Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

IPA Andy Taylor, ex chitarrista dei Duran Duran, è morto dopo una lunga malattia.

Se ne va a 65 anni Andy Taylor, lo storico chitarrista che ha sporcato di rock l’eleganza patinata dei Duran Duran. Nato a Cullercoats nel 1961 e scomparso il 23 novembre 2026 dopo una lunga battaglia contro un tumore diagnosticato nel 2018.

Dietro al lascito musicale di oltre quarant’anni di palco e studio di registrazione, resta anche il bilancio economico di una carriera vissuta tra successi planetari, scelte controcorrente e lunghi periodi lontano dai riflettori.

L’anima rock nei Duran Duran

Quando Andy Taylor entra nei Duran Duran nell’aprile del 1980, rispondendo a un annuncio su Melody Maker per unirsi a Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor, poco prima dell’arrivo di Simon Le Bon.

Il suo ingresso porta nella band una carica elettrica che cambia gli equilibri interni. Su un impianto fatto di synth larghi, bassi pulsanti e melodie da classifica mondiale. Le sue chitarre innestano una nervatura hard rock e funk che rende classici come Rio, Hungry like the wolf, Save a prayer e The Reflex molto più aggressivi di quanto l’estetica patinata del gruppo lasciasse intuire.

Altre collaborazioni

Una convivenza creativa ad altissima tensione che segna i primi tre dischi in studio della band fino allo strappo del 1986 durante le lavorazioni di Notorious, prima della reunion degli anni Duemila.

Lontano dalla band madre, Taylor ha curato una rete fittissima di progetti paralleli e collaborazioni:

nel 1985 dà vita ai The Power Station insieme al bassista John Taylor, alla voce di Robert Palmer e al batterista degli Chic Tony Thompson, firmando il disco che si porta dietro “Some Like It Hot e Get It On”;

negli anni Novanta spinge ancora più sull’acceleratore fondando i Neurotic Outsiders, gruppo punk-rock messo in piedi con Steve Jones dei Sex Pistols, Duff McKagan e Matt Sorum dei Guns N’ Roses;

in studio si ritaglia un ruolo di primo piano come chitarrista, autore e produttore dal tocco ruvido, lavorando fianco a fianco con Rod Stewart per l’album Out of Order, oltre che con Belinda Carlisle, Robert Palmer, Iggy Pop e la rock band britannica Thunder, di cui produce il folgorante esordio Backstreet Symphony;

parallelamente porta avanti il proprio percorso solista, inaugurato nel 1987 con Thunder e proseguito fino all’ultimo album in studio Man’s a Wolf to Man del 2023.

A quanto ammonta il patrimonio di Andy Taylor

Sul fronte finanziario, le principali stime internazionali sul patrimonio netto di Andy Taylor collocano la sua ricchezza complessiva in una forbice compresa tra i 10 e i 15 milioni di dollari, pari a circa 9-14 milioni di euro. Si tratta di una valutazione prudenziale, inferiore rispetto ai patrimoni accumulati dai membri rimasti stabilmente nella formazione principale dei Duran Duran, ma comunque significativa per un musicista che ha attraversato diverse fasi di attività e lunghe pause dalle tournée mondiali.

La voce principale delle sue entrate è sempre stata rappresentata dalle royalties sui diritti d’autore e sulle esecuzioni dei brani incisi con i Duran Duran tra il 1981 e il 1986, che continuano a generare flussi costanti grazie allo streaming, alle riedizioni fisiche e alle sincronizzazioni cinematografiche e pubblicitarie. A questo zoccolo duro si sono affiancati nel tempo i proventi derivanti dal catalogo dei Power Station, i compensi maturati come produttore discografico tra Regno Unito e Stati Uniti e gli investimenti immobiliari tra l’Inghilterra e l’isola spagnola di Ibiza.