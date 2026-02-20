Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Il patrimonio di Fedez, uno degli artisti in gara a Sanremo 2026

La partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2026 è solo il passo più recente di un’artista che negli anni ha costruito anche una struttura imprenditoriale articolata che rappresenta una parte centrale del suo patrimonio. Il cuore delle attività economiche fa capo alla holding familiare Zedef Srl. Secondo quanto dichiarato dallo stesso artista, la società presenta una consistenza patrimoniale complessiva superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra che fotografa l’ampiezza degli asset accumulati nel tempo.

Fedez ha chiarito anche un episodio risalente al 2020, quando durante un’udienza si era definito “nullatenente”. Il riferimento, come spiegato successivamente, riguardava l’assenza di beni intestati direttamente a lui, poiché gran parte delle proprietà e delle partecipazioni societarie risultano riconducibili alla holding familiare.

L’assetto attuale vede Zedef come società capogruppo. Le quote sono detenute in larga parte dai genitori del rapper, mentre Fedez possiede una partecipazione di minoranza. Questo modello consente una gestione centralizzata delle attività e degli utili generati dalle società controllate.

Doom, Zdf e le altre società operative

Tra le controllate più rilevanti figura Doom Srl, realtà attiva nel settore del digital engagement e della consulenza alle imprese. In passato conosciuta come Newtopia, l’azienda è stata riorganizzata nel tempo fino a diventare uno dei pilastri del gruppo. Secondo i dati di bilancio, Doom ha registrato un fatturato di circa 10 milioni di euro e un utile superiore ai 400 mila euro. La società ha inoltre incorporato Zdf Srl, storica realtà legata alla promozione dell’artista, attraverso un’operazione di fusione.

Zdf, prima dell’incorporazione, aveva chiuso il bilancio con un utile di circa 1,5 milioni di euro e un fatturato vicino ai 5 milioni. La holding Zedef, nello stesso periodo, ha registrato un utile di circa 2,8 milioni di euro, in lieve calo rispetto all’anno precedente ma comunque significativo.

Il gruppo comprende anche altre iniziative imprenditoriali, tra cui Autoscontri, attiva nel noleggio di auto di lusso, e nuove società come Happy Seltz e Tubo. Alcune di queste si trovano ancora in fase di sviluppo e presentano perdite compatibili con i piani industriali iniziali.

Villa Matilda e il capitolo immobiliare

Uno degli asset più discussi è stato Villa Matilda, la residenza affacciata sul Lago di Como acquistata nel 2023. L’immobile, di circa 470 metri quadrati interni suddivisi in 15 stanze, è dotato di giardino, terrazze e piscina panoramica.

L’acquisto era stato finanziato anche tramite un mutuo immobiliare decennale da 2,5 milioni di euro acceso con Intesa Sanpaolo, a un tasso annuo del 4,134%. Secondo ricostruzioni di stampa, la villa sarebbe stata ceduta per una cifra intorno ai 13 milioni di euro, dopo un investimento iniziale di circa 5 milioni e ulteriori lavori di ristrutturazione e design.

La mancata distribuzione di utili ai soci

Un elemento ricorrente nella gestione finanziaria riguarda la scelta di non distribuire gli utili ai soci, ma di accantonarli a riserva. Questa politica consente di rafforzare la struttura patrimoniale delle società e di sostenere nuove iniziative imprenditoriali. Nel tempo sono state liquidate partecipazioni considerate non redditizie, mentre sono stati avviati nuovi progetti e investimenti, tra cui una quota del 5,26% nella start-up innovativa 0220 Srl.

Accanto alla dimensione imprenditoriale resta la Fondazione Fedez, ente nato nel 2021 e dedicato ad attività di solidarietà e interventi in situazioni di emergenza. La fondazione è separata dalla struttura societaria e rappresenta un ulteriore tassello del percorso pubblico dell’artista.