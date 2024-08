Fonte: 123RF La classifica dei profumi più costosi al mondo.

Il mercato del lusso è difficile da comprendere per chi guadagna uno stipendio medio. A onor del vero i prezzi di vestiti e profumi possono sembrare eccessivi anche a chi ha un conto in banca fuori dal comune. Le targhette a due zeri sono la norma nelle profumerie, ma certe fragranze si spingono ben oltre, arrivando a costare fino a 7 milioni di euro. Una cifra incredibile, giustificata (forse) da un insieme di fattori che rendono esclusivi e unici i profumi più costosi al mondo.

Prima di vedere l’incredibile classifica bisogna fare una precisazione doverosa: il settore luxury rispetta regole diverse dagli altri mercati, è indirizzato a un pubblico selezionato che può permettersi di soddisfare ogni più recondita e onerosa fantasia, genera un valore complessivo globale di miliardi di euro – 1.500 solo nel 2023, di cui ben 363 miliardi solo per quanto riguarda i beni personali.

Perché i profumi costano così tanto

I profumi di fascia alta hanno prezzi esorbitanti per diverse ragioni:

ingredienti rari;

processi produttivi complessi e artigianali;

packaging con materiali pregiati;

campagne di marketing.

Gli ingredienti più rari per i profumi

Tra gli ingredienti più rari c’è l’oud, l’estratto di una particolare resina prodotta come difesa da parassiti e infezioni dagli alberi di Aquilaria nel Sud Est asiatico. Viene rimossa a mano e imbottigliata per molti anni lontano dalla luce del sole. Solo dopo un lungo processo di distillazione si ottiene la fragranza del “legno degli dei”.

L’ambra grigia è invece una secrezione biliare dei capodogli, nota sin dall’antichità per il suo profumo forte e gradevole e usata come l’incenso. A causa della crescente minaccia alla sopravvivenza dei cetacei, con la pesca limitata in quasi tutto il mondo, le grandi aziende hanno iniziato a ripiegare su sostituti di sintesi.

Tra gli oli essenziali più richiesti dal settore dell’alta profumeria c’è quello della rosa bulgara o rosa di Damasco, che nel 2022 ha raggiunto l’incredibile cifra di 10mila euro al kg a causa della crisi energetica e del cambiamento climatico che ha bruciato le colture. Ma non sono solo inflazione e caldo record a pesare sui costi di questa incredibile materia prima: per un kg di olio servono infatti 4mila kg di petali raccolti a mano.

Gli altri costi dei profumi di lusso

La presenza di un forte elemento di artigianalità nel settore è un altro elemento che contribuisce a gonfiare i prezzi dei profumi. Per ottenere alcune fragranze ci vogliono mesi di lavoro, con un processo di apprendimento per tentativi ed errori che coinvolge molti professionisti e altrettanti fornitori.

Altrettanto complicato e dispendioso, in termini di tempo e denaro, è il perfezionamento del packaging. Questo può essere realizzato con materiali pregiati come cristalli e pietre preziose.

Anche pubblicizzare un profumo ha costi importanti che si ripercuotono sul consumatore finale, specie se sono coinvolte celebrità di serie A, come attori e attrici di Hollywood, popstar all’apice del successo e importanti personalità del mondo dello sport, magari atleti delle Olimpiadi.

Les Larmes Sacrées de Thèbes di Baccarat

Les Larmes Sacrées de Thèbes (trad.: Le Sacre Lacrime di Tebe) di Baccarat è un profumo per uomo e donna lanciato sul mercato nel 1998. Contiene mirra, incenso e ambra grigia, è ispirato all’Antico Egitto. Il falcone è a forma di piramide ed è realizzato in cristallo di Baccarat. Ogni pezzo è un’opera d’arte limitata e da collezione.

Costa oltre 5mila euro per flacone.

Opera Prima di Bulgari

Opera Prima è stato prodotto per festeggiare il 130esimo anniversario della fondazione di Bulgari. Ha note di agrumi, gelsomino e muschio. La bottiglia è realizzata da Venini in cristallo e decorata con foglie d’oro e pietre preziose come diamanti e ametiste.

Costa 200mila euro.

Golden Delicious Million Dollar di Dkny

Golden Delicious è un profumo relativamente accessibile a tutti, ma la versione Million Dollar Fragrance Bottle è stata creata per beneficenza usando quasi 3mila pietre preziose, tra cui diamanti e zaffiri. Grazie alle sue note fresche e fruttate e a questa geniale trovata pubblicitaria, Dkny ha fatto entrare il suo profumo nell’Olimpo dei più costosi al mondo.

Costa circa 910mila euro.

Shumukh di The Spirit of Dubai – Parfums by Nabeel

Nonostante il secondo posto in questa classifica, Shumukh è il profumo “commerciale” più prezioso al mondo. Il suo nome significa grossomodo Ti meriti il meglio. È contenuto in un flacone di cristallo decorato con 3mila diamanti, perle giganti, topazi, 2 kg di oro 18 carati e 5 kg di argento puro, custodito in una sacca di pelle nera.

La fragranza, unisex, ha note di ambra, legno di sandalo, muschio, oud, rosa di Damasco, patchouli, ylang-ylang e incenso.

Costa circa 1,8 milioni di euro (flacone da 3 litri).

Le Monde Sur Mesure di Morreale Paris

Morreale Paris ha pensato a un profumo su misura, personalizzabile in ogni aspetto, dalla fragranza al design della bottiglia, in genere realizzata in oro intrecciato e decorata con gemme preziose. La composizione della fragranza può variare, essendo creata su richiesta per soddisfare i gusti specifici del cliente. Le Monde Sur Mesure è il profumo di lusso definitivo: unico nel suo genere e per questo