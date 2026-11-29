La pet economy italiana continua a crescere e apre la strada a nuove opportunità professionali, anche in ambiti che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati di nicchia

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Quanto vale il mercato della pet economy in Italia.

Dagli chef specializzati nella preparazione di pasti e dolci per cani e gatti ai wedding dog sitter, passando per pet detective, consulenti di viaggio e professionisti della riabilitazione animale. Sono sempre di più i mestieri nati per rispondere alle esigenze di chi ha un animale domestico.

Il mercato della pet economy in Italia vale 6,8 miliardi e conta quasi 27mila imprese attive, con una domanda in costante evoluzione. A trainare la crescita, oggi, non è più solo la vendita di alimenti, accessori e prodotti per la cura degli animali, ma soprattutto l’offerta di servizi personalizzati.

Cresce il mercato della pet economy in Italia: i numeri del settore

Secondo un’indagine realizzata dalla tech company Fiscozen, che ha analizzato l’evoluzione delle professioni legate alla pet economy incrociando dati camerali e rilevazioni fiscali del Mef, oggi sono circa 18mila i liberi professionisti con partita Iva impegnati nei servizi di cura e benessere animale, escludendo i medici veterinari.

Non si tratta solo di una nuova tendenza, ma di un cambiamento più profondo. Gli animali domestici occupano uno spazio sempre più importante nella vita delle persone. Infatti, da quello che è emerso:

ci sono circa 53,6 milioni di animali domestici;

domestici; più di 10 milioni di famiglie , pari al 37,7% del totale, convivono con almeno un animali. Di questi, oltre 20 milioni sono cani e gatti, le due categorie che rappresentano il principale riferimento per gran parte dei servizi della pet economy;

, pari al 37,7% del totale, convivono con almeno un animali. Di questi, oltre 20 milioni sono cani e gatti, le due categorie che rappresentano il principale riferimento per gran parte dei servizi della pet economy; il 20% dei proprietari valuta persino di destinare una parte della propria eredità alla tutela del proprio animale domestico in caso di morte.

Rispetto al passato è cambiata inoltre la composizione della spesa. Il rapporto Assalco-Zoomark 2026 stima che:

il mercato italiano del pet food e del pet care abbia raggiunto un valore di 5,3 miliardi di euro , con una crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente;

e del pet care abbia raggiunto un valore di , con una crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente; il giro d’affari complessivo arriva a 6,8 miliardi di euro, secondo le stime di Unioncamere se si tiene conto anche delle attività veterinarie, il turismo, i servizi di assistenza, la cura e le assicurazioni. In particolare, il comparto dei servizi di cura e benessere ha registrato un incremento del 32% negli ultimi cinque anni e del 90% negli ultimi dieci.

I nuovi mestieri del settore

Come confermano le rivelazioni di Unioncamere e InfoCamere citati da Fiscozen, nel 2025 le partite Iva riconducibili al settore delle “Altre attività di servizi” sono aumentate dell’11,1%. Per questo motivo, anche per andare incontro alle nuove esigenze di marcato, lo scorso aprile sono stati introdotti nuovi codici Ateco dedicati ad alcune attività prima ricomprese in categorie più generiche. Tra questi figurano:

96.99.11, dedicato ai servizi di dog sitter e cat sitter;

96.99.12, relativo alle attività di toelettatura degli animali;

96.99.13, riferito ai servizi di addestramento.

Gli autonomi individuali attivi con questi tre codici sono circa 18mila. Si tratta di professionisti con un’età media di 35 anni. Tuttavia, non tutte le professioni dispongono ancora di un codice specifico. Per esempio, tra le professioni più particolari che stanno conquistando spazio nella pet economy ci sono:

gli chef e i pasticceri , specializzati nell’alimentazione animale;

e i , specializzati nell’alimentazione animale; wedding dog sitter , che ai matrimoni si occupano della gestione del cane degli sposi durante la cerimonia e il ricevimento;

, che ai matrimoni si occupano della gestione del cane degli sposi durante la cerimonia e il ricevimento; il pet detective , una sorta di investigatore specializzato nella ricerca di animali domestici smarriti;

, una sorta di investigatore specializzato nella ricerca di animali domestici smarriti; il travel planner per animali, che si occupano di pianificare viaggi tenendo conto delle necessità di cani e gatti. Il servizio può comprendere la selezione di strutture ricettive adatte, l’individuazione dei mezzi di trasporto più appropriati e la verifica delle condizioni necessarie per affrontare il viaggio;

per animali, che si occupano di pianificare viaggi tenendo conto delle necessità di cani e gatti. Il servizio può comprendere la selezione di strutture ricettive adatte, l’individuazione dei mezzi di trasporto più appropriati e la verifica delle condizioni necessarie per affrontare il viaggio; il pet relocator, che interviene soprattutto quando è necessario organizzare trasferimenti complessi o veri e propri traslochi internazionali insieme agli animali domestici.

Un ulteriore segmento in espansione riguarda i servizi legati alla salute e alla riabilitazione (fisioterapia, idroterapia e osteopatia veterinaria). A differenza di altre professioni emergenti, però, in questo ambito è necessario un percorso di formazione e specializzazione coerente con la natura sanitaria delle prestazioni. I servizi vengono generalmente erogati da medici veterinari e tecnici specializzati, spesso all’interno di centri di riabilitazione attrezzati.