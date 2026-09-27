Il Ministero della Salute, svolgendo la sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha reso noto un richiamo per un hamburger. Si tratta di un lotto di hamburger di bufalo commercializzato a marchio “Ambrosini Carni”.
I rischi legati al consumo riguardano la presenza di un batterio oltre i limiti tabellari. Nella nota di richiamo si invita a evitare il consumo e a riportare il prodotto al punto vendita.
Indice
Richiamo per hamburger: presenza batterio
Un nuovo richiamo alimentare per un prodotto di carne. Il produttore è Gran Selezione – bufalo hamburger e il marchio di identificazione è Famiglia Ambrosini, mentre il nome commerciale del prodotto è:
- Hamburger di bufalo
Il prodotto è venduto in lotti in confezioni da 170 grammi. Il lotto ritirato fa riferimento a una finestra di produzione specifica. Il lotto è stato richiamati per rischio legato alla presenza di una batterio oltre i limiti tabellari, ovvero Salmonella.
Si legge:
Presenza di Salmonella spp.
Tra le azioni da fare, nelle avvertenze:
non consumare il prodotto e restituire al punto vendita.
Dettagli per riconoscere il prodotto
È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale.
Le informazioni del richiamo pubblicate dal Ministero della Salute ci danno altri dettagli.
Per l’hamburger di bufalo, con lotto di produzione 7726019083:
- il marchio del prodotto commerciale è Hamburger di bufalo – Gran selezione;
- la denominazione di vendita è Hamburger di bufalo – 170 grammi;
- il nome o ragione sociale dell’Osa a nome del quale il prodotto è commercializzato è Ambrosini Carni Srl;
- la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è il 27-28-29/09/2026;
- il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 2874S UE;
- la sede dello stabilimento è presso via San Domenico 62/64 – 24060 Brusaporto (BG);
- il peso/volume dell’unità di vendita è 170 grammi.
La foto del prodotto:
Rischio salute: il batterio
Il richiamo si rende necessario per i rischi legati alla possibile contaminazione da Salmonella. L’assunzione di alimenti o acque contaminate da questo batterio può superare la barriera acida dello stomaco, colonizzare l’intestino e causare un’infezione nota come salmonellosi. Nei soggetti più vulnerabili (bambini, anziani e persone immunocompromesse) il batterio può varcare le pareti intestinali e diffondersi nel sangue, portando a complicanze severe come batteriemie o infezioni sistemiche.
I principali sintomi in caso di assunzione accidentale, sono:
- nausea e vomito;
- febbre e brividi;
- forti crampi addominali e diarrea (talvolta ematica);
- senso diffuso di spossatezza e disidratazione.
Altri richiami
Fra gli ultimi richiami alimentari si segnalano: gorgonzola per Listeria, i budini della Lidl per Bacillus cereus e le uova dell’Eurospin per Salmonella.
Rimandiamo i lettori alla pagina di QuiFinanza in cui vengono riportati i principali richiami alimentari pubblicati da ministero della Salute, supermercati e produttori.