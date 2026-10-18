Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Prezzi frutta e verdura in autunno.

Il clima mite e più stabile sta favorendo il passaggio dalle coltivazioni in pieno campo a quelle in serra, contribuendo a rendere più regolare l’offerta di frutta e verdura e ad allentare la pressione sui prezzi di diversi prodotti ortofrutticoli. A delineare il quadro è la Borsa della Spesa, il servizio settimanale realizzato da Bmti, Italmercati e Consumerismo no profit, che monitora i mercati all’ingrosso.

Cosa c’entra il clima con il calo dei prezzi di frutta e verdura

L’andamento meteorologico è uno dei fattori che influenzano maggiormente il mercato ortofrutticolo. Temperature miti e condizioni climatiche relativamente stabili possono favorire la maturazione dei prodotti, sostenere la raccolta e rendere più regolari i flussi di merce diretti ai mercati all’ingrosso.

Quando le condizioni climatiche sono favorevoli, quindi, la disponibilità di frutta e verdura tende a essere più prevedibile, e questo:

permette agli operatori di organizzare meglio la distribuzione dei raccolti (e di conseguenza della vendita);

riduce il rischio che una diminuzione improvvisa dei quantitativi disponibili provochi tensioni sulle quotazioni, e una maggiore disponibilità, quando incontra una domanda che non cresce nella stessa misura, può tradursi in una riduzione dei prezzi all’ingrosso.

Il calo registrato nei mercati all’ingrosso non si trasferisce necessariamente e immediatamente sugli scaffali dei supermercati o sui banchi al dettaglio, tuttavia può anticipare una stabilizzazione o una riduzione dei prezzi al consumo nel medio termine, a patto che la filiera distributiva assorba le variazioni senza trattenere i margini.

I prezzi di ottobre, cosa costa meno

Tra i prodotti che mostrano una dinamica favorevole a ottobre ci sono:

l’uva da tavola , le cui quotazioni all’ingrosso sono diminuite del 4,6% rispetto alla settimana precedente;

, le cui quotazioni all’ingrosso sono diminuite del 4,6% rispetto alla settimana precedente; i fichi d’India, che si trovano in una fase favorevole della produzione. Le quotazioni sono scese del 3,1% nell’arco di una settimana, in un momento in cui la disponibilità del prodotto è elevata.

Le condizioni meteorologiche di inizio ottobre stanno favorendo anche il comparto degli ortaggi. I primi ribassi hanno interessato le lattughe al Centro-Sud, grazie alle condizioni climatiche favorevoli alla produzione. In questo caso, tuttavia, le quotazioni variano in base alla tipologia, alla zona di produzione e alla quantità di prodotto presente sui mercati locali.

Proprio perché coltivazione e raccolta stanno procedendo senza intoppi in autunno, dopo il caldo record di questa estate, ci sono poi diversi tipi di ortaggi e frutta di largo utilizzo e tipici di questa stagione che mantengono quotazioni contenute all’ingrosso. Tra i più convenienti, il bollettino segnala:

cachi;

zucca;

porri;

cavoli cappucci;

carote;

cipolle.

Prezzi in calo non soltanto per frutta e verdura

Anche nel settore ittico, sebbene l’offerta sia influenzata dalla disponibilità delle specie e dai periodi di attività delle marinerie, si stanno registrando dei casi. In particolare, Borsa della Spesa segnala:

un calo del 7% per i calamari rispetto alla settimana precedente;

una diminuzione pari al 3,9% dei fasolari.

Presentano prezzi inferiori anche il pesce spada italiano e la lampuga. Anche se l’offerta in questo comparto è influenzata anche dal fermo pesca che dal clima. Le marinerie del Tirreno si fermano infatti per l’intero mese di ottobre, mentre in Adriatico il periodo di fermo si è concluso. E proprio queste differenze territoriali contribuiscono a determinare i quantitativi disponibili e possono influenzare le quotazioni delle singole specie.