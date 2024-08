I cinque occhiali più costosi al mondo

Dalla montatura in oro alle pietre preziose, passando per i diamanti e le lenti in smeraldo: tutto quello che c’è da sapere sugli occhiali più costosi al mondo

Nella società delle apparenze, dominata dal flusso dei social network e dagli autoscatti in posa, ogni tipologia di accessorio che possa migliorare l’outfit personale assume un valore inestimabile in termini di apprezzamento collettivo. Chi oggi non ama esibire un bel orologio da polso contornato di pietre preziose? E come rinunciare ad un bracciale luccicante, ad una borsa di marca o (addirittura) ad uno stiloso portacellulare da collo?

Ebbene, in questa logica odierna, il vero re della compagnia rimane senza dubbio l’occhiale da sole. Impensabile non indossarlo appena si esce dal lavoro, in giro per la città, ma anche durante le gite fuori porta del weekend, per non parlare delle vacanze al mare o in montagna. Non c’è situazione privata o mondana in cui non indossare i tanto amati sunglasses. Che però, come tutti gli accessori, ha visto crescere a dismisura il proprio prezzo nel corso degli anni.

Occhiali da sole, prezzi sempre più alti: le cinque paia di lusso più costose al mondo

E così, ormai da alcuni anni, i marchi di moda più celebri al mondo fanno a gara per realizzare gli occhiali da sole più chic e ricercati, forgiando modelli sempre più esclusivi e alternativi. Aumentando, di conseguenza, anche il costo medio di vendita.

Occhiali Clic Gold di Ron Lando

Scorrendo la classifica degli occhiali da sole più cari al mondo, impossibile non trovare i nuovissimi Clic Gold in oro zecchino da 18 carati. Il modello è stato ideato di persona dal grande Ron Lando, un visionario del mondo lenti, che dal suo laboratorio di San Francisco sforna idee e progetti da oltre 40 anni. L’ultimo modello risulta estremamente lussuoso e non viene venduto a meno di 62mila euro, un prezzo frutto delle 50 ore di lavorazione che servono per realizzare ogni singolo paio.

Occhiali Cartier Panthère

Un mix senza precedenti di oltre 650 zaffiri e ben 561 diamanti incastonati in una montatura non proprio leggerissima da indossare, ma impossibile da non notare. Con il nuovo paio d’occhiali progettato da Carter Panthère si raggiungono vette di lusso che forse mai si erano toccate prima d’ora. Il tutto con alcune tracce di oro bianco da 18 carati. Il prezzo? Circa 132mila euro.

Occhiali Shiels Jeweller Emerald

Gli occhiali da sole Shiels Jeweller Emerald aprono il podio dei più costosi al mondo grazie alla loro montatura realizzata interamente in oro puro, con inserti di diamanti e uno stile ispirato alla figura dell’imperatore romano Nerone. Un mix di classe e irriverenza (con la particolarità unica delle lenti in smeraldo) per un prezzo che non può scendere sotto ai 166mila euro.

Occhiali Dolce e Gabbana con lenti fumé

Il primo marchio italiano presente in graduatoria è anche il secondo più costoso al mondo. D’altronde, questo paio d’occhiali pensati per coniugare la montatura in oro puro con le stilosissime lenti fumé sono frutto dell’inventiva e della genialità del duo Dolce e Gabbana. Per i comuni mortali, il problema riguarda il prezzo: ben 300mila euro di cartellino, giustificati anche dalla presenza di piccole pietre preziose che compongono la sigla D&G all’interno delle aste.

Occhiali Chopard

Manco a dirlo, gli occhiali più pregiati al mondo non potevano essere realizzati da nessun’altra parte se non in Svizzera, patria dell’alta gioielleria (e dei prezzi fuori portata). Nel 2024 la società di lusso Chopard ha aggiunto un nuovo prodotto alla propria linea “capolavori”, progettando e realizzando un nuovo occhiale con ben 60 grammi di oro a 24 carati, mentre per le decorazioni sono stati impiegati 51 diamanti. Il tutto per un prezzo di vendita finale che oltrepassa i 340mila euro: selfie in spiaggia assicurato!