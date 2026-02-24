Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Il patrimonio di Max Pezzali ospite a Sanremo 2026

Max Pezzali è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026, ospite per tutte e cinque le serate. Il cantautore torna dopo anni dalla sua prima e unica partecipazione alla gara per celebrare ancora una volta la sua lunghissima carriera. Negli ultimi anni Max Pezzali ha, infatti, puntato soprattutto sui tour celebrativi e sulle collaborazioni con esponenti della nuova scena pop. Nel 2025 ha collaborato con i Pinguini Tattici Nucleari nel brano Bottiglie Vuote, che ha superato decine di milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

Il patrimonio di Max Pezzali

Quando si parla di patrimonio personale di Max Pezzali, non esistono dati ufficiali pubblici. Le stime diffuse online indicano una cifra che supererebbe i 5 milioni di euro, considerando i ricavi derivanti da tournée, diritti d’autore e attività imprenditoriali. Tra il 2023 e il 2024 il cantautore ex 883 ha registrato numeri importanti dal punto di vista della biglietteria, con circa 1,2 milioni di biglietti venduti per i suoi concerti. In rete si ipotizza che per alcune date il compenso possa arrivare fino a 800.000 euro, anche se il cachet effettivo dipende da variabili come location, produzione e accordi contrattuali.

Oltre ai concerti, una quota rilevante delle entrate proviene dai diritti d’autore legati al vasto repertorio degli 883 e alla carriera solista. Le ripubblicazioni e le nuove versioni dei brani storici contribuiscono a mantenere attivo il flusso di royalty. A questo si aggiunge anche la serie ispirata alla storia degli 883, un altro dettaglio da non sottovalutare se si fa riferimento al patrimonio di Max Pezzali.

I conti della Alligator Alley Srl

Il principale motore economico dell’attività imprenditoriale di Max Pezzali è la Alligator Alley Srl, società che si occupa della produzione dei concerti e della gestione dei diritti editoriali. Nel 2022 il fatturato della società era pari a 3.399.278 euro, con utili di 749.262 euro. I dati più recenti mostrano una crescita significativa. Nel 2024 i ricavi hanno raggiunto 6.437.584 euro, con un incremento dell’89,38% rispetto all’anno precedente. Le spese totali si sono attestate a 4.240.045 euro, mentre gli utili netti hanno toccato quota 1.577.307 euro, con un aumento del 110,51% rispetto al 2023.

Max Pezzali detiene il 75% delle quote della società. Nel 2023 la madre Alba Scanavini ha ceduto il 35% delle sue partecipazioni, rafforzando la posizione dell’artista come azionista di maggioranza. I bilanci evidenziano una struttura finanziaria solida, con disponibilità liquide ampie e una crescita costante negli ultimi anni.

Le altre attività e gli investimenti

Accanto alla musica, Max Pezzali, ospite a Sanremo 2026, ha sviluppato altre attività imprenditoriali. È proprietario della Mach 999, concessionaria Harley-Davidson con sede a Pavia. L’azienda dispone di sette moto e quattro immobili nella stessa città, rappresentando una delle principali fonti di reddito extra-musicale. L’artista vive a Torre d’Isola, in provincia di Pavia. Nel tempo ha diversificato gli investimenti, partecipando alla produzione di eventi live e a collaborazioni con marchi musicali e televisivi.

Tour celebrativi, riedizioni e operazioni legate alla memoria degli anni ’90 hanno permesso di consolidare un marchio personale riconoscibile. I risultati economici della Alligator Alley Srl mostrano una crescita significativa in termini di ricavi e utili, confermando il peso dell’attività live e della gestione dei diritti nel patrimonio complessivo dell’artista.