Lily di Vripack, quando la natura ispira il futuro del design nautico

Fonte: Ufficio stampa Superyacht Lily di Vripack

Nel mondo della nautica di lusso, alcune creazioni non si limitano a seguire le tendenze, ma le ridefiniscono. È il caso di Lily, il superyacht di 101 metri nato dalla collaborazione tra Vripack e Oceanco, presentato al Dubai International Boat Show 2025. Non è solo un capolavoro estetico, ma una vera e propria rivoluzione nel design nautico, ispirata dalla natura e progettata per unire lusso e sostenibilità.

Un design ispirato alla natura

Lily prende il nome e l’ispirazione dal fiore di ninfea, un simbolo di armonia ed eleganza. Questa filosofia si riflette nella sua architettura fluida, che rompe con le linee rigide degli yacht tradizionali per abbracciare forme organiche e naturali. I ponti asimmetrici ricordano i petali sovrapposti di una ninfea, creando una struttura che sembra galleggiare sull’acqua con estrema leggerezza.

Uno degli elementi più distintivi è l’uso di vetri unidirezionali, che eliminano la separazione visiva tra interno ed esterno, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva nel paesaggio circostante. Anche la prua presenta un’innovazione unica: come una ninfea che si adatta al flusso dell’acqua, Lily è caratterizzata da una prua asimmetrica con un passaggio su un solo lato e un eliporto integrato sull’altro, ottimizzando gli spazi senza compromettere l’armonia della forma.

Un nuovo standard di lusso e funzionalità

Lily ridefinisce il concetto di spazio a bordo con soluzioni architettoniche inedite. Il cuore del progetto è il leisure deck, un ponte multifunzionale che vanta un soffitto di 4 metri di altezza, una piscina integrata e una zona benessere con palestra e area relax.

L’armatore può godere di una suite esclusiva di 450 metri quadrati, sviluppata su due livelli e dotata di una terrazza privata e un elemento unico nel mondo degli yacht: un laghetto interno. Questa piccola oasi d’acqua a bordo richiama la tranquillità di una ninfea in uno stagno, trasformando lo yacht in un rifugio di pace assoluta.

Fonte: Ufficio stampa

L’innovazione di Lily non si limita all’estetica, ma rivoluziona anche l’organizzazione degli spazi, eliminando la netta distinzione tra interni ed esterni e creando un flusso armonioso tra natura e tecnologia.

Tecnologia e sostenibilità: il futuro della nautica

Lily non è solo un capolavoro di design, ma anche un pioniere della sostenibilità. Il superyacht si basa sulla Energy Transition Platform (ETP) sviluppata da Lateral Naval Architects, una piattaforma progettata per ridurre l’impatto ambientale attraverso soluzioni innovative.

Tra le tecnologie più avanzate spiccano un sistema di propulsione ibrido Dynafin, che migliora l’efficienza energetica e riduce le emissioni, e la tecnologia a celle a combustibile, che permette di minimizzare l’uso di combustibili fossili, abbattendo l’inquinamento.

Fonte: Ufficio stampa

Come una ninfea che sfrutta il sole e l’acqua per crescere, Lily adotta tecnologie all’avanguardia per ridurre i consumi e massimizzare l’efficienza, affermandosi come un punto di riferimento per la nautica sostenibile.

Lily: un’icona del design navale

Secondo Paris Baloumis, direttore marketing di Oceanco, “Lily è un esempio di ciò che è possibile quando il design incontra la costruzione e l’ingegneria avanzate”. Questo yacht segna un nuovo capitolo nella nautica di lusso, non solo per le sue soluzioni innovative, ma per il suo approccio visionario che unisce estetica, tecnologia e rispetto per l’ambiente.

In un settore in continua evoluzione, Lily non è solo un’imbarcazione straordinaria, ma un’opera d’arte galleggiante. Un simbolo di come il design possa trasformare l’esperienza della navigazione, aprendo la strada a un futuro più sostenibile e armonioso con la natura.