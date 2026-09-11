Le esportazioni italiane aumentano ancora, ma le differenze tra le varie regioni sono sostanziali. Stando ai dati Istat diffusi oggi, venerdì 11 settembre, nel primo semestre dell’anno l’export nazionale è aumentato del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono stati di fatto superati i 337 miliardi di euro.
A trainare la crescita sono state alcune regioni del Sud e del Centro, mentre altre hanno registrato il segno meno. Di seguito un po’ di dettagli per capire chi corre di più e chi resta indietro. Abbiamo così generato una classifica decisamente interessante.
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Com’è andato l’export italiano
Il quadro è nettamente positivo, considerando come nel solo secondo trimestre 2026 le esportazioni sono cresciute in tutte le ripartizioni tranne il Centro (-1,6%). Sud e Isole alla guida (+6,5%), con il Nord-est a seguire (+3,1%) insieme al Nord-ovest (+2,9%).
Sull’intero semestre, però, la fotografia cambia notevolmente. Risulta chiaro come a trainare la crescita sia il Centro (+11,9%), con le Isole appena dietro (+8,8%). Il Nord-est arranca invece (+1,9%). Risulta chiaro, dunque, come la geografia dell’export italiano si stia muovendo e oggi il Mezzogiorno punta a un ruolo da protagonista.
La classifica delle regioni per crescita
Ecco la classifica completa delle regioni in base alla variazione dell’export nel primo semestre 2026:
- 1. Basilicata: +29,5%
- 2. Toscana: +23,8%
- 3. Puglia: +15,2%
- 4. Sardegna: +11,6%
- 5. Marche: +9,2%
- 6. Liguria: +8,3%
- 7. Abruzzo: +8,3%
- 8. Sicilia: +7,4%
- 9. Piemonte: +6,0%
- 10. Calabria: +5,4%
- 11. Veneto: +4,1%
- 12. Lombardia: +3,5%
- 13. Emilia-Romagna: +3,0%
- 14. Molise: +2,2%
- 15. Umbria: +0,6%
- 16. Bolzano: 0,0%
- 17. Trento: -1,0%
- 18. Campania: -4,6%
- 19. Valle d’Aosta: -5,7%
- 20. Lazio: -6,8%
- 21. Friuli-Venezia Giulia: -9,6%
In cima alla classifica spiccano Basilicata e Toscana, che presentano degli incrementi a doppia cifra, ben oltre la media nazionale. La corsa toscana è legata soprattutto ai metalli e ai prodotti farmaceutici, con un balzo delle vendite verso mercati come:
- Svizzera;
- Cina;
- Stati Uniti.
Bene anche il Sud, con Puglia e Sardegna sopra il 10%. In fondo alla graduatoria, invece, c’è il Friuli-Venezia Giulia, seguito da Lazio, Valle d’Aosta e Campania. Queste regioni hanno infatti visto ridursi le vendite all’estero. Nettamente penalizzate anche dal calo di alcuni mercati come Turchia e Spagna.
Il quadro per macro-aree
Guardando ai valori assoluti per grandi aree, nei primi sei mesi del 2026 il Nord-ovest resta il primo esportatore con 123,6 miliardi di euro (+4,3%), davanti al Nord-est con 101,6 miliardi (+1,9%). Segue il Centro con 72,4 miliardi, in forte crescita (+11,9%), poi il Sud con 24,8 miliardi (+3,8%) e le Isole con 10,3 miliardi (+8,8%). Numeri che confermano il peso del Nord nell’economia dell’export, ma anche la spinta crescente di Centro e Isole. Il prossimo aggiornamento Istat è atteso l’11 dicembre 2026.