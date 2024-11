Arriva la Trento Fashion Week, dove la moda è protagonista tra tradizione e innovazione

Fonte: Magdi Soliman Marco Consoli, patron della TFW, Andrea De Zordo , presidente ass artigiani Trentino

Fino al 23 novembre 2024, Trento si trasforma nella capitale della moda con la prima edizione della Trento Fashion Week, un evento tanto atteso che celebra il dialogo tra artigianato sartoriale, innovazione stilistica e sostenibilità. Sfilate, presentazioni, workshop e concorsi animeranno il programma, rendendo questa manifestazione un punto d’incontro tra giovani designer emergenti, maestri artigiani e appassionati del settore.

Uno dei momenti clou sarà il prestigioso The Fashion Award Trento, organizzato in collaborazione con il Centro Moda Canossa, che premierà i talenti emergenti della moda, tra cui la giovane designer olandese Hieke Kreileman, pronta a presentare la sua prima collezione. Questo concorso, insieme al progetto Fashion Nest, offre ai partecipanti un’occasione unica per mettere in mostra il proprio talento sulle passerelle di un evento che guarda al futuro del fashion system.

Un palcoscenico per il talento e la sostenibilità

La Trento Fashion Week è concepita come un laboratorio creativo, dove l’arte sartoriale incontra le tendenze più innovative. “L’obiettivo è celebrare l’artigianato trentino e dare spazio ai giovani designer”, spiega Sabrina Greta Tamanini, Fashion Art Director dell’evento. La sostenibilità è il fil rougedella manifestazione, sottolineando l’importanza di un approccio responsabile alla moda, in armonia con il territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi, le sfilate dei quattro designer selezionati dall’Associazione Artigiani Trentino, sponsor istituzionale dell’evento. La settimana culminerà con il glamour del Vartalent 2024 Fashion Show, dove la creatività e il lussotroveranno massima espressione.

Secondo Marco Consoli, Executive Producer, l’evento si pone come piattaforma dinamica per sfilate, formazione e networking, stimolando una contaminazione tra realtà nazionali e internazionali. Eva Lavinia Maffei, curatrice e PR, vede l’iniziativa come un’occasione per promuovere il benessere del territorio attraverso la moda. Il Direttore della Fotografia, Magdi Soliman, aggiunge che ogni scatto durante la settimana contribuirà a costruire una narrazione visiva indimenticabile, amplificando il messaggio dell’evento.

Partecipazione e opportunità

La partecipazione agli eventi è aperta al pubblico, con alcuni appuntamenti soggetti a registrazione sul sito ufficiale della Trento Fashion Week. Questa manifestazione non solo arricchisce lo scenario della moda locale, ma crea anche sinergie significative tra le aziende e le nuove generazioni di creativi, come sottolinea Yousef Soliman, Direttore Marketing.

La Trento Fashion Week è un invito a scoprire nuovi linguaggi della moda, lasciarsi ispirare da visioni innovative e supportare il futuro del fashion system attraverso la celebrazione del talento e della sostenibilità. Un evento che seppur a livello locale, promette di lasciare il segno nel panorama della moda italiana e internazionale.