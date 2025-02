Dal 25 febbraio torna la Milano Moda con 56 sfilate

Fonte: Ufficio stampa Milano Fashion Week, febbraio 2025

Realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, la Milano Fashion Week Women’s Collection, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, prevede 153 appuntamenti: 56 sfilate fisiche e 6 digitali, 65 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 23 eventi.

Ad aprire la settimana sarà Gucci, che sfilerà il 25 febbraio. Ritorna in calendario sfilate Women’s Collection MSGM, mentre Saman Loira sarà per la prima volta nel calendario sfilate digitale. Questa edizione della Fashion Week segna il debutto di Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come direttore creativo di Blumarine.

100 anni di DSQUARED2

Durante la Fashion Week verranno celebrati inoltre importanti anniversari. Fendi celebrerà i 100 anni dalla sua fondazione con una sfilata co-ed. DSQUARED2 celebrerà il 30° anniversario e K-WAY il 60°, entrambi con una sfilata co-ed. Anche Santoni celebrerà in questa edizione un importante anniversario: il 50° anno dalla fondazione del brand.

Bottega Veneta per questa edizione sarà presente con un evento: una performance nel nuovo headquarter del brand, Palazzo San Fedele, in partnership con Casa Mollino. In precedenza un teatro, Palazzo San Fedele sarà il palcoscenico di un incontro culturale che rende omaggio al design pionieristico di Carlo Mollino e al costante impegno di Bottega Veneta nella promozione della cultura. Inoltre, tra i molti eventi in calendario, martedì 25 febbraio, in occasione dell’opening della mostra “Io sono Leonor Fini”a Palazzo Reale, si terrà il party “La fête secrète” in celebrazione della Milano Fashion Week.

Il 26 febbraio si terrà “The WOMderful Inclusive Fashion Show by Benedetta De Luca”, l’evento è patrocinato da CNMI e realizzato da The Wom, che promuove l’inclusione nella moda attraverso una sfilata dedicata alla valorizzazione e alla celebrazione di tutte le unicità del mondo femminile, con 15 modelle unconventional.

Tra gli altri eventi realizzati in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana il 27 febbraio, si terrà il lancio della terza edizione del Premio Maestri d’eccellenza, dedicato ai più talentuosi artigiani italiani e realizzato da Métiers d’Excellence LVMH, Confartigianato Imprese, CNMI e Thélios.

Venerdì 28 febbraio, Afro Fashion Association presenta “Communities at Work”. L’evento sarà una colazione, un momento dedicato a esplorare le sfide e le opportunità della rappresentazione delle persone BIPOC nell’industria creativa italiana. Inoltre, durante la Milano Fashion Week saranno presenti 6 designer BIPOC: TOKYO JAMES e MAXIVIVE, presenti nel calendario digitale delle sfilate, DENISA RAD e EDIS PALA, presenti nel calendario presentazioni e MASTEWAL ALEMU e PHAN DANG HOANG all’interno del programma MFW Forward del Fashion Hub.

In Triennale torna Fashion Issues

Inoltre, nel calendario eventi la mostra patrocinata da CNMI, “Anna Piaggi, Parole e Taffeta”, curata da Daniela Fedi ed organizzata dal gruppo MinervaHub. Inoltre, in Triennale Milano si terrà la seconda edizione di Fashion Issues, un progetto del Dipartimento moda di Triennale, a cura di Vanessa Friedman, fashion director e chief fashion critic del The New York Times. Saranno previsti due incontri, lunedì 24 febbraio e domenica 2 marzo. Il 3 marzo sarà dedicato ai contenuti digitali presentati sulla piattaforma di CNMI.

Il calendario completo:

Martedì 25 febbraio 2025

15:00 Gucci

16:00 Iceberg

17:00 N.21

18:00 Alberta Ferretti

19:00 K-Way

20:00 Dsquared2

Mercoledì 26 febbraio 2025

09:30 Luisa Beccaria

10:30 Jil Sander

11:30 Daniela Gregis

12:30 Antonio Marras

14:00 Diesel

15:00 Vivetta

16:00 Marco Rambaldi

17:00 Marni

18:30 Onitsuka Tiger

19:30 Fendi

Giovedì 27 febbraio 2025

09:30 Max Mara

10:30 Genny

11:30 Blumarine

12:30 Anteprima

14:00 Prada

16:00 Emporio Armani

17:00 Francesco Murano

18:00 MM6 Maison Margiela

19:00 Roberto Cavalli

20:00 Etro

Venerdì 28 febbraio 2025

10:30 Institution by Galib Gassanoff

11:30 Sportmax

12:30 Calcaterra

14:00 Tod’s

15:00 Giuseppe di Morabito

16:00 Moschino

17:00 Sunnei

18:00 Missoni

19:00 Elisabetta Franchi

20:00 Versace

Sabato 1 marzo 2025

09:30 Ferrari

10:30 Ermanno Scervino

11:30 Ferragamo

12:30 Luisa Spagnoli

13:30 Bally

14:30 Dolce & Gabbana

15:30 Laura Biagiotti

16:30 MSGM

17:30 Fiorucci

18:30 Aniye Records

20:30 Philipp Plein

Domenica 2 marzo 2025

09:30 Susan Fang (supportata da Dolce & Gabbana)

10:30 Hui

11:30 Giorgio Armani

12:30 Giorgio Armani

13:30 Avavav

14:30 J.Salinas

15:30 Francesca Liberatore

Lunedì 3 marzo 2025 (Presentazioni Digitali)

10:00 Tokyo James

10:30 Maison Nencioni

11:00 Maxivive

11:30 Jacob Cohën

12:00 Saman Loira