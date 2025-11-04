L’edizione 2025 di Eicma, storica esposizione di moto, apre i battenti a Fiera Milano Rho per la sua 82esima edizione.

Dopo i record del 2024, con oltre 600.000 visitatori per il centodecennale, l’appuntamento meneghino si conferma cuore pulsante dell’industria motociclistica mondiale.

Le tendenze di Eicma 2025

Qualche numero: 730 espositori, 2.000 marchi rappresentati, 50 Paesi presenti (di cui 10 per la prima volta tra cui Emirati Arabi, Irlanda e Perù). Circa il 30% delle aziende proviene dall’Italia, a conferma del fatto che nonostante la crisi il Bel Paese continua a rombare.

Come da tradizione, Eicma è la vetrina delle tendenze che definiranno il mercato dei prossimi mesi. E il filone adventure e crossover resta fortissimo.

Yamaha svela la nuova gamma Ténéré 2026, evoluta soprattutto dal punto di vista elettronico. Ducati aggiorna la Multistrada V4 Rally e prepara la DesertX 2026, dotata del nuovo bicilindrico da 890 cm³ e 120 CV. Royal Enfield, invece, rilancia la Himalayan 750, pensata per chi ama l’avventura ma non rinuncia alla sostanza.

Honda presenta la CB1000F, ispirata agli Anni ’80 ma con anima contemporanea. Kawasaki risponde con la Z1100 RS, mentre MV Agusta celebra i 25 anni della Brutale con una versione rinnovata nel motore e nella ciclistica.

Honda protagonista fra elettrico e high-tech

Honda porta a Milano qualche novità: la WN7 è prima moto elettrica di Honda, alimentata da una batteria da 9,3 kWh, con 140 km di autonomia e ricarica rapida dal 20% all’80% in mezz’ora. Un modello che incarna il concetto “Be the Wind”, unendo silenziosità e piacere di guida.

Accanto all’elettrico, Honda spinge sull’E-Clutch, la frizione elettronica che arriva su cinque nuovi modelli (Transalp 750, CB750 Hornet, NX500, CBR500R e CB500F). La tecnologia permette di cambiare marcia senza usare la leva, semplificando la guida anche per i meno esperti.

Il mercato moto

Il mercato italiano delle due ruote chiude ottobre con un segno positivo, ma la crescita è trainata quasi esclusivamente dagli scooter. Le immatricolazioni complessive hanno registrato un incremento dell’1,09%, pari a 25.355 veicoli venduti, segnando il quarto mese consecutivo di rialzo dopo un avvio d’anno complicato.

Nel dettaglio, gli scooter hanno messo a segno un +9,8% con 14.985 immatricolazioni nel solo mese di ottobre. Dall’inizio del 2025, l’aumento complessivo raggiunge l’8,82% per un totale di 182.325 unità vendute.

La situazione è diversa per le moto, che risentono ancora dell’effetto post-Euro 5+. Dopo la corsa agli acquisti di fine 2024 dovuta all’arrivo delle nuove norme ambientali il mercato 2025 mostra una fisiologica frenata: -9,6% in ottobre (8.942 veicoli venduti) e un calo del 12,66% nei primi dieci mesi dell’anno, con 123.918 moto immatricolate.

Nel complesso, il mercato delle due ruote italiano archivia i primi dieci mesi del 2025 con un -2,17% rispetto allo stesso periodo del 2024 (318.416 unità vendute), ma la tendenza è in recupero dopo il punto più basso toccato ad aprile (-10%).

Le moto più vendute in Italia

Qui di seguito la classifica delle 10 moto più vendute in Italia nel 2025, fino a ottobre:

Bmw R 1300 Gs (3.536 unità); Bmw R 1300 Gs Adventure (2.730); Honda Xl 750 Transalp (2.729); Yamaha Tracer 9 (2.679); Yamaha Mt-07 (2.565); Honda Africa Twin (2.506); Cfmoto 450mt (2.272); Ducati Multistrada V4 / Multistrada V4 S (2.092); Benelli Trk 702 / Trk 702 X (2.026); Yamaha Tenere 700 (1.997).

Gli scooter più venduti in Italia

Qui sotto la classifica dei 10 scooter più venduti in Italia nel 2025, fino a ottobre:

Honda Sh 125 (17.688 unità); Honda Sh 350 (10.645); Honda Sh 150 (9.399); Honda X-Adv 750 (7.431); Piaggio Liberty 125 Abs (7.093); Kymco People S 125 (6.026); Honda Adv 350 (5.601); Voge Sfida Sr16 (5.040); Kymco Agility 125 S (4.948); Yamaha Tmax (4.769).