Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF La top 5 dei migliori produttori di gelato al mondo.

L’Italia si conferma una delle grandi protagoniste dell’industria del gelato, registrando la crescita più forte tra i principali produttori dell’Unione europea. Questo risultato le ha permesso di entrate nella classifica europea dei migliori Paesi legati alla tradizione della gelateria artigianale, distinguendosi soprattutto per quanto riguarda l’export.

I dati sulla produzione di gelato in Italia

Secondo i dati Eurostat pubblicati ad agosto 2026, la produzione italiana di gelato è aumentata del 10% nel 2025 rispetto all’anno precedente, arrivando a 549 milioni di litri.

Il dato assume maggiore rilevanza soprattutto se paragonato alla media dell’Unione europea, che nel 2025 ha prodotto 3,44 miliardi di litri di gelato, rispetto ai 3,38 miliardi del 2024. La crescita è stata quindi dell’1,9%, molto più contenuta rispetto a quella italiana.

La classifica dei migliori produttori di gelato in Ue

La classifica dei principali produttori europei vede:

al primo posto la Germania , con 608 milioni di litri di gelato prodotti nel 2025.;

, con 608 milioni di litri di gelato prodotti nel 2025.; al secondo posto l’ Italia , con i suoi 549 milioni di litri nello stesso anno;

, con i suoi 549 milioni di litri nello stesso anno; al terzo posto troviamo la Francia, con una produzione di 525 milioni di litri nel 2025.

Anche se la Germania ha conservato il primato, la produzione italiana ha guadagnato circa 50 milioni di litri in un solo anno, mentre quella tedesca è rimasta sostanzialmente invariata, registrando un incremento pari ad appena lo 0,2%. In termini assoluti, tra il primo e il posto la differenza produttiva è pari a 59 milioni di litri di latte, ma i margini di crescita sono più sostenuti per il nostro Paese.

Per quanto riguarda invece la distanza tra Italia e Francia (ridotta a soli 24 milioni di litri), c’è da dire che nonostante il mercato francese abbia registrato una crescita del 4%, i suoi ritmi di sviluppo risultano ancora inferiori a quelli italiani.

Infine fuori dal podio, ma nella top 5, troviamo:

la Spagna , con 457 milioni di litri e una crescita del 2%;

, con 457 milioni di litri e una crescita del 2%; il Belgio, che ha prodotto 274 milioni di litri, registrando un aumento del 6%.

Paese Produzione (milioni di litri) Crescita (%) Germania 608 +0,2% Italia 549 +10% Francia 525 +4% Spagna 457 +2% Belgio 274 +6%

Un elemento che accomuna tutti i Paesi è che nessuno ha registrato una contrazione della produzione. Il settore europeo è quindi in espansione, seppur con velocità molto diverse da un Paese all’altro, contribuendo a dare una spinta a economia, occupazione e numeri dell’export nel mondo.

Chi esporta più gelato nel mondo

La leadership dell’export europeo appartiene alla Francia, che nel 2025 ha esportato 59,1 milioni di chilogrammi, pari al 20% del totale. Il vantaggio francese sull’Italia è ormai inferiore a 4 milioni di kg.

Come riportato da Eurostat, però, nel 2025 l’Italia ha esportato verso i Paesi extra Ue 55,2 milioni di chilogrammi di gelato, pari al 19% dell’intero export europeo. Rispetto al 2024, quando le esportazioni italiane si erano fermate a 42,6 milioni di chilogrammi, in dodici mesi si è quindi verificato un incremento di oltre 12 milioni di kg, equivalente a circa il 30% in più.

Dopo Francia e Italia, i principali esportatori sono:

Belgio , con 34,5 milioni di kg;

, con 34,5 milioni di kg; Germania , con 29,9 milioni di kg;

, con 29,9 milioni di kg; Paesi Bassi, con 26,5 milioni di kg.

Paese Export (milioni di kg) Francia 59,1 Italia 55,2 Belgio 34,5 Germania 29,9 Paesi Bassi 26,5

Nel complesso, nel 2025 i Paesi dell’Unione europea hanno esportato verso i mercati extra Ue 289,8 milioni di kg di gelato, con un aumento di circa il 10% rispetto al 2024, equivalente a 26 milioni di kg in più.