L’ascesa Golden Goose, tre volte Top Employers

Fonte: Ufficio stampa Golden Goose. Golden Goose, store in via Cusani, Milano.

Golden Goose, brand del lusso fondato sul valore della “Perfect Imperfection”, ottiene per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employers 2024 in Italia, per il secondo anno negli Stati Uniti e per il primo anno in Cina. Il brand continua a porre al centro delle sue attività le persone e i loro talenti per generare valore.

Storie fatte di vittorie

«Coltiviamo un sogno in Golden: rendere il mondo un posto migliore, partendo da noi stessi. Valorizziamo le caratteristiche distintive di ogni persona e crediamo nell’imperfezione, che è ciò che ci rende persone autentiche e uniche. Siamo storie fatte di vittorie, di sconfitte e di intuizioni, poiché tutto questo fa parte del nostro percorso e contribuisce a definire chi siamo», racconta Silvio Campara, CEO di Golden Goose.

Fonte: Ufficio stampa Golden Goose.

La centralità della persona in Golden Goose si traduce in una strategia volta a favorire e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo che celebri l’unicità e l’autenticità di tutte e tutti. Con l’intento di perseguire questo obiettivo, il brand fornisce alle persone gli strumenti e lo spazio necessario per coltivare l’autoconsapevolezza, l’empatia, la fiducia e il proprio talento, contribuendo così in modo significativo alla crescita e al successo della persona stessa e del brand.

L’inclusion journey di Golden Goose ha già compiuto importanti passi lungo la strada dell’equità, dall’Inclusion & Belonging Act ai percorsi di formazione che forniscono strumenti concreti; dagli Employee Resource Groups (ERGs), al coinvolgimento del Leadership Team all’interno dell’Inclusion & Belonging Committee, fino all’organizzazione di giornate volte a promuovere il dialogo interculturale.

Valorizzare l’unicità dei talenti

Ogni progresso è misurato, poiché solo ponendosi dei traguardi concreti e quantificabili un sogno può trasformarsi in obiettivo. L’aspirazione ultima è quella di valorizzare l’unicità dei talenti, creando un ambiente di lavoro consapevole, autentico e rispettoso dell’individualità.

La sinergia tra formazione, coinvolgimento e comunicazione in Golden Goose crea opportunità di crescita sia per le persone che per l’azienda stessa, promuovendo un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, nel rispetto di tutte e tutti. Un elemento centrale è rappresentato dal progetto dell’Academy Golden Goose: situata nel cuore di Marghera (Venezia), si tratta di un polo creativo, aperto a tutte e tutti, che mira ad amplificare competenze e conoscenze.

L’Academy Golden Goose intende promuovere la curiosità, la ricerca e lo sviluppo personale attraverso la contaminazione di discipline artigiane, artistiche e del design. Qui abili artigiani insegneranno ai Dream Makers del futuro a perseguire la loro creatività, fornendo loro gli strumenti necessari per preservare e coltivare l’arte del fatto a mano.

Fonte: Ufficio stampa Golden Goose.

L’empatia e l’energia che ogni persona porta all’interno del brand consentono di connettere competenze tecniche e manageriali diversificate, delineando esperienze professionali cross-funzionali in una logica trasformativa del ruolo.

Per Golden Goose è fondamentale valorizzare la pluralità di identità e di talenti che le persone sviluppano nel corso del proprio percorso. Per questo motivo, nel definire il programma di sviluppo delle carriere dei propri dipendenti, Golden Goose non si è limitata a un approccio skills-based, ma ha sviluppato una mappa di esperienze a lungo termine, opportunità temporanee, momenti di feedback e Power Conversation. Questo approccio innovativo rompe gli schemi tradizionali, creando luoghi di scambio, conversazione e ascolto in cui ognuno può esprimersi, crescere e sviluppare appieno le proprie potenzialità come individuo e come membro di un collettivo.

Connettendo comunità, valori ed esperienze, amplificando le conoscenze e prendendosi cura della crescita di ogni persona, Golden Goose aspira a definire un approccio globale al benessere con l’obiettivo di creare team ad alte prestazioni, attori dello sviluppo scalabile del business.