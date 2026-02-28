Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Prezzo del cacao in calo.

Mai il prezzo del cacao era sceso così tanto negli ultimi anni. È ai minimi rispetto agli aumenti che avevano interessato il mercato all’ingrosso del cacao nell’ultimo periodo. Allo stesso tempo, però, il cacao al supermercato, e quindi i prodotti derivati, sono in aumento.

Questo perché le aziende che producono cioccolato non hanno acquistato la materia prima nel momento del minimo storico, registrato a inizio 2026, ma nel corso del 2025 per la produzione dell’anno nuovo. La finestra di tempo nella quale si potrà vedere un ritorno a prezzi più bassi nei supermercati è piuttosto ampia. Secondo il presidente del Polo del Gusto, Riccardo Illy, se non ci saranno sorprese in un mercato comunque molto nervoso e pronto a reagire in maniera protettiva anche di fronte a un piccolo evento, il prezzo al consumo si adeguerà al costo del cacao all’ingrosso solo dopo l’estate.

Prezzo del cacao: mai così basso

Da tempo il mercato all’ingrosso del cacao mostrava dei prezzi gonfiati, da record. Il 2026 si apre invece con un netto calo, che si aggira intorno al -41% di gennaio e che potrebbe scendere ancora nei prossimi mesi. A marzo 2026 è previsto un prezzo intorno ai 3100-3150 dollari per tonnellata metrica, ben al di sotto dei massimi storici segnalati nel 2025.

Ora il mercato potrebbe tornare ad assestarsi, ma resta nervoso e potrebbe reagire con immotivata difesa anche di fronte a un evento minore. Questo perché anche una sola alluvione può rovinare un raccolto e diminuire la produzione nei mesi seguenti, come accade con il prezzo del caffè.

Sono terreni, quelli di produzione, non solo geograficamente localizzati dove l’impatto climatico si fa sentire di più, ma anche dove gli investimenti per la salvaguardia ambientale sono inferiori. Quindi il mercato resta sull’attenti, ma i prezzi sono destinati a decrescere.

Al supermercato prezzi ancora alti

Al supermercato, però, il prezzo dei prodotti a base cacao è ancora alto. Questo perché le aziende che producono cioccolato hanno acquistato la materia prima mesi fa, quando le quotazioni erano ancora molto elevate.

Le scorte dovranno quindi essere esaurite e, per rientrare della spesa sostenuta, nei supermercati i prodotti non potranno ancora scendere di prezzo. Il costo finale non deriva soltanto dal cacao, ma ne è una componente importante.

Quando il prezzo del cacao ha iniziato a scendere, le aziende hanno tenuto i prezzi al dettaglio alti per tutelare i margini e assorbire nel tempo il ribasso dei costi all’origine.

Quando ci sarà un calo del prezzo?

Oggi la materia prima costa meno, ma le aziende dovranno prima smaltire le scorte acquistate a un prezzo elevato per avere un margine di guadagno.

Si attende però un calo dei prezzi nei prossimi mesi. Questo sarà dovuto al progressivo abbassamento del cacao all’ingrosso, all’esaurimento delle scorte del 2025, ma soprattutto alla pressione dei consumatori attraverso le scelte d’acquisto.

Raramente però si tornerà ai livelli precedenti, fanno sapere. Il cacao è crollato del 50%, ma la tavoletta non scenderà nella stessa percentuale: il calo sarà al massimo del 10-15% e solo dopo diversi mesi.

Il motivo lo spiega il presidente del Polo del Gusto, Riccardo Illy. Il fatto è che non basta, dice, un buon prezzo per equilibrare il mercato. Se ci fosse la notizia di una fioritura scarsa, di un’alluvione o di un’ondata di calore in Costa d’Avorio o Ghana, ovvero primo e secondo produttore mondiale, l’intera catena ne soffrirebbe.

Tenendo conto di tutti questi fattori, aggiunge, ci vorrà ancora del tempo perché il dettaglio si adegui al crollo del prezzo del cacao. “Occorrerà qualche mese, forse occorrerà attendere che passi l’estate”, prevede Illy.