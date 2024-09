Fonte: 123RF Migliori vini rossi italiani

Il prestigioso riconoscimento “Tre Bicchieri” di Gambero Rosso per il 2025 ha portato ancora una volta alla ribalta i migliori vini italiani, premiando eccellenze provenienti da ogni angolo della Penisola. La guida, riferimento indiscusso per gli appassionati e gli esperti del settore, mette in luce i vini che si sono distinti per qualità, territorialità e capacità di raccontare il terroir. Tra questi spiccano i vini rossi, protagonisti di un’annata di grande intensità e varietà.

Dalle colline del Piemonte alle pianure della Puglia, i “Tre Bicchieri” premiano un’Italia del vino che guarda al futuro, senza dimenticare le sue radici. La classifica regionale proposta dalla guida permette di esplorare le peculiarità enologiche di ogni area, evidenziando le produzioni che hanno saputo esprimere al meglio la loro identità. Vediamo, nel dettaglio, quali vini rossi si sono guadagnati il titolo di migliori in Italia, regione per regione.

I migliori vini rossi della Lombardia

La Lombardia si conferma una delle regioni più dinamiche e variegate nel panorama vinicolo italiano, capace di esprimere interpretazioni uniche e stilisticamente diverse dei suoi vini, con un focus particolare sui rossi. Nell’edizione Tre Bicchieri 2025 della guida Gambero Rosso, i vini rossi lombardi hanno guadagnato un posto d’onore grazie alla loro capacità di coniugare tradizione e innovazione, esaltando il terroir attraverso vini di grande intensità e finezza.

La Valtellina, con i suoi celebri Nebbioli (qui chiamati Chiavennasca), si è distinta come una delle zone di produzione più interessanti, con vini dalle sottozone Sassella, Inferno e Grumello che hanno affascinato per complessità e profondità. Anche le interpretazioni dello Sforzato, il vino rosso secco ottenuto da uve appassite, continuano a impressionare per la loro ricchezza e struttura.

Nella provincia di Brescia, nonostante la predominanza della Franciacorta con il metodo classico, il Botticino mantiene una solida reputazione, mentre i vini rossi del Capriano del Colle mostrano un profilo sempre più raffinato e slanciato. L’Oltrepò Pavese, con il suo focus sul Pinot Nero, si conferma un protagonista indiscusso, con diverse etichette capaci di esprimere al meglio la versatilità di questo vitigno.

Ecco i migliori vini rossi della Lombardia premiati con i Tre Bicchieri 2025, selezionati per la loro qualità e la capacità di raccontare il territorio:

Botticino Pià de la Tesa 2021 – Noventa (Botticino)

– Noventa (Botticino) Capriano del Colle Fausto 2023 – Lazzari (Capriano del Colle)

– Lazzari (Capriano del Colle) OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2020 – Fiamberti (Oltrepò Pavese)

– Fiamberti (Oltrepò Pavese) OP Pinot Nero Pernice 2021 – Conte Vistarino (Oltrepò Pavese)

– Conte Vistarino (Oltrepò Pavese) Valtellina Sforzato Corte di Cama 2021 – Mamete Prevostini (Valtellina)

– Mamete Prevostini (Valtellina) Valtellina Sfursat 5 Stelle 2021 – Nino Negri (Valtellina)

– Nino Negri (Valtellina) Valtellina Sup. Grumello SO 2021 – I Vitari (Valtellina)

– I Vitari (Valtellina) Valtellina Sup. Inferno Flammante 2021 – Tenuta Scerscé (Valtellina)

– Tenuta Scerscé (Valtellina) Valtellina Sup. Inferno Ris. 2019 – Aldo Rainoldi (Valtellina)

– Aldo Rainoldi (Valtellina) Valtellina Sup. Sassella Nuova Regina Ris. 2018 – AR.PE.PE. (Valtellina).

Questi vini rappresentano il meglio della produzione enologica lombarda, esprimendo non solo la qualità del vitigno, ma anche una forte identità territoriale.

La combinazione di tradizione, innovazione e rispetto per il terroir rende i vini rossi lombardi protagonisti di questa annata e ambasciatori di una regione che continua a sorprendere per la sua ricchezza vitivinicola.

I migliori vini rossi della Puglia

Nonostante un’annata 2024 segnata da sfide climatiche significative – tra cui il caldo intenso, una vendemmia anticipata e la siccità che ha ridotto le rese – la Puglia ha saputo distinguersi nel panorama enologico italiano. I produttori che hanno saputo lavorare con cura in vigna, soprattutto in zone vocate e con vigne vecchie, sono riusciti a ottenere vini di qualità, confermando il potenziale di questa regione anche in condizioni difficili.

I riconoscimenti assegnati dalla guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso ai vini rossi pugliesi riflettono non solo la qualità della produzione, ma anche la capacità dei viticoltori pugliesi di adattarsi a condizioni climatiche mutevoli. Le aziende premiate quest’anno si sono distinte per la loro capacità di coniugare innovazione e tradizione, mantenendo alta la reputazione dei vini pugliesi sia sul mercato nazionale che internazionale.

Di seguito, l’elenco dei migliori vini rossi pugliesi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei Tre Bicchieri 2025:

Amativo 2022 – Cantele

– Cantele Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2021 – Polvanera

– Polvanera Gioia del Colle Primitivo Colpo di Zappa 2021 – Leone de Castris

– Leone de Castris Gioia del Colle Primitivo Fanova Ris. 2020 – Terrecarsiche 1939

– Terrecarsiche 1939 Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2021 – Tenuta Viglione

– Tenuta Viglione Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2021 – Tenute Chiaromonte

– Tenute Chiaromonte Gioia del Colle Primitivo Ris. 2019 – Pietraventosa

– Pietraventosa Gioia del Colle Primitivo Ris. 2021 – Cantine Tre Pini

– Cantine Tre Pini Gioia del Colle Primitivo Senatore 2021 – Coppi

– Coppi Moramora Malvasia Nera 2023 – Cantine Paolo Leo

– Cantine Paolo Leo Negroamaro di Terra d’Otranto Rosso Filo Ris. 2022 – Menhir Salento

– Menhir Salento Patriglione 2019 – Cosimo Taurino

– Cosimo Taurino Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2021 – Varvaglione 1921

– Varvaglione 1921 Primitivo di Manduria Mirea 2022 – Masseria Borgo dei Trulli

– Masseria Borgo dei Trulli Primitivo di Manduria Raccontami 2022 – Vespa – Vignaioli per Passione

– Vespa – Vignaioli per Passione Primitivo di Manduria Sonetto Ris. 2019 – Produttori di Manduria

– Produttori di Manduria Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2020 – Felline

– Felline Primitivo Old Vines 2020 – Morella

– Morella Salice Salentino Rosso Cantalupi Ris. 2022 – Conti Zecca

– Conti Zecca Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2021 – Cantine Due Palme.

Le aziende premiate, tra conferme e nuove entrate nel prestigioso “club” dei Tre Bicchieri, sono il simbolo di un comparto che, nonostante le difficoltà, continua a crescere e a rinnovarsi, confermando la Puglia come una delle regioni vinicole più importanti d’Italia.

I migliori vini rossi del Trentino Alto Adige

L’Alto Adige si conferma una delle regioni vinicole italiane di punta, dove la connessione tra viticoltore, territorio e vitigno produce risultati di eccellenza. In questa zona unica, i vigneti prosperano grazie a un terroir montano che favorisce una straordinaria varietà di vitigni, in particolare i vini rossi, che quest’anno hanno brillato per qualità e carattere.

Tra i 24 vini inseriti nella classifica Tre Bicchieri dalla guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, troviamo una rappresentazione delle diverse anime produttive della regione. Dalle piccole cantine familiari alle grandi cooperative, ogni bottiglia racconta una storia fatta di rispetto per il territorio e dedizione alla qualità.

Ecco l’elenco completo dei vini rossi del Trentitno Alto Adige premiati:

A. A. Cabernet Sauvignon Freienfeld Ris. 2020 – Cantina Kurtatsch

– Cantina Kurtatsch A. A. Lagrein Ris. 2021 – Untermoserhof – Georg Ramoser

– Untermoserhof – Georg Ramoser A. A. Lagrein Taber Ris. 2022 – Cantina Bozen

– Cantina Bozen A. A. Lagrein V. Klosteranger Ris. 2020 – Muri-Gries

– Muri-Gries A. A. Pinot Nero Matan Ris. 2021 – Tenuta Pfitscher

– Tenuta Pfitscher A. A. Pinot Nero Sanct Valentin Ris. 2021 – Cantina Produttori San Michele Appiano

– Cantina Produttori San Michele Appiano A. A. Pinot Nero Trattmann Ris. 2021 – Cantina Girlan

– Cantina Girlan A. A. Santa Maddalena Cl. V. Premstallerhof 2023 – Tenuta Hans Rottensteiner.

I migliori vini rossi della Calabria

La Calabria si conferma una delle regioni vinicole in maggiore crescita del panorama italiano. In particolare, il ritorno in grande stile del Cirò, vino simbolo della regione, e il successo dei vini dolci segnano una nuova fase di rinascita per questa terra ricca di tradizione e potenzialità. La qualità e la diversità dei vini calabresi stanno finalmente ottenendo il riconoscimento che meritano, sia a livello nazionale che internazionale, con un numero crescente di produttori impegnati a valorizzare i vitigni autoctoni e le tecniche enologiche locali.

L’edizione 2025 della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso premia diversi produttori calabresi che rappresentano la continuità e l’evoluzione di una regione che sta colmando rapidamente il divario con altre aree vinicole italiane.

Ecco i rossi calabresi premiati con i Tre Bicchieri:

Cirò Rosso Classico Superiore Duca Sanfelice Riserva 2022 – Librandi

– Librandi Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 0727 2019 – Brigante Vigneti & Cantina

I migliori vini rossi della Liguria

La Liguria è tradizionalmente conosciuta come terra di grandi bianchi, ma l’edizione 2025 della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso ci ricorda che anche i rossi di questa regione, seppur in quantità minore, riescono a farsi notare per qualità e originalità. Tra i protagonisti, spicca il vitigno autoctono Rossese, che dà vita a vini rossi eleganti e territoriali, rappresentativi della diversità e della ricchezza enologica ligure.

Tra i nomi di spicco, è stato premiato il rosso Dolceacqua 2023 – Terre Bianche. Un vino che merita di essere scoperto e apprezzato non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale.

I migliori vini rossi del Veneto

Il Veneto, con la sua tradizione vitivinicola di lunga data, continua a rivelarsi un territorio di straordinaria ricchezza e varietà. Quest’anno, la guida Vini d’Italia del Gambero Rosso ha premiato numerosi vini veneti con i prestigiosi Tre Bicchieri, un riconoscimento che sottolinea la qualità e l’eccellenza dei prodotti della regione. La varietà dei vitigni e delle tecniche di vinificazione contribuisce a un panorama enologico affascinante e diversificato, dove i vini rossi si affermano come vere e proprie espressioni del territorio.

In questa edizione, spiccano non solo i classici vini della Valpolicella, ma anche produzioni emergenti e innovativi approcci vinicoli che arricchiscono l’offerta. Di seguito, vi presentiamo una selezione dei migliori vini rossi veneti che hanno conquistato i Tre Bicchieri quest’anno.

Amarone della Valpolicella 2020 – Monte Zovo – Famiglia Cottini

– Monte Zovo – Famiglia Cottini Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2019 – Tenuta Sant’Antonio

– Tenuta Sant’Antonio Amarone della Valpolicella Case Vecie 2018 – Brigaldara

– Brigaldara Amarone della Valpolicella Classico 2020 – Allegrini

– Allegrini Amarone della Valpolicella Classico 2015 – Bertani

– Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2017 – Giuseppe Quintarelli

– Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico Cima Caponiera Riserva 2017 – Ca’ Rugate

– Ca’ Rugate Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2020 – Speri

– Speri Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2018 – Zenato

– Zenato Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2016 – Pasqua

– Pasqua Amarone della Valpolicella Valzzane 2017 – Corte Sant’Alda

– Corte Sant’Alda Bardolino Classico 2023 – Le Tende

– Le Tende Campo Sella 2020 – Sutto

– Sutto Colli Berici Cabernet Bradisismo 2021 – Inama

– Inama Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Riserva 2020 – Il Filò delle Vigne

– Il Filò delle Vigne Colli Euganei Rosso Gemola 2019 – Vignalta

– Vignalta Montello Asolo Rosso dell’Abazia 2020 – Serafini & Vidotto

– Serafini & Vidotto Montello Asolo Rosso Superiore Venegazzù Capo di Stato 2019 – Loredan Gasparini

– Loredan Gasparini Valpolicella Classico Superiore 2021 – Rubinelli Vajol

– Rubinelli Vajol Valpolicella Classico Superiore San Giorgio 2020 – Corte Rugolin.

I migliori vini rossi dell’Abruzzo

L’Abruzzo, con il suo paesaggio variegato e la sua tradizione vitivinicola, si conferma un territorio di grande rilevanza nel panorama enologico italiano. Quest’anno, la guida Vini d’Italia del Gambero Rosso ha riconosciuto ben 16 vini abruzzesi con i prestigiosi Tre Bicchieri 2025, un traguardo notevole considerando le sfide affrontate nel 2023, come la peronospora che ha colpito le vigne. Tra questi, spiccano diverse new entry e conferme che arricchiscono l’offerta vinicola regionale.

Ecco l’elenco dei migliori vini rossi abruzzesi premiati quest’anno:

Cerasuolo d’Abruzzo 2023 – Cingilia

– Cingilia Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2023 – Tenuta Terraviva

– Tenuta Terraviva Cerasuolo d’Abruzzo Superiore Terre di Chieti Fossimatto 2023 – Fontefico

– Fontefico Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Neromoro Riserva 2020 – Fattoria Nicodemi

– Fattoria Nicodemi Montepulciano d’Abruzzo 2022 – Emidio Pepe

– Emidio Pepe Montepulciano d’Abruzzo Alto Tirino Campo Affamato 2021 – Inalto Vini d’Altura

– Inalto Vini d’Altura Montepulciano d’Abruzzo Capo le Vigne 2019 – VignaMadre – Famiglia Di Carlo

– VignaMadre – Famiglia Di Carlo Montepulciano d’Abruzzo Casauria Podere Castorani Riserva 2020 – Castorani

– Castorani Montepulciano d’Abruzzo Fosso Cancelli 2019 – Ciavolich

– Ciavolich Villamagna 2022 – Torre Zambra.

I migliori vini rossi della Basilicata

La Basilicata, con il suo paesaggio mozzafiato e le sue tradizioni vinicole, continua a stupire per la qualità dei suoi vini. Quest’anno, la guida Vini d’Italia del Gambero Rosso ha premiato quattro etichette di Aglianico del Vulture con i prestigiosi Tre Bicchieri 2025. Questi vini non solo riflettono il profondo legame con il territorio vulcanico da cui provengono, ma anche l’impegno e la professionalità dei produttori lucani.

I vini premiati sono Aglianico del Vulture, ovvero:

Calice 2022 Donato D’Angelo di Filomena Ruppi

Donato D’Angelo di Filomena Ruppi Il Repertorio 2022 Cantine del Notaio

Cantine del Notaio Nocte 2020 Terra dei Re

Terra dei Re Titolo 2022 Elena Fucci.

I migliori vini rossi della Sicilia

La Sicilia continua a affermarsi come una delle regioni vinicole più dinamiche d’Italia, con un panorama ricco di varietà e stili. Per l’edizione 2025 della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, ben 28 vini siciliani hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dei Tre Bicchieri, un risultato che testimonia la qualità e l’impegno dei produttori dell’isola.

Ecco la lista dei vini premiati con i Tre Bicchieri per la Sicilia, un panorama che celebra la varietà e la qualità dei vini dell’isola: