Fonte: Ufficio stampa Glenn Martens

La moda accoglie un cambiamento epocale: Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Maison Margiela. Dopo mesi di indiscrezioni, il gruppo Otb ha ufficializzato la nomina del designer belga, segnando l’inizio di una nuova era per la maison fondata da Martin Margiela.

Un’eredità importante e una nuova visione

Dopo il ritiro di John Galliano, la maison si trova a un punto di svolta. Il talento visionario di Galliano ha portato Maison Margiela a nuove vette, rendendola un’icona di couture sperimentale. Ora, la responsabilità di portare avanti questa eredità ricade su Glenn Martens, un nome già ben noto all’interno del gruppo Otb di Renzo Rosso.

Martens, che manterrà anche il suo ruolo di direttore creativo di Diesel, ha accolto la sfida con entusiasmo: “Mi sento estremamente onorato di entrare a far parte della straordinaria Maison Margiela, una casa di moda unica che ha saputo ispirare il mondo intero per decenni. Ringrazio Renzo Rosso per la fiducia che sta riponendo in me”, ha dichiarato il designer.

Il percorso di Glenn Martens: dal Belgio al successo internazionale

Martens si è formato presso la Royal Academy of Fine Arts di Anversa, lo stesso istituto che ha plasmato Martin Margiela. Il suo talento si è affermato nel corso degli anni grazie alla guida di Y/Project, brand dallo stile innovativo e decostruito, che ha diretto per oltre un decennio prima della sua recente chiusura.

Fonte: Ufficio stampa

Il suo lavoro con Diesel dal 2020 ha rafforzato ulteriormente la sua reputazione, mostrando la sua capacità di reinventare un marchio iconico senza tradirne l’essenza. Questa attitudine sarà ora fondamentale per Maison Margiela, dove l’equilibrio tra tradizione e avanguardia è un elemento chiave.

Un segnale forte da Otb

La scelta di Martens non è solo una decisione stilistica, ma un messaggio chiaro da parte di Otb. Renzo Rosso ha sottolineato la fiducia nelle capacità dello stilista: “Dopo Martin, che ha dato vita alla maison e alla sua incredibile collezione Artisanal, e John, che l’ha resa la casa di alta moda più all’avanguardia al mondo, sono orgoglioso che alla sua guida ci sia per la terza volta un couturier”.

Anche Stefano Rosso, presidente di Maison Margiela, ha espresso grande ottimismo: “Maison Margiela si trova in un momento cruciale della sua storia, su un percorso solido e ben tracciato. La nomina di Glenn svilupperà ulteriormente l’heritage della maison, che siamo fieri di avere nel nostro gruppo”.

Il futuro di Otb e nuove ambizioni

Otb, che controlla anche Marni, Viktor & Rolf e Jil Sander, si trova in un periodo di forte espansione. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile interesse per l’acquisizione di Versace, messo in vendita da Capri Holdings. La strategia del gruppo sembra puntare a consolidare la sua presenza nel segmento del lusso, con Martens come figura chiave in questo scenario.

Con la sua nomina, Maison Margiela entra in una fase di rinnovamento creativo. Il mondo della moda osserva con curiosità i primi passi di Martens, aspettando di vedere come interpreterà il codice stilistico unico della maison, tra decostruzione, artigianalità e innovazione.