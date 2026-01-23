È stata scoperta l'identità del compratore della Ferrari 250 GTO Bianco Speciale, pagata all'asta 38 milioni di dollari: ha una collezione di auto di Maranello da 500 milioni

Mecum Auctions ferrari 250 GTO Bianco Speciale messa all'asta da Mecum Auctions

È stato scoperto il compratore della Ferrari 250 GTO Bianco Speciale venduta all’asta per 38 milioni di dollari, poco più di 32 milioni di euro, in Florida lo scorso 19 gennaio. Si tratta di David Lee, imprenditore che si occupa di rivendite di gioielli e orologi di lusso e vive in California. Ha una collezione di altre 20 Ferrari di vario tipo, che dovrebbe valere intorno ai 500 milioni di dollari.

Si tratta quindi di un collezionista di alto livello del marchio di Maranello e non di un acquirente più occasionale, attratto dall’eccezionalità dell’asta. Lee, inoltre, ha fatto un “affare”, stando agli specialisti del mercato delle Ferrari d’epoca. L’attesa per l’asta era infatti più vicina ai 60 milioni di dollari che ai 38 pagati dall’imprenditore.

Chi è David Lee, l’acquirente della Ferrari 250 GTO Bianco Speciale

David Lee è un imprenditore statunitense, figlio di immigrati cinesi. Ha costruito la sua fortuna dal basso, visto che la famiglia era fuggita da condizioni di povertà estrema in patria. Negli anni ha creato un impero che si basa soprattutto sulle rivendite di gioielli e orologi di lusso che portano il nome del padre, Hing Wa. Segue però anche diversi altri investimenti e agenzie immobiliari sia negli Stati Uniti, sia in Asia.

Per Lee il lusso non è però soltanto un lavoro, ma anche una passione. È infatti diventato negli anni brand ambassador di marchi prestigiosi come Dolce & Gabbana, Rolls-Royce, ma anche Pirelli e, soprattutto, Ferrari. La sua passione per le auto di Maranello lo ha portato a partecipare e a vincere l’asta per la Ferrari 250 GTO Bianco Speciale, l’unica di questo colore che sia mai uscita dalle officine di Maranello.

Il modello 250 GTO risale al 1962 ed è stato prodotto in 39 esemplari. È dotata di un motore V12 nella zona anteriore dell’auto, che può sviluppare 300 cavalli e spingere la vettura fino a un massimo di 280 chilometri orari. Grazie a questa auto Ferrari si aggiudicò tre campionati costruttori consecutivi nella categoria GT, tra il 1962 e il 1964.

La collezione di Ferrari di David Lee

Lee non è però stato soltanto un brand ambassador di Ferrari, ma anche uno dei collezionisti più esperti delle auto di Maranello. Secondo le stime, possiede almeno altre 20 Ferrari, tra cui anche le cosiddette Big Five moderne, le cinque hypercar costruite da Ferrari e che vengono considerate separatamente dal resto della gamma del Cavallino Rampante. Sono:

la 288 GTO;

la F40;

la F50;

la Enzo;

laFerrari.

La composizione della collezione di Lee non è un mistero perché spesso l’imprenditore ama mostrare al pubblico le auto che negli anni ha acquistato. Lo fa principalmente attraverso il suo canale YouTube, con video che descrivono alcune delle Ferrari più rare e costose al mondo. In tutto, dovrebbero valere attorno ai 500 milioni di dollari.

Un “affare” da 38 milioni di dollari

La cifra di 38 milioni di dollari pagata da Lee per la 250 GTO Bianco Speciale è considerata bassa. Le previsioni della vigilia avevano fissato un risultato probabile dell’asta a 60 milioni di dollari. Ci sono però alcune ragioni per cui questo particolare modello, pur molto raro essendo l’unico uscito dipinto di bianco dalle officine di Maranello, non ha rispettato le aspettative:

era in vendita da 3 anni, senza successo;

non è tra le 250 GTO “vincenti”.

Lee è quindi riuscito a chiudere un “affare”. Una tra le più rare Ferrari 250 GTO a un prezzo relativamente “basso” rispetto a quelle vendute all’asta in passato.