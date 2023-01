MFW maschile al via: le novità, il calendario completo e gli eventi da non perdere

Tutto pronto per il primo attesissimo appuntamento del 2023 con la moda. Milano si prepara ad accogliere la Fashion Week Uomo, che accenderà ancora una volta i riflettori su una delle perle assolute del Made in Italy. Da venerdì 13 a martedì 17 gennaio la città meneghina torna protagonista con la presentazione delle nuove collezioni moda uomo autunno-inverno 2023/2024, che ci sveleranno stile e tendenze del prossimo anno.

La prima grande novità di questa edizione è che, finalmente, la Milano Fashion Week torna dal vivo dopo due anni di pandemia. Ma non sarà più come prima: il grande fashion show organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana si reinventa, tornano sì live, ma lanciando al contempo un modello ibrido con alcuni momenti 100% digital. Non solo: gli eventi verranno trasmessi in streaming sul sito ufficiale e chiunque sarà di passaggio da Piazza Duomo potrà anche vederli grazie all’enorme schermo installato grazie alla collaborazione di Samsung.

Tantissimi gli eventi in programma, per un totale di oltre 72 appuntamenti da vivere tutti d’un fiato: 21 sfilate, 31 presentazioni, 5 presentazioni su appuntamento, 4 contenuti digitali e 11 eventi coloreranno Milano di moda. A sfilare in passerella alla MFW 2023/024 sarà, tra gli altri, Gucci, che dopo tre anni ritorna nella giornata inaugurale con un cambio di rotta netto dopo la chiacchieratissima rottura con il direttore creativo Alessandro Michele. Altri debutti tra sfilate e presentazioni sono quelli di Charles Jeffrey Loverboy, ADD, Bonsai, Charles Philip, Iuter, Sestini, Tagliatore e Valstar.. Tanti anche i debutti, tra sfilate e presentazioni, come quelli di Charles Jeffrey Loverboy, ADD, Bonsai, Charles Philip, Iuter, Sestini, Tagliatore, Valstar e KB Hong.

Se siete fashion addicted, temerari, sperimentatori o semplicemente curiosi, tra gli eventi che non potete assolutamente perdere c’è la presentazione delle collezioni Colmar Revolution, di PT Torino e di Lardini. Da segnarsi sul calendario anche il lancio della prima collaborazione tra Marni e Carhartt WIP. Grande attesa anche per l’evento di presentazione “The Added Element”, durante il quale The Woolmark Company & Luna Rossa Prada Pirelli sveleranno le novità della loro technical partnership.

CNMI ha annunciato il lancio di un bando per l’assegnazione dei “CNMI Fashion Trust Grant 2023”, iniziativa promossa dal Camera Moda Fashion Trust e creata per sostenere la nuova generazione del design italiano, che comprende i nuovi brand indipendenti che si sono già distinti come punte di diamante del Made in Italy.

Infine, largo alla creatività e sostenibilità al femminile: grazie a Salesforce e in collaborazione con D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) verrà lanciato il progetto di mentoring “Empowering Women in Fashion Retail”: 10 work session con esperti del settore, dedicate a donne provenienti da tutta Italia con storie di violenza alle spalle.

Milano Fashion Week 2023/2024: il calendario con tutti gli eventi

Venerdì 13 gennaio

ARTIOLI, ore 10:00 VIA BIGLI, 15 Appuntamento

JETSET, ore 10:00 VIA TORTONA, 31 Appuntamento

ÇANAKU, ore 10:00 ALZAIA NAVIGLIO GRANDE, 38 Appuntamento

ASPESI, ore 10:00 CORSO VENEZIA, 14 Appuntamento

LOUIS VUITTON, ore 10:00 Evento

GUCCI, ore 14:00 VIA MECENATE, 77 Sfilata (anche live)

COLMAR REVOLUTION, ore 14 Evento

BRUNELLO CUCINELLI, ore 15:00 VIALE MONTELLO, 16 Presentazione

FAMILY FIRST, ore 16:00 VIA CALABIANA, 6 Sfilata (anche live)

LESSICO FAMILIARE, ore 17:00 VIA TAZZOLI, 3 Presentazione

BOGLIOLI, ore 17:00 PIAZZA DEL DUOMO, 12 Presentazione

BILLIONAIRE, ore 18:00 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17 Sfilata (anche live)

RITOS, ore 18:30 Evento

1017 ALYX 9SM, ore 19:00 VIA ACHILLE MAIOCCHI, 7 Sfilata (anche live)

KITON, ore 19:30 PIAZZA SEMPIONE Presentazione

DSQUARED2, ore 21:00 VIA PERIN DEL VAGA, 2 Sfilata (anche live)

DSQUARED2, ore 21:30 Evento.

Sabato 14 gennaio

BRIONI, ore 09:30 VIA BRERA, 12 Presentazione

HARMONT & BLAINE, ore 09:30 VIA TORTONA, 37 Presentazione

WOOLRICH, ore 10:00 VIA ELIA LOMBARDINI, 18 Presentazione

MSGM, ore 10:30 VIA ANDREA MARIA AMPERE, 2 Sfilata (anche live)

PAL ZILERI, ore 11:00 VIA VERRI, 8 Presentazione

EMPORIO ARMANI, ore 11:30 VIA BERGOGNONE, 59 Sfilata (anche live)

VALEXTRA, ore 12:00 VIA A. MANZONI, 3 Presentazione

DOLCE & GABBANA, ore 12:30 VIALE PIAVE, 24 Sfilata (anche live)

FENDI, ore 14:00 VIA SOLARI, 35 Sfilata (anche live)

JORDANLUCA, ore 15:00 VIA VALENZA, 2 Sfilata (anche live)

BRETT JOHNSON, ore 15:00 VIA A. MANZONI, 38 Presentazione

IUTER, ore 15:00 VIA MEDA, 24 Presentazione (anche live)

ADD, ore 15:00 VIA FRIULI, 26 Presentazione

LA MARTINA, ore 15:30 VIALE GIORGIO BYRON, 2 Presentazione

FEDERICO CINA, ore 17:00 VIA GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI, 8 Sfilata (anche live)

TEN C, ore 17:00 Evento

K-WAY, ore 18:00 VIA DELL’APRICA, 12 Sfilata (anche live)

SHANGHAI TANG, ore 19:00 Evento

MARNI + CARHARTT WIP, ore 20:30 Evento

PLEIN SPORT, ore 21:00 Evento (anche live)

PT TORINO, ore 21:00 Evento

JORDANLUCA, ore 22:00 Evento.

Domenica 15 gennaio

SANTONI, ore 09:00 VIA MONTENAPOLEONE, 9 Presentazione

LARDINI, ore 09:00 PIAZZA AFFARI, 6 Presentazione

ELEVENTY, ore 09:30 CORSO VENEZIA, 14 Presentazione

MISSONI, ore 10:00 VIA SOLFERINO, 9 Presentazione

ALTEA, ore 10:00 VIA A. MAFFEI, 14 Presentazione

SIMON CRACKER, ore 10:00 VIA BERGAMO, 14 Sfilata (anche live)

SLOWEAR, ore 10:00 C.SO SEMPIONE, 2-4 Appuntamento

MAGLIANO, ore 11:00 VIA CALABIANA, 6 Sfilata (anche live)

ETRO, ore 12:00 VIA OROBIA, 15 Sfilata (anche live)

PRADA, ore 14:00 VIA LORENZINI, 14 Sfilata (anche live)

TAGLIATORE, ore 14:00 CORSO ITALIA, 1 Presentazione

CANALI, ore 15:00 VIA S. GREGORIO, 29 Presentazione

CORNELIANI, ore 15:00 VIA DURINI, 24 Presentazione

MR.&MRS. OSSIE CLARK AND CELIA BIRTWELL FASHION AND PRINTS 1965-1974, ore 15:00 Evento

TOD’S, ore 17:00 VIA MOZART, 14 Presentazione

CHARLES JEFFREY LOVERBOY, ore 17:00 VIA VALENZA, 2 Sfilata (anche live)

VALSTAR, ore 17:00 PIAZZA DEL DUOMO, 21 Presentazione

BONSAI, ore 17:00 VIA PASSO PORDOI, 6 Presentazione

JW ANDERSON, ore 19:00 VIA TORTONA, 58 Sfilata (anche live)

DSQUARED2, ore 19:30 Evento

LARDINI, ore 20:30 Evento

JW ANDERSON, ore 21:00 Evento.

Lunedì 16 gennaio

LUCA LARENZA, ore 09:30 VIA A. MANZONI, 39 Presentazione

CHARLES PHILIP, ore 10:00 VIA VITTORIO VENETO, 30 Presentazione

SESTINI, ore 10:00 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17 Presentazione

JETSET, ore 10:00 VIA TORTONA, 31 Presentazione

GIORGIO ARMANI, ore 10:00 VIA BORGONUOVO, 21 Sfilata (anche live)

GIORGIO ARMANI, ore 11:00 VIA BORGONUOVO, 21 Sfilata (anche live)

KB HONG,ore 11:00 VIALE ALEMAGNA, 6 Presentazione

DHRUV KAPOOR, ore 12:00 VIA CLERICI, 5 Sfilata (anche live)

AVRIL8790, ore 12:00 LOCATION TBC Presentazione

ZEGNA, ore 15:00 VIA GAETANO SBODIO, 18 Sfilata (anche live)

THE WOOLMARK COMPANY & LUNA ROSSA PRADA PIRELLI, ore 18:00 Evento

THE WOOLMARK COMPANY & LUNA ROSSA PRADA PIRELLI, ore 18:00 VIA MEDA, 24 Presentazione

CAMERA SHOWROOM MILANO, CONFARTIGIANATO MODA & ICE, ore 18:30 Evento

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA, ore 22:00 Evento.

Martedì 17 gennaio

Gli eventi di martedì 17 gennaio si possono seguire esclusivamente online.