Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Il patrimonio di Laura Pausini tra diritti, tour e società

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, nel 1993, Laura Pausini torna al Teatro Ariston in veste di co-conduttirce accanto a Carlo Conti. L’artista sarà presente in tutte e cinque serate di Sanremo 2026 e torna sul palco che l’ha resa famosa dopo oltre trent’anni di attività. Nella sua carriera ha inciso canzoni in più lingue, tra cui italiano, spagnolo, portoghese e inglese e ottenuto riconoscimenti internazionali come Grammy Award, cinque Latin Grammy Awards e un Golden Globe.

Quanti dischi ha venduto Laura Pausini

I numeri della carriera discografica rappresentano la base della sua solidità economica. Secondo le stime più diffuse, Laura Pausini ha venduto oltre 75 milioni di dischi nel mondo, considerando album in studio, raccolte e versioni internazionali. Accanto alle vendite fisiche e digitali, si aggiungono i risultati sulle piattaforme di streaming, con oltre 6 miliardi di riproduzioni globali. La cantante si esibisce stabilmente in più di 40 Paesi e ha calcato palchi come il Radio City Music Hall di New York e la Royal Albert Hall di Londra. Questi dati incidono in modo diretto sui diritti d’autore, che rappresentano una voce costante di entrata nel tempo.

Il patrimonio di Laura Pausini

Stimare con precisione il patrimonio personale non è semplice, poiché non esistono cifre ufficiali pubblicate da Laura Pausini. Alcune stime statunitensi parlano di un patrimonio pari a circa 20 milioni di dollari, mentre altre valutazioni indicano cifre più elevate, fino a 145 milioni di dollari.

Al di là delle stime, è documentata l’attività della società “Gente Edizioni Musicali Srl”, legata alla gestione dei diritti musicali e alla produzione di eventi. Nell’ultimo bilancio disponibile, la società ha registrato nel 2024 ricavi pari a 3,47 milioni di euro, in calo rispetto ai 6,26 milioni dell’anno precedente.

Il risultato d’esercizio si è chiuso con una perdita di 1,22 milioni di euro, dopo un utile di 162 mila euro nel 2022. Nel corso dell’anno, Laura Pausini ha inoltre versato un finanziamento alla società pari a 600 mila euro. Nonostante la flessione dei ricavi, la struttura patrimoniale resta solida. Il patrimonio netto si attesta intorno ai 5 milioni di euro. La società detiene investimenti in titoli e obbligazioni per circa 3,65 milioni di euro e immobili di proprietà per un valore stimato di 2,54 milioni.

Nel bilancio sono state riportate rivalutazioni per 700 mila euro relative al catalogo dei diritti musicali e per 2,03 milioni di euro su un immobile strumentale, generando una riserva in sospensione d’imposta pari a 2,22 milioni.

Quanto guadagna Laura Pausini a concerto

I compensi per concerto di Laura Pausini e di qualsiasi altro artista non vengono resi pubblici, ma nel caso di artisti di livello internazionale si parla di cifre nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro per data. In occasione di grandi eventi o tappe speciali, i cachet possono superare il milione di euro. Le entrate legate ai tour comprendono non solo il compenso diretto, ma anche merchandising, sponsorizzazioni e diritti audiovisivi. Il World Tour 2023-2024 ha registrato centinaia di migliaia di spettatori complessivi.

Gli investimenti e la struttura societaria

Laura Pausini ha diversificato i propri investimenti oltre l’attività musicale. La società Gente Edizioni Musicali Srl, amministrata dalla sorella Silvia Pausini, si occupa di produzione fonografica e organizzazione di eventi. Negli anni la struttura societaria è stata riorganizzata attraverso una fusione con la controllante Star Music. Le quote, escluso l’1% detenuto dal padre Fabrizio, sono state trasferite al “Lp Trust” con sede a Faenza e regolato dalla legge dello Stato del Jersey. La beneficiaria resta Laura Pausini, mentre la sorella ricopre il ruolo di trustee.

La società ha in corso tre contratti di leasing: un ufficio a Roma con rate residue pari a 104.081 euro, un immobile a Solarolo e una Mini Cooper 1.5 se con rate residue di 10.754 euro. Il patrimonio complessivo dell’artista deriva quindi da più fonti: diritti musicali, tour internazionali, gestione societaria e investimenti finanziari e immobiliari.