Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Richiamo hamburger di bufalo per Salmonella.

Il Ministero della Salute, svolgendo la sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha reso noto un richiamo per un hamburger. Si tratta di un lotto di hamburger di bufalo commercializzato a marchio “Ambrosini Carni”.

I rischi legati al consumo riguardano la presenza di un batterio oltre i limiti tabellari. Nella nota di richiamo si invita a evitare il consumo e a riportare il prodotto al punto vendita.

Richiamo per hamburger: presenza batterio

Un nuovo richiamo alimentare per un prodotto di carne. Il produttore è Gran Selezione – bufalo hamburger e il marchio di identificazione è Famiglia Ambrosini, mentre il nome commerciale del prodotto è:

Hamburger di bufalo

Il prodotto è venduto in lotti in confezioni da 170 grammi. Il lotto ritirato fa riferimento a una finestra di produzione specifica. Il lotto è stato richiamati per rischio legato alla presenza di una batterio oltre i limiti tabellari, ovvero Salmonella.

Si legge:

Presenza di Salmonella spp.

Tra le azioni da fare, nelle avvertenze:

non consumare il prodotto e restituire al punto vendita.

Dettagli per riconoscere il prodotto

È utile conoscere altri dettagli per identificare al meglio il prodotto sotto richiamo e non rischiare la consumazione accidentale.

Le informazioni del richiamo pubblicate dal Ministero della Salute ci danno altri dettagli.

Per l’hamburger di bufalo, con lotto di produzione 7726019083:

il marchio del prodotto commerciale è Hamburger di bufalo – Gran selezione;

la denominazione di vendita è Hamburger di bufalo – 170 grammi;

il nome o ragione sociale dell’Osa a nome del quale il prodotto è commercializzato è Ambrosini Carni Srl;

la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è il 27-28-29/09/2026;

il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 2874S UE;

la sede dello stabilimento è presso via San Domenico 62/64 – 24060 Brusaporto (BG);

il peso/volume dell’unità di vendita è 170 grammi.

La foto del prodotto:

Ministero della Salute

Rischio salute: il batterio

Il richiamo si rende necessario per i rischi legati alla possibile contaminazione da Salmonella. L’assunzione di alimenti o acque contaminate da questo batterio può superare la barriera acida dello stomaco, colonizzare l’intestino e causare un’infezione nota come salmonellosi. Nei soggetti più vulnerabili (bambini, anziani e persone immunocompromesse) il batterio può varcare le pareti intestinali e diffondersi nel sangue, portando a complicanze severe come batteriemie o infezioni sistemiche.

I principali sintomi in caso di assunzione accidentale, sono:

nausea e vomito;

febbre e brividi;

forti crampi addominali e diarrea (talvolta ematica);

senso diffuso di spossatezza e disidratazione.

Altri richiami

Fra gli ultimi richiami alimentari si segnalano: gorgonzola per Listeria, i budini della Lidl per Bacillus cereus e le uova dell’Eurospin per Salmonella.

Rimandiamo i lettori alla pagina di QuiFinanza in cui vengono riportati i principali richiami alimentari pubblicati da ministero della Salute, supermercati e produttori.