Tutto porta al mare con Paul & Shark

Vele colorate nel cielo plumbeo d’inverno, kitesurf che planano sull’acqua e la complicità di tre amici. Il freddo che si placa solo avvolgendosi in capi caldi e onde di sfondo che non si placano.

La campagna pubblicitaria Autunno/Inverno 2024 di Paul & Shark è il racconto essenziale del brand: tutto porta al mare, quel mare da cui Paul & Shark è nato e da cui, ancora oggi, trae ispirazione e nutrimento. Il mare come elemento naturale privo di sovrastrutture, ma anche come stato d’animo, veicolo di pensieri profondi ed emozioni.