Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Regioni con più scorte di olio in Italia.

L’Italia ha in giacenza 195.044 tonnellate di olio di oliva, di cui oltre 150.000 tonnellate di extravergine. È quanto emerge dal report Frantoio Italia, pubblicato il 9 ottobre 2026 dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

L’analisi delle scorte consente di capire non soltanto quanto olio sia presente in Italia, ma anche dove si concentrino le disponibilità, quali tipologie prevalgano e quale spazio occupino le produzioni biologiche e quelle certificate Dop e Igp .

Quanto olio c’è in Italia, i dati sulle scorte

Secondo il report aggiornato mensilmente, al 30 settembre 2026 – rispetto alla rilevazione del 31 luglio 2026 – le scorte di olio in Italia sono diminuite del 16,4%, ma rispetto allo stesso periodo dello scorso anno risultano in aumento del 46,7%. Il dato è elaborato sulla base delle informazioni registrate nei circa 19.500 registri telematici dell’olio (Rto).

La parte più consistente delle disponibilità è costituita dall’olio extravergine di oliva, che raggiunge 150.203 tonnellate e rappresenta il 77% del totale. Seguono l’olio di oliva e raffinato, con 15.676 tonnellate, pari all’8%, e l’olio di sansa di oliva, con 14.915 tonnellate, equivalenti al 7,6%.

Le giacenze comprendono invece:

9.475 tonnellate di olio lampante, pari al 4,9%;

2.418 tonnellate di olio vergine di oliva, che rappresentano l’1,2%;

2.357 tonnellate di prodotto ancora in attesa di classificazione.

Inoltre, delle 195.044 tonnellate complessive:

162.538 sono ancora sfuse ;

; 32.506 tonnellate risultano confezionate.

Nel caso dell’extravergine:

le quantità sfuse ammontano a 123.564 tonnellate;

contro 26.639 tonnellate già confezionate.

Considerando le macroaree geografiche:

il Sud Italia concentra 100.224 tonnellate di olio, pari al 52% delle giacenze nazionali;

Italia concentra 100.224 tonnellate di olio, pari al 52% delle giacenze nazionali; il Centro Italia si colloca al secondo posto con 60.896 tonnellate, equivalenti al 31%;

Italia si colloca al secondo posto con 60.896 tonnellate, equivalenti al 31%; il Nord registra invece 19.599 tonnellate, pari al 10%;

registra invece 19.599 tonnellate, pari al 10%; le Isole, comprendenti Sicilia e Sardegna, raggiungono 14.325 tonnellate, il 7% del totale.

La classifica delle regioni con più scorte di olio

Osservando la distribuzione territoriale, nell’ultimo report risulta una forte concentrazione in Puglia, Toscana e Calabria, che detengono insieme il 61,3% dell’intero stock nazionale. In particolare:

al primo posto troviamo la Puglia , con 55.769 tonnellate, pari al 28,6% delle scorte italiane;

, con 55.769 tonnellate, pari al 28,6% delle scorte italiane; al secondo posto si trova la Toscana , con 37.673 tonnellate, equivalenti al 19,3%;

, con 37.673 tonnellate, equivalenti al 19,3%; al terzo posto c’è la Calabria, che completa il podio con 26.202 tonnellate, pari al 13,4%.

Seguono:

l’ Umbria , che registra 19.510 tonnellate, corrispondenti al 10% del totale nazionale;

, che registra 19.510 tonnellate, corrispondenti al 10% del totale nazionale; la Sicilia , con 13.589 tonnellate, pari al 7%;

, con 13.589 tonnellate, pari al 7%; la Campania , con 13.415 tonnellate, equivalenti al 6,9%;

, con 13.415 tonnellate, equivalenti al 6,9%; la Liguria , con 9.998 tonnellate, pari al 5,1%;

, con 9.998 tonnellate, pari al 5,1%; la Lombardia, con 4.044 tonnellate, il 2,1% delle giacenze.

Più distanti si trovano:

l’ Emilia-Romagna , con 3.736 tonnellate;

, con 3.736 tonnellate; l’ Abruzzo , con 3.462 tonnellate;

, con 3.462 tonnellate; il Lazio , con 3.312 tonnellate;

, con 3.312 tonnellate; il Veneto , con 1.121 tonnellate;

, con 1.121 tonnellate; la Basilicata , con 1.005 tonnellate;

, con 1.005 tonnellate; la Sardegna, con 736 tonnellate.

Chiudono le regioni con disponibilità più contenute, ovvero:

il Piemonte , con 614 tonnellate;

, con 614 tonnellate; le Marche , con 401 tonnellate;

, con 401 tonnellate; il Molise , con 371 tonnellate;

, con 371 tonnellate; il Trentino Alto Adige , con 51 tonnellate;

, con 51 tonnellate; il Friuli Venezia Giulia, con 36 tonnellate.

Dove si concentra la produzione di extravergine

Procedendo con un’analisi interna degli stock, la Puglia ha in giacenza 46.285 tonnellate di extravergine, oltre a quantitativi di olio vergine, lampante, raffinato e di sansa. Da sola, la regione detiene più di un quarto delle scorte nazionali. La Toscana, invece, occupa il secondo posto con 30.885 di olio extravergine di oliva, con le province di Siena, Lucca e Firenze che figurano tra quelle con le maggiori disponibilità.

La Calabria, pur collocandosi al terzo posto della classifica generale delle scorte, possiede un volume di olio extravergine inferiore rispetto all’Umbria (che è quarta). Nello specifico, la regione dispone di 14.414 tonnellate di extravergine, affiancate da 5.071 tonnellate di olio lampante e 4.103 tonnellate di sansa. Al contrario, l’Umbria totalizza 19.510 tonnellate complessive, di cui 16.582 appartengono alla categoria extravergine. Non a caso, il territorio umbro si distingue per la disponibilità di prodotto di qualità, rappresentando il 10% dell’intero stock nazionale.

Infine c’è poi la Sicilia, le cui scorte comprendono 5.321 tonnellate di olio di sansa, a fronte di 7.701 tonnellate di extravergine.

La classifica provinciale

Scendendo nel dettaglio territoriale:

la provincia di Bari è quella con le maggiori giacenze di olio di oliva in Italia. Al 30 settembre 2026 registra 29.016 tonnellate, pari al 14,9% del totale nazionale. Di queste, 23.514 tonnellate sono extravergine;

è quella con le maggiori giacenze di olio di oliva in Italia. Al 30 settembre 2026 registra 29.016 tonnellate, pari al 14,9% del totale nazionale. Di queste, 23.514 tonnellate sono extravergine; al secondo posto si trova Perugia , con 18.424 tonnellate, equivalenti al 9,4% delle scorte italiane. La provincia umbra detiene 15.644 tonnellate di extravergine;

, con 18.424 tonnellate, equivalenti al 9,4% delle scorte italiane. La provincia umbra detiene 15.644 tonnellate di extravergine; la terza posizione spetta a Barletta-Andria-Trani, con 14.273 tonnellate, pari al 7,3%.

Seguono:

Siena, con 13.972 tonnellate;

Lucca, con 11.181 tonnellate;

Benevento, con 9.442 tonnellate;

Firenze, con 9.276 tonnellate;

Reggio Calabria, con 8.800 tonnellate;

Agrigento, con 8.018 tonnellate;

Brindisi, con 6.373 tonnellate.

La distribuzione provinciale è dunque ancora più concentrata di quella regionale. Infatti, le prime dieci province concentrano complessivamente il 66% dell’olio detenuto in Italia.

Quanto olio italiano è presente nei magazzini

Ad oggi, l’olio extravergine rappresenta la componente principale delle giacenze nazionali, con 150.203 tonnellate. Di queste:

82.195 tonnellate sono di origine italiana , pari al 54,7% delle scorte di Evo e al 42,1% dell’intero stock nazionale di olio di oliva;

, pari al 54,7% delle scorte di Evo e al 42,1% dell’intero stock nazionale di olio di oliva; 52.600 tonnellate sono di origine comunitaria, pari al 35% dell’extravergine in giacenza;

5.418 tonnellate sono le disponibilità di olio extravergine proveniente da Paesi extra Ue.

Mentre i blend, ossia le miscele, rappresentano 9.990 tonnellate.

In 12 mesi, rispetto a settembre 2025:

le giacenze di extravergine sono aumentate del 66,9% , passando da 90.017 a 150.203 tonnellate. E l’incremento più marcato riguarda proprio il prodotto Made in Italy, cresciuto del 170,5%, da 30.381 a 82.195 tonnellate;

, passando da 90.017 a 150.203 tonnellate. E l’incremento più marcato riguarda proprio il prodotto Made in Italy, cresciuto del 170,5%, da 30.381 a 82.195 tonnellate; le scorte di Evo di origine Ue sono invece aumentate del 4,7%, mentre quelle di origine extra Ue sono cresciute del 27,4%. I blend registrano un incremento del 95%.

Prendendo però come riferimento l’ultima rilevazione disponibile, la dinamica è diversa. Tra il 31 luglio e il 30 settembre 2026:

le giacenze complessive sono scese del 16,4%;

quelle di extravergine sono diminuite del 19%;

l’Evo italiano è passato da 108.299 a 82.195 tonnellate, con una riduzione di 26.104 tonnellate.

Quanto dell’olio evo presente in Italia è veramente bio, Dop o Igp

Al 30 settembre 2026 le giacenze complessive di olio vergine ed extravergine biologico ammontano a 30.353 tonnellate, in aumento del 114,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia quasi tutto il prodotto biologico in giacenza è extravergine. Le quantità raggiungono 30.175,8 tonnellate, pari al 99,4% del totale biologico. Di queste, 23.549,8 tonnellate sono di origine italiana, equivalenti al 77,6% delle scorte bio.

La Puglia guida ancora una volta questa classifica, con 10.740,1 tonnellate di olio biologico, pari al 35,4% del totale nazionale. Seguono:

la Calabria con 6.279,2 tonnellate;

con 6.279,2 tonnellate; la Toscana con 4.206,2 tonnellate;

con 4.206,2 tonnellate; e la Sicilia con 3.430,6 tonnellate.

Il report Frantoio Italia dedica infine una sezione anche agli oli con denominazione di origine protetta (Dop) e indicazione geografica protetta (Igp). In questo caso, al 30 settembre 2026 le giacenze certificate ammontano a 10.744.483 litri, in aumento del 129,5% rispetto ai 4,7 milioni di litri registrati il 30 settembre 2025. Le denominazioni geografiche registrate presenti nel report sono 50, ma la distribuzione delle scorte risulta concentrata:

le prime quattro indicazioni rappresentano il 78,2% del totale;

mentre le prime venti raggiungono il 98,1%.

La denominazione Terra di Bari occupa il primo posto, con 5.295.782 litri, pari al 49,3% delle giacenze Dop e Igp. Al secondo posto si trova la denominazione Sicilia, con 1.594.594 litri, equivalenti al 14,8%. Seguono:

Olio di Calabria, con 843.683 litri;

Val di Mazara, con 663.929 litri;

Olio di Puglia, con 578.166 litri;

il Toscano, con 461.168 litri.

Nel complesso, l’olio Dop e Igp rappresenta il 5,1% delle giacenze nazionali e il 6,6% dell’extravergine detenuto in Italia.