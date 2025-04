Al Fuorisalone la Gentle Society di Trussardi con un party esclusivo

Fonte: Simona Giardullo Party Trussardi all'Apollo di Milano

Trussardi ha celebrato il proprio ritorno con un evento carico di stile, emozione e significato. Una cena esclusiva con la community del brand, seguita da un party esclusivo all’Apollo Milano, animato da una live performance di Mahmood, ha fatto da cornice perfetta a quello che è molto più di un semplice rilancio: è l’inizio di una nuova era, in cui il brand riafferma con forza i valori di gentilezza, condivisione e cultura; uno stile di vita insomma.

La Gentle Society celebra il nuovo volto di Trussardi

Tra gli ospiti, tanti i volti noti del cinema, della moda e della musica, che hanno saputo interpretare alla perfezione lo spirito di Trussardi. La serata è stata supportata da Koral Communication per l’invito di alcune celebrities e tastemakers selezionati insieme al brand con un lavoro di squadra. Ma chi c’era al party? Da Ed Westwick a Cindy Bruna, da Giuliano Sangiorgi a Sveva Alviti, passando per Cristiano Caccamo, Rocio Munoz Morales, Malika Ayane, Lorenzo Posocco, Madalina Ghenea, Ginevra Mavilla, Veronica Rugeri, Paola Iezzi, Diodato, Jenny Denucci. Tutti hanno indossato outfit iconici tratti dall’Archivio Trussardi, reinterpretati in chiave moderna, insieme ad inediti della collezione FW25, che sarà disponibile nei negozi a partire da giugno 2025.

Il rilancio tra moda, design e cultura

Durante la Milano Design Week, Trussardi ha rafforzato la sua presenza anche nel mondo del design, presentando in via Burlamacchi 4 la nuova collezione Trussardi Casa. Un racconto organico che intreccia abbigliamento, accessori e arredo, guidato da una visione coerente: trasformare ogni oggetto in un’espressione culturale e sensoriale.

Fonte: Simona Giardullo

Alla base di tutto, c’è il concetto di Gentle Society, il collettivo aperto e inclusivo che Trussardi immagina come motore creativo del futuro. Un manifesto valoriale in cui la gentilezza e la cultura diventano i veri codici del nuovo progressive luxury, una visione dove il valore degli oggetti non è definito dal prezzo, ma dal legame emotivo e simbolico che riescono a creare.

Fonte: Simona Giardullo

Il lusso secondo Trussardi: inclusivo, autentico, senza tempo

Dal 1911, Trussardi ha saputo innovare il concetto di lusso rendendolo inclusivo, moderno e autentico. “Un marchio per i molti, non per i pochi”, diceva Nicola Trussardi, e oggi quel messaggio risuona più forte che mai. Il brand torna ad affermarsi come punto di riferimento per una comunità elegante, colta e consapevole, capace di riconoscere la vera bellezza nel dettaglio, nella ricerca, nella qualità artigianale e nell’eccellenza italiana. Trussardi is back, con stile, sostanza e una visione che guarda lontano.