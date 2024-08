Jude Bellingham è il nuovo Friend of the House di Louis Vuitton

Fonte: Ufficio stampa Louis Vuitton Jude Bellingham nuovo Friend of the House di Louis Vuitton

“Louis Vuitton è lieta di annunciare il calciatore inglese Jude Bellingham come suo nuovo Amico del brand (Friend of the House), in un’unione di stile e sportività” così si legge in una stampa diffusa dai canali della maison francese e dal suo direttore creativo Pharrell William.

L’anno scorso Jude Bellingham ha partecipato alla sfilata maschile Primavera/Estate di Louis Vuitton accanto a personaggi del calibro di Kim Kardashian, Lenny Kravitz e Lewis Hamilton. Il giovane centrocampista del Real Madrid ha indossato per l’occasione un completo nero composto da camicia e pantaloni in broccato floreale a cui ha abbinato una sciarpa di seta bianca e un paio di occhiali da sole, accessorio immancabile durante la Fashion Week.

Recentemente, quando è andato in Germania per gli Europei, il ventunenne si è fatto notare impreziosendo il suo abito con il classico borsone Louis Vuitton Keepall Bandoulière 45, una vera e propria icona di LV dal 1930. C’erano già tutti gli indizi. Questa settimana LouisVuitton ha annunciato che Bellingham è diventato ufficialmente Friend of the House, consacrando una collaborazione già esistente a tutti gli effetti.

La campagna nel dettaglio

In una campagna lanciata contestualmente alla nuova partnership, Bellingham è ritratto su uno sfondo grigio inchiostro, vestito con abiti doppiopetto e giacche a rilievo LV. In un altro scatto, il calciatore riproduce la sua ormai famosa esultanza a braccia aperte per un gol, apparsa recentemente sulla copertina di EA Sports’ FC 25, sovrapposta alle ombre di una folla entusiasta

Si tratta di scatti capaci di testimoniare l’importanza della figura di Jude Bellingham.

Chi è Jude Bellingham? Dal Real Madrid alla beneficienza

In campo, con la maglia del Real Madrid o della nazionale inglese, è un centrocampista sicuro del proprio ruolo, la spina dorsale di una squadra di livello mondiale; il suo status di fuoriclasse ha già iniziato a consolidarsi a soli 21 anni e il suo splendore si irradia anche al di fuori degli stadi. Bellingham è un vero e proprio principe dello stile, come sottolinea Louis Vuitton nelle comunicazioni ufficiali, è un filantropo. Le attività di beneficenza di Bellingham riguardano soprattutto le scuole: da quando aveva 15 anni dona e raccoglie fondi per le attrezzature scolastiche della scuola materna e primaria Miche Bora di Mombasa.