Jacquemus sigla un’alleanza strategica con il colosso l’Oréal

Fonte: IPA Simon Porte Jacquemus

Jacquemus continua la sua ascesa nel mondo del lusso e questa volta lo fa con un partner d’eccezione: L’Oréal. Il gigante della cosmetica ha annunciato il suo ingresso come investitore di minoranza nella maison fondata da Simon Porte Jacquemus, siglando una partnership esclusiva e a lungo termine. Questo accordo non solo porta la firma di due icone francesi, ma segna anche un nuovo passo per Jacquemus, pronto a espandersi nel settore della bellezza e a rafforzare il proprio impero nel retail.

Jacquemus e la sfida del retail: una visione che prende forma

Per Jacquemus, questo investimento arriva nel momento perfetto. Dopo anni di crescita alimentata da un approccio digitale innovativo, il brand ha deciso di puntare sulle boutique fisiche. Nel 2023 ha inaugurato store monomarca a New York e Londra, con l’obiettivo di aprire nuovi punti vendita tra il 2025 e il 2026, consolidando la sua presenza in Europa, Stati Uniti e Asia.

“L’espansione retail è una naturale evoluzione della mia visione. Jacquemus non è solo un brand, ma un universo da vivere”, ha dichiarato il designer in un’intervista a Le Figaro. E in questo universo, il beauty rappresenta un tassello chiave, un’estensione naturale dello stile distintivo della maison.

Una squadra strategica per conquistare il futuro

Parallelamente alla crescita del brand, Jacquemus sta rafforzando la sua struttura manageriale. Secondo indiscrezioni, Sarah Benady, attuale presidente di Celine Nord America, sarebbe stata scelta come nuovo CEO, una posizione vacante da oltre un anno.

Nel 2023, il marchio aveva già visto un cambio ai vertici con l’uscita di Bastien Daguzan, passato al ruolo di presidente, e l’ingresso di Vittoria Pietropoli come brand and communication director. Con questa nuova squadra, Jacquemus si prepara a scalare ulteriormente il mondo del lusso, con una strategia solida e un’identità sempre più definita.

Il beauty secondo Jacquemus: un sogno che diventa realtà

Per Simon Porte Jacquemus, questo accordo con L’Oréal Luxe è più di un semplice investimento: è la realizzazione di un’idea che lo accompagna da sempre. “Quindici anni fa ho iniziato a sognare e a creare Jacquemus, con la bellezza e il profumo come parte integrante della mia visione. Oggi, questo sogno prende finalmente forma”, ha dichiarato il designer.

Cyril Chapuy, presidente di L’Oréal Luxe, ha sottolineato l’affinità tra i due brand: “Jacquemus porta una creatività dirompente, un’estetica giocosa e un’incredibile capacità di coinvolgere il pubblico attraverso i social. È il partner perfetto per rafforzare la nostra leadership nel lusso”.

Jacquemus, un successo costruito su numeri da record

Negli ultimi anni, il marchio ha registrato una crescita senza precedenti. Nel 2021 ha superato i 100 milioni di euro di fatturato, per poi raddoppiare nel 2022, raggiungendo oltre 200 milioni. Nel 2023, secondo Forbes, Jacquemus ha chiuso con un fatturato di 280 milioni di euro, avvicinandosi all’obiettivo dei 500 milioni entro il 2025.

Tuttavia, il mercato del lusso sta vivendo una fase di assestamento, e il rallentamento della spesa online potrebbe aver inciso sulle performance del brand. Secondo alcune previsioni, le vendite del 2024 potrebbero calare tra il 15 e il 20%, ma con il supporto di L’Oréal e una strategia retail ben definita, il marchio è pronto a rilanciare la sua crescita.