Explora Journeys, il lusso che rivoluziona il concetto di crociera

Fonte: Ufficio stampa La prima nave della flotta, Explora I, piscina

Nel mondo della crocieristica di alta gamma, Explora Journeys si impone come una proposta unica, pensata per ridefinire l’esperienza del viaggio in mare attraverso i codici del design contemporaneo, della sostenibilità e del lifestyle europeo. Parte del gruppo MSC, il brand è stato concepito per attrarre una clientela cosmopolita, esigente e sofisticata, alla ricerca di esperienze personalizzate, lente e trasformative.

La prima nave della flotta, Explora I, varata nel 2023, è un concentrato di eleganza, cura del dettaglio e innovazione. Non è un caso che il progetto abbia visto coinvolti designer e studi di fama internazionale come De Jorio Design International, tra i più autorevoli nella progettazione navale, affiancati da creativi europei provenienti dal mondo dell’hôtellerie di lusso.

Design come esperienza emotiva

La filosofia estetica di Explora I si ispira al concetto di “casa lontano da casa”, con ambienti che uniscono l’intimità e la raffinatezza di una residenza privata alle funzionalità di un resort 5 stelle. Gli interni si caratterizzano per una palette cromatica naturale, materiali sostenibili come legni certificati, pietre nobili e tessuti artigianali, oltre a una disposizione fluida degli spazi che invita al relax e alla contemplazione.

Fonte: Ufficio stampa

Ogni suite, 461 in totale, tutte con terrazza privata fronte mare, è progettata come un rifugio esclusivo, dove la luce naturale e le linee morbide definiscono un ambiente intimo, funzionale e altamente personalizzabile. Le soluzioni d’arredo su misura, la tecnologia discreta, l’illuminazione calibrata e l’attenzione al benessere acustico creano un senso di comfort avvolgente, ben lontano dal concetto di cabina.

Spazi pubblici disseminati da arte, cultura e ospitalità su misura

Il cuore pulsante della nave è costituito dalle aree comuni, che includono lounge eleganti, gallerie d’arte curate, sei ristoranti gourmet con cucine ispirate al Mediterraneo, all’Asia e alla cucina vegetale, e una spa olistica con percorsi benessere multisensoriali. Tutti gli ambienti sono stati concepiti per favorire una socialità rilassata, lontana dalla formalità e dal caos delle grandi navi da crociera.

Fonte: Ufficio stampa

Ogni elemento, dal pattern delle moquette ai corpi illuminanti, dalle ceramiche artigianali nei bagni alle opere d’arte contemporanea selezionate a bordo, è stato scelto per creare una narrazione coerente, che parla il linguaggio del design europeo più colto e sostenibile.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla lavorazione artigianale italiana e svizzera, che emerge non solo nella qualità dei materiali, ma anche nella precisione delle finiture e nella cura delle atmosfere. Il risultato è un ambiente caldo, fluido e profondamente umano, dove il design è pensato non solo per stupire, ma per accompagnare.

Con l’entrata in servizio di Explora II nel 2024, seguita da altre unità già in costruzione, il progetto di Explora Journeys si conferma come uno dei più ambiziosi nel panorama internazionale del lusso sul mare. L’interior design rimane un asset centrale, inteso non come semplice estetica, ma come veicolo per trasmettere valori, visione e identità.

In un’epoca in cui il viaggiatore di fascia alta cerca autenticità, connessione e senso, Explora Journeys si presenta come un laboratorio galleggiante di eleganza, sostenibilità e benessere, capace di tradurre il design in una vera e propria esperienza emozionale.