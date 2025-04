Ferrari x Charles Leclerc: lo stile incontra la velocità con una nuova capsule

Fonte: Ufficio stampa Rocco Iannone con Charles Leclerc

Ferrari accende ancora una volta i riflettori sul mondo dello stile con un’operazione che coniuga heritage, lusso e velocità. Il 21 maggio 2025, in concomitanza con il Gran Premio di Monaco, debutterà ufficialmente la capsule collection “Ferrari per Charles Leclerc”: una limited edition nata dal dialogo tra Rocco Iannone, Direttore Creativo di Ferrari, e il pilota Charles Leclerc, volto simbolo della Scuderia e icona contemporanea di eleganza sportiva.

Il progetto non è una semplice celebrazione del pilota, ma un vero e proprio ritratto in abiti del suo stile fuori pista. La capsule pesca dal guardaroba personale di Leclerc, quello dei viaggi, del tempo libero, della quotidianità, per costruire una narrazione fatta di materiali di pregio, linee essenziali e performance silenziosa. Nessun logo urlato, nessuna provocazione visiva: il messaggio è sottile ma potente, proprio come il carattere del pilota monegasco.

Ferrari, che dal 2021 ha scelto di investire con decisione nella sua anima lifestyle, sfilando stabilmente alla Milano Fashion Week, prosegue così un percorso coerente, fatto di eleganza sartoriale e identità riconoscibile. La nuova capsule non cerca l’effetto sorpresa, ma lavora in profondità sull’idea di continuità, proponendo capi che raccontano una visione di moda sofisticata e al tempo stesso accessibile nel suo linguaggio estetico.

L’equilibrio perfetto tra estetica e funzione

La collezione “Ferrari x Charles Leclerc” è pensata per chi vive la velocità senza rinunciare al comfort. I capi sono progettati per accompagnare il corpo nei movimenti, con tagli fluidi, tecnicità nascosta e una palette cromatica ispirata ai codici iconici del brand: il rosso corsa, il nero lucido e accenni di bianco perlaceo. Ogni dettaglio è un omaggio discreto al mondo delle corse, ma con un twist urbano che la rende perfetta anche lontano dai paddock.

Fonte: Ufficio stampa

In una stagione in cui la moda maschile riscopre il valore della funzionalità raffinata, Ferrari sceglie di raccontare l’uomo contemporaneo attraverso l’immagine di Leclerc: un atleta, sì, ma anche un cittadino globale, un viaggiatore, un volto che parla alla sua generazione. Ed è proprio questo l’aspetto più interessante della capsule: riesce a fondere mondi – quello delle alte prestazioni e quello del guardaroba quotidiano – senza perdere credibilità in nessuno dei due.

Un lancio da pole position

La collezione sarà disponibile dal 21 maggio 2025, giorno in cui verrà anche presentata con un evento esclusivo a Monte Carlo. Un lancio simbolico, che unisce lo scenario iconico del Principato con il carisma di uno dei suoi protagonisti più amati. E, soprattutto, che conferma l’ambizione di Ferrari di non limitarsi alla pista, ma di diventare sempre più un marchio di lifestyle globale, capace di dettare tendenze anche nel guardaroba di tutti i giorni.