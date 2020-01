Harry e Meghan perdono il titolo di “Altezze Reali”: quanti soldi dovranno restituire alla Corona

editato in: da

È ufficiale: il principe Harry e la moglie Meghan Markle devono rinunciare al titolo di “Altezze Reali”, lo ha comunicato ieri sera Buckingham Palace con un annuncio diramato al pubblico seguito della benedizione Regina.

Harry e Meghan perdono il titolo di “Altezze Reali”: l’annuncio

La decisione è stata presa da Elisabetta II a seguito di un accordo raggiunto con gli altri membri della Famiglia Reale, ad una settimana circa di distanza da quando la coppia ha annunciato di voler prendere le distanze dalla Corona Inglese.

“Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia – ha dichiarato la Regina ieri – Riconosco le sfide che hanno affrontato a seguito di un intenso controllo negli ultimi due anni, e sostengo il loro desiderio di una vita più indipendente”.

Insieme all’augurio di una “vita felice e serena”, però, la risposta alla domanda che in molti si stavano facendo in questi giorni: continueranno a ricevere soldi dalla Corona? Ebbene, stando a quanto emerso nelle ultime ore, pur avendo chiesto alla Famiglia di continuare ad avere il loro sostegno economico (nell’annuncio pubblicato sul loro sito avevano detto che avrebbero rinunciato ai soldi dei contribuenti ma non a quelli di papà Carlo), i Sussex Royal non riceveranno più soldi dalla Regina.

Insieme al titolo e allo status di “Reali Senior”, infatti, perderanno anche i fondi che fino ad ora hanno ricevuto in quanto membri della famiglia del Legittimo Erede al Trono, il Principe Carlo appunto.

Quanti soldi dovranno restituire alla Corona

Come se non bastasse, adesso che Harry e Meghan sono finanziariamente indipendenti, dovranno rimborsare alla Corona i soldi spesi per ristrutturare Frogmore Cottage, che rimarrà la loro casa nel Regno Unito (e che era stato un regalo di nozze della Regina). La ristrutturazione della casa, che si trova vicino al Castello di Windsor, è costata ai contribuenti britannici 2,4 milioni di sterline (quasi 3milioni di euro).

L’accordo, come dichiarato dallo staff della Regina, entrerà in vigore a partire da questa primavera. Nello stesso è stata esplicitata anche la volontà della Famiglia Reale di non voler più essere formalmente rappresentata da Harry e Meghan.

I due, che avevano chiesto di continuare a essere coinvolti nella attività di Commonwealtt patrocinate e sostenute dalla Regina, sono in fine stati dispensati anche da questo impegno. “Con la benedizione della Regina, i Sussex continueranno a mantenere i loro patrocini e le associazioni private – ha fatto sapere Buckingham Palace – Sebbene non possano più rappresentare formalmente la Regina”.

Quali conseguenze per i Royal Sussex?

Adesso che non sono più ufficialmente “Altezze Reali”, dunque, c’è da capire che fine farà il marchio Sussex Royal registrato dai due mesi fa, dove hanno fatto trasferire il loro patrimonio prima di annunciare la scissione dalla Corona.

Harry e Meghan hanno sviluppato scrupolosamente il brand negli ultimi anni, creando una pagina Instagram con 10 milioni di follower, costruendo un apposito sito web che li rappresentasse e usando il nome per centinai di prodotti e progetti sviluppati e portati avanti da loro indipendentemente.

Buckingham Palace potrebbe permettere alla coppia di continuare a utilizzare “Sussex Royal” per uso “privato”, ma la risposta del pubblico – e dei tabloid – potrebbe essere estremamente negativa. Perché se Harry e Meghan non sono più Reali, perché dovrebbero continuare a usare la parola Royal per vendere e commercializzare se stessi?

Molti oggi direbbero: volevano l’indipendenza finanziaria? La nonna li ha accontentati. Bisogna dire però che, al di là di ogni speculazione sul loro conto, i due ad oggi vantano un patrimonio di 30milioni di sterline (oltre 35milioni di euro). Meghan Markle ha anche firmato ultimamente un contratto con la Disney.

È difficile dunque pensare al momento che la coppia possa avere problemi finanziari in futuro.