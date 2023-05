È stato presentato il calendario della MFW

Fonte: Ufficio Stampa

La Camera Nazionale della Moda ha presentato all’Hotel “Palazzo Parigi” in Milano il calendario della prossima Fashion Week Men’s collection Spring/Summer in programma dal 16 al 20 giugno 2023, realizzato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale di ICE Agenzia e del Comune di Milano. Ad aprire la kermesse meneghina ci sarà il grande ritorno di Valentino che torna a sfilare nel capoluogo lombardo con la collezione Valentino The Narratives. Nel calendario saranno previste 22 sfilate fisiche, 5 sfilate digitali e 30 presentazioni, ma il Presidente Carlo Capasa ha dichiarato che le presentazioni potrebbero aumentare, e a chiudere la Fashion Week sarà la sfilata di Zegna.

Tra le nuove proposte in passerella, troveremo Andersson Bell e come nuove presentazioni i brand Maccapani, Maison Laponte, Marcello Pipitone, Bonola, Mcm, Setchu e Skin of Nature ,tutti selezionati minuziosamente dalla stessa Camera Della Moda. Oltre a Valentino tornerà nel calendario anche Neil Barret e come ritorno nelle presentazioni rivedremo il brand americano Ralph Laurent Purple Label. La Camera della Moda ha previsto una nuova campagna di comunicazione realizzata insieme al Comune di Milano e Yes Milano per promuovere la Milano Fashion Week Men’s Collection Spring/Summer 2024, campagna incentrata anche per questa edizione sulla narrazione dei luoghi iconici di Milano e sarà veicolata sugli schermi e attraverso le affissioni del Comune di Milano dal 09 giugno al 20 giugno. Scattata all’Arena Civica dal fotografo Marco Imperatore, con lo styling di Roberta Astarita, la campagna ha come protagonisti quattro modelli con look di Federico Cina, Maison Laponte, MTL Studio e Bonsai.

Il Presidente Carlo Capasa ci tiene ha sottolineare che anche per questa edizione, la Milano Fashion Week Men’s Collection si potrà seguire in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, la quale ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multi-brand che monomarca. Ogni showroom avrà la possibilità di presentare, relativamente ai brand approvati da CNMI, foto e video delle collezioni, contatti, date di campagna vendita e press release. Gli appuntamenti della settimana della moda uomo saranno visibili anche nella Cina continentale, grazie allo streaming partner internazionale Tencent Video, mentre l’OOH streaming partner italiano Urban Vision, diffonderà lo streaming delle sfilate attraverso il maxi-led posizionato sul Duomo di Milano e messo a disposizione da Samsung, realtà vicina alla città di Milano e alla moda milanese. Gli altri contenuti, inclusa la campagna della MFW, saranno trasmessi sul maxi-led di Corso Vittorio Emanuele. Inoltre, grazie ai video channel partner Fashion Channel e Asahi Shimbun sarà possibile visualizzare rispettivamente su YouTube e in Giappone i contenuti della Milano Fashion Week in playback.

Quest’anno, in concomitanza con la Milano Fashion Week Men’s Collection di giugno, il Fashion Film Festival Milano (FFFMilano), evento internazionale di moda e cultura fondato e diretto da Costanza Etro, celebra la sua nona edizione con numerosi eventi fisici e digitali dal 12 al 19 giugno. Il FFF Milano, realizzato in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana e il patrocinio del Comune di Milano, rappresenta un ottimo strumento e un’ottima opportunità per potenziare l’esposizione del Made in Italy all’estero, in un contesto internazionale contemporaneo, digitale e d’avanguardia. Carlo Capasa dichiara: “L’importante ritorno di Valentino apre un calendario che vede sessantasette eventi fisici in quattro giorni, chiuso dalla sfilata di ZEGNA. La giornata di martedì 20 è dedicata interamente ai contenuti digitali, visibili in tutto il mondo attraverso la nostra piattaforma. Durante la settimana della moda avrà luogo, inoltre, la nona edizione del Fashion Film Festival Milano, che proseguirà il racconto della significativa sinergia tra moda e cinema, coinvolgendo attivamente il pubblico e la città di Milano.” Commenta il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa – “Anche i numeri di settore ci fanno guardare alla Milano Fashion Week con ottimismo, con una crescita di fatturato del 14% nel primo bimestre del 2023, rispetto al primo bimestre dello scorso anno. Grazie ai nostri brand, ai giovani designer che scelgono di presentare durante la nostra Fashion Week e grazie alla collaborazione con ICE e il Comune, Milano continua a rafforzare il suo ruolo di capitale internazionale della moda.”