settanta, quando inizia a lavorare per Tele Libera Firenze, un’emittente locale toscana. Dopo il passaggio a Retequattro e l’esperienza a Italia 1 con Studio Aperto, nel 1992 entra nella squadra che dà vita al TG5, insieme a Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun.

Da allora la sua carriera è rimasta strettamente legata al telegiornale di Canale 5. Inizialmente conduce l’edizione delle 13, per poi diventare uno dei volti principali dell’edizione serale delle 20, appuntamento con cui è entrata nelle case di milioni di telespettatori.

Nel 2018 assume l’incarico di vicedirettrice del TG5 e nel 2023 riceve il titolo di direttrice ad personam, un riconoscimento del suo ruolo e della lunga esperienza professionale maturata nella testata.

Quanto guadagna Cesara Buonamici al TG5

Il compenso che Mediaset riconosce a Cesara Buonamici per il lavoro al TG5 non è stato reso pubblico. Non sono disponibili documenti ufficiali che permettano di conoscere nel dettaglio il suo stipendio, né indicazioni certe sulla parte fissa della retribuzione o su eventuali premi e indennità legati agli incarichi ricoperti. Secondo alcune stime pubblicate dalla stampa, il guadagno annuo della giornalista per l’attività televisiva potrebbe collocarsi in una fascia compresa tra 45mila e 110mila euro. Si tratta, però, di una valutazione non confermata da Mediaset e non di una cifra certificata riferibile al suo contratto.

Il cachet di Cesara Buonamici al Grande Fratello

Una parte delle indiscrezioni sui guadagni della giornalista riguarda il suo ruolo al Grande Fratello. Buonamici ha debuttato come opinionista nel 2023, portando la propria esperienza giornalistica in un contesto televisivo diverso da quello del telegiornale. La partecipazione al reality è proseguita anche nelle edizioni successive e nel 2026 è stata confermata nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip.

Secondo le indiscrezioni riportate da Money.it nel marzo 2026, il cachet della giornalista si collocherebbe tra 10mila e 14mila euro a puntata (da 2.500 a 3.500 euro all’ora, di fatto). Anche in questo caso non si tratta di un importo ufficiale: Mediaset non ha comunicato pubblicamente le condizioni economiche del suo accordo con il programma. Il compenso complessivo dipende inoltre dal numero di puntate previste e dagli accordi contrattuali. Non è quindi possibile stabilire con certezza quanto Buonamici incassi per un’intera stagione del reality.

La partecipazione al programma rappresenta comunque un’attività aggiuntiva rispetto al lavoro svolto al TG5. Il suo ruolo è quello di commentare le dinamiche tra i concorrenti e offrire al pubblico un punto di vista esterno, basato anche sulla propria esperienza televisiva.

La vita privata e l’attività fuori dalla televisione

Accanto alla carriera giornalistica, Cesara Buonamici è legata anche alla sua famiglia e al territorio di origine. Insieme al fratello Cesare si occupa infatti dell’azienda agricola di famiglia a Fiesole, che dedica particolare attenzione alla produzione biologica di olio. L’attività rappresenta un ulteriore impegno rispetto al lavoro televisivo, ma non sono disponibili informazioni pubbliche sui relativi ricavi o sui guadagni personali della giornalista.

Sul piano privato, nel 2022 ha sposato Joshua Kalman, medico israeliano con cui aveva una relazione da molti anni. Nel 2026 è stata inoltre insignita dell’onorificenza di commendatore, riconoscimento legato ai suoi meriti professionali.