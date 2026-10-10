Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Accensione dei riscaldamenti al Nord.

Non è solo iniziato l’autunno, ma anche un periodo più freddo prima dell’inverno. Come ogni anno, quindi, si delinea la guida all’accensione degli impianti di riscaldamento. Non tutta Italia infatti può accendere il riscaldamento nello stesso giorno: le date variano da zona a zona, in base alla fascia climatica nella quale sono inserite.

Città e regioni possono decidere di rinviare l’accensione dei riscaldamenti, seguendo in autonomia un calendario basato sulle previsioni meteo e climatiche, che indicano quindi le temperature stagionali. L’inverno 2026-2027 si annuncia più caldo per tutta la penisola e, con le temperature oltre la media stagionale, il rinvio dell’accensione diventa non solo un modo per risparmiare, ma anche per far bene all’ambiente.

Il calendario dei riscaldamenti: le zone climatiche

In base alla normativa vigente (il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993) i riscaldamenti si accendono in tempi diversi a seconda della zona climatica. L’Italia è suddivisa in 6 zone:

Zona A (temperatura media più alta) accensione dei riscaldamenti dal 1° dicembre al 15 marzo per un massimo di 6 ore al giorno;

Zona B (Sicilia) accensione dei riscaldamenti dal 1° dicembre al 31 marzo per un massimo di 8 ore al giorno;

Zona C (città come Napoli e Bari) accensione dei riscaldamenti dal 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore al giorno;

Zona D (Centro Italia) accensione dei riscaldamenti dal 1° novembre al 15 aprile per un massimo di 12 ore al giorno;

Zona E (Nord Italia) accensione dei riscaldamenti dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno;

Zona F (città come Belluno e Cuneo) accensione dei riscaldamenti tutto l’anno con nessuna limitazione.

La decisione delle regioni del Nord

Non tutti i comuni e le regioni rispettano il calendario; molto dipende dal clima del posto, che può variare di anno in anno. A settembre, per esempio, l’Emilia-Romagna ha deciso lo slittamento dell’accensione del riscaldamento. Bologna, pur essendo nella fascia climatica E, che prevede l’accensione a partire dal 15 ottobre, ha stabilito il rinvio.

La regione ha deciso il:

posticipo al 1° novembre dell’accensione degli impianti di riscaldamento civile nelle aree di pianura e rafforzamento, nelle fasi emergenziali per la qualità dell’aria, delle limitazioni all’utilizzo degli impianti domestici a biomassa.

Anche Monza ha deciso di spostare l’accensione. Sul sito si legge:

Slitta di una settimana l’accensione degli impianti termici nel territorio comunale, passando dal 15 ottobre a giovedì 22 ottobre: gli impianti potranno restare accesi per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00.

La motivazione è proprio quella duplice individuata in apertura: ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nell’aria e, al contempo, ridurre i consumi energetici.

Per altri comuni non c’è stata ancora una dichiarazione ufficiale. Milano, per esempio, non ha fatto sapere nulla, così anche Como, Brescia, Pavia e Bergamo. Sondrio, invece, ha deciso di mantenere la data prevista (15 ottobre) per via del calo delle temperature previsto nei prossimi giorni.