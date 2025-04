Eleventy, il lusso moderno: discreto e consapevole

Fonte: Ufficio Stampa Marco Baldassari e Paolo Zuntini, co-fondatori di Eleventy

Eleventy è un brand di moda che rappresenta l’equilibrio perfetto tra eleganza contemporanea e l’artigianato italiano, fondato nel 2007 per volontà di Marco Baldassari, Paolo Zuntini e Andrea Scuderi tre uomini che avevano in comune l’obiettivo di creare capi di alta qualità, sofisticati e funzionali. La filosofia del brand si basa su un design sobrio e senza tempo, facendo del lusso accessibile il proprio modus operandi, il brand celebra l’artigianato italiano attraverso uno stile di eleganza sobria, un mix tra stile classico e innovazione con un unico punto di riferimento quello di creare abiti che sapessero soddisfare le esigenze e i desiderata di uomini e donne. Grazie a questo suo modo di operare Eleventy ha saputo conquistare un pubblico variegato e internazionale, i suoi capi non sono dei semplici vestiti ma uno storytelling fatto di ricerca e passione guidato dal desiderio di raggiungere un’eleganza funzionale, per i fondatori del marchio è sempre stato importante che fossero gli abiti a parlare del brand e non viceversa e che la manifattura fosse al centro di un progetto creativo.

Il brand sin dal suo esordio ha avuto come mission quella di creare collezioni con uno stile moderno e versatile, il motto del brand è dare spazio allo smart luxury, la scelta dei tessuti in Eleventy viene fatta con estrema cura e attenzione, le linee create per i suoi capi sono un perfetto equilibrio tra artigianalità e innovazione, la loro eleganza sussurrata è rivolta a un uomo raffinato, moderno e amante del bello. In pochi anni il brand è stato capace di ritagliarsi una importante fetta del mercato nazionale e internazionale conquistando consumatori e buyer che non potevano che rimanere piacevolmente attratti da collezioni sofisticate, contemporanee e accessibili.

Per l’occasione, QF Lifestyle ha incontrato Marco Baldassari e Paolo Zuntini Co-fondatori del brand per farsi raccontare dettagli e curiosità di un brand di lusso consapevole attraverso una duplice intervista.

Ci volete spiegare nel dettaglio che cosa intendete con Smart-Luxury?

Smart-Luxury è un concetto che abbiamo sviluppato per rappresentare un lusso moderno, discreto e consapevole. Non si tratta di ostentazione, ma di una qualità percepibile nei dettagli, nei materiali e nella vestibilità. È un lusso funzionale, pensato per l’uomo e la donna contemporanei che cercano eleganza e comfort in ogni momento della giornata. Significa creare un guardaroba sofisticato ma versatile, realizzato con un’attenzione quasi maniacale ai dettagli e alla qualità. Ed è qui che entra in gioco il Made in Italy: la capacità delle nostre aziende artigiane di lavorare i tessuti con tecniche esclusive, rendendo ogni capo unico.

Cosa è cambiato nella vostra visione di moda dal 2007 ad oggi?

Siamo partiti con l’idea di reinterpretare l’eleganza classica in chiave moderna, e nel tempo ci siamo resi conto che la vera esigenza dell’uomo contemporaneo è la versatilità. Oggi la nostra moda è sempre più dinamica, con capi che si adattano a più occasioni d’uso senza perdere il loro carattere sartoriale. Anche le collezioni donna Eleventy hanno subito un’evoluzione: sono pensate per un equilibrio tra formale e informale, eleganza e praticità. Ma quello che non è mai cambiato è il nostro impegno per il Made in Italy, che rimane la nostra essenza e il nostro valore aggiunto.

Come nascono e chi disegna le vostre collezioni?

Marco Baldassari (Co-fondatore e Direttore creativo Uomo):

Le nostre collezioni nascono dalla visione condivisa di un team di professionisti, che guido personalmente in qualità di Direttore Creativo per la linea uomo. Ogni creazione esprime una passione autentica per il Made in Italy, presente in ogni fase del processo creativo. Collaboriamo fianco a fianco con i nostri artigiani e partner selezionati per garantire che ogni capo rifletta l’eccellenza della sartoria italiana. È la cura minuziosa dei dettagli a renderci unici: ogni pezzo racconta l’orgoglio di un Made in Italy che fonde sapientemente artigianalità, innovazione e lusso discreto.

Paolo Zuntini (Co-fondatore e Direttore creativo Donna):

Le collezioni femminili nascono da una visione condivisa, dove ogni capo racconta un’eleganza senza tempo, dedicata a una donna contemporanea che sceglie un lusso discreto e raffinato. Lavoriamo fianco a fianco con eccellenze manifatturiere italiane, selezionando tessuti pregiati e curando ogni fase della produzione con meticolosa attenzione. Il risultato è una collezione che racchiude l’essenza del Made in Italy: un perfetto equilibrio tra artigianalità, funzionalità e bellezza timeless.

Guardando le vostre collezioni, l’informale si confonde con il formale. Vogliamo approfondire l’argomento?

Marco Baldassari (Co-fondatore e Direttore creativo uomo Eleventy):

Abbiamo sempre voluto creare un guardaroba capace di unire il comfort dell’informale con la raffinatezza del formale. Un blazer destrutturato, ad esempio, può essere indossato con un pantalone classico o con un denim, senza mai perdere di classe.

Paolo Zuntini (Co-fondatore e Direttore creativo donna Eleventy):

Per la donna vale lo stesso principio. Materiali nobili come il cashmere e la seta vengono utilizzati anche in capi dal design apparentemente semplice, ma dalla grande ricercatezza. È la fusione tra eleganza e praticità, sempre nel rispetto della tradizione manifatturiera italiana.

In un’epoca dove il fast fashion sembra fare da padrone, quanto è importante l’artigianalità per il vostro brand?

Eleventy pone l’artigianalità al centro della sua filosofia, attraverso la valorizzazione della tradizione artigianale italiana. Ogni capo è frutto di un processo meticoloso che unisce maestria artigiana, innovazione e design contemporaneo. Il brand crede nell’importanza della qualità e dell’attenzione ai dettagli, ritenendo che solo l’artigianalità possa garantire capi durevoli, eleganti e sostenibili. Eleventy vede nell’abbigliamento fatto a mano non solo un prodotto estetico, ma anche un racconto di tradizione e valore senza tempo. Per questo, sostiene con orgoglio l’artigianato italiano, offrendo capi che mantengono la loro qualità e stile nel tempo.

Quali sono i tessuti o le fibre con cui vi piace confrontarvi maggiormente?

Lana, cashmere, seta e lino, tutti materiali che garantiscono comfort e durabilità. Collaboriamo con i migliori produttori italiani per ricercare e sviluppare tessuti esclusivi che combinano tradizione e innovazione.

Sul tema della sostenibilità come vi state attrezzando?

Abbiamo ridotto gli sprechi, utilizziamo materiali certificati e lavoriamo con fornitori che condividono i nostri valori. Per noi, sostenibilità significa anche creare capi destinati a durare nel tempo. Sostenibilità e Made in Italy vanno di pari passo: la nostra produzione artigianale garantisce qualità e riduzione degli sprechi, in un’ottica di moda più responsabile.

L’intelligenza artificiale è un valore aggiunto oppure un pericolo per la creatività?

Se usata correttamente, può essere un supporto nella ricerca e nell’analisi dei dati, ma la creatività è umana. Nessuna macchina potrà mai sostituire l’intuizione e il savoir-faire artigianale. L’AI può ottimizzare alcuni processi, ma la sensibilità e il gusto rimangono un fattore umano.

Chi è l’uomo Eleventy?

Marco Baldassari (Co-fondatore e Direttore creativo uomo Eleventy).

L’uomo Eleventy è sofisticato, ma con un’eleganza rilassata. Non ama l’ostentazione, ma sceglie capi di alta qualità, realizzati con cura e attenzione ai dettagli. La sua è un’eleganza naturale, fatta di materiali eccellenti e colori raffinati. È un uomo cosmopolita, che viaggia e che apprezza il Made in Italy non solo come marchio di qualità, ma come filosofia di vita: autenticità, artigianalità e rispetto per la tradizione, un uomo che ha voglia di vivere un’experience unica.

Se potesse scegliere un capo che rappresenti l’intera filosofia del brand quale sarebbe e perché?

Marco Baldassari (Co-fondatore e Direttore creativo Uomo):

Se dovessi scegliere un capo che rappresenta l’intera filosofia di Eleventy, sarebbe senza dubbio il blazer destrutturato o le nostre giacche bi-materiche, emblema del nostro concetto di Smart-Luxury, una reinterpretazione moderna dell’eleganza classica italiana. Il nostro blazer è realizzato con tessuti pregiati, lavorati con tecniche artigianali, per offrire un capo leggero, confortevole e adatto a ogni occasione. La giacca bimaterica è realizzata con materiali di alta qualità, unisce la raffinatezza di un tessuto elegante alla praticità di un materiale più tecnico, offrendo un capo sofisticato, comodo e perfetto per ogni occasione.

Paolo Zuntini (Co-fondatore e Direttore creativo Donna):

Per la donna Eleventy, i capispalla femminili rappresentano l’ideale di lusso discreto che definisce il nostro stile. Il taglio impeccabile, le linee fluide e l’uso di materiali di altissima qualità rendono questi capi senza tempo, esaltando la femminilità in modo elegante e mai eccessivo.

Fiere come il Pitti Immagine Uomo o la Milano Fashion Week hanno ancora un senso?

La Milano Fashion Week è il cuore pulsante della moda italiana e continua a svolgere un ruolo fondamentale per Eleventy. Questo evento rappresenta un’occasione unica per presentare le nostre collezioni in un contesto di prestigio internazionale, rafforzando il valore del Made in Italy e della sartorialità artigianale. La Milano Fashion Week ci permette di trasmettere l’emozione dietro ogni capo, facendo emergere la qualità, il design e il lusso discreto che da sempre caratterizzano Eleventy.

Quanto vale l’e-commerce rispetto al retail offline?

L’e-commerce attualmente rappresenta il 4% del nostro turnover globale. È un canale strategico su cui stiamo investendo significativamente, con l’obiettivo di portarne il contributo al 10%.

Quali sono i vostri mercati di riferimento?

Eleventy si rivolge a un mercato globale, mantenendo un forte legame con l’Italia e con la sua tradizione artigianale. I mercati principali sono Stati Uniti, Middle East, Giappone ed Europa, dove l’approccio sartoriale e l’attenzione ai dettagli sono molto apprezzati.

Come avete chiuso il 2024 e quali sono le previsioni per il 2025?

Marco Baldassari (Co-fondatore e Direttore creativo uomo).

Nel 2024, Eleventy ha registrato risultati molto positivi, grazie alla solidità del suo approccio basato sull’eccellenza del Made in Italy. Chiudendo il 2024 con un traguardo di 100 milioni. La nostra forza è stata credere nello Smart Luxury, il rapporto qualità -prezzo di un prodotto di grande valore.