Classe 2001, la giovane figlia di Albano e Loredana Lecciso è oggi tra i concorrenti di Tale e Quale Show

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

IPA Quanto guadagna la figlia di Al Bano

Figlia del cantante Al Bano e di Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, nata nel 2001, ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico attraverso la televisione e la musica. Cantante, personaggio televisivo e aspirante protagonista del mondo dello spettacolo, oggi è tra i concorrenti di Tale e Quale Show.

Chi è Jasmine Carrisi: età, famiglia e studi

Jasmine Carrisi è nata il 14 giugno 2001 a Lecce ed è cresciuta a Cellino San Marco, in Puglia. È la figlia maggiore di Al Bano Carrisi, uno dei cantanti italiani più conosciuti anche all’estero, e di Loredana Lecciso, volto televisivo. Ha un fratello minore, Al Bano Junior, conosciuto anche come Bido. Da parte di padre ha inoltre i fratelli Yari, Cristel e Romina Carrisi, nati dal matrimonio con Romina Power, e Ylenia, scomparsa nel 1994. Crescere in una famiglia così conosciuta ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media sulla sua vita privata. Jasmine ha però più volte raccontato di aver vissuto con difficoltà l’esposizione mediatica dei genitori durante l’adolescenza, proprio perché le vicende familiari diventavano spesso argomento di gossip.

Accanto all’interesse per il mondo dello spettacolo, ha coltivato anche quello per la comunicazione e il marketing digitale, ambiti nei quali ha scelto di formarsi per ampliare le proprie possibilità professionali.

La carriera musicale: da Ego alle collaborazioni con Al Bano

Il debutto nel mondo della musica arriva nel 2020, quando Jasmine pubblica Ego, il suo primo singolo. La scelta artistica è quella di un pop contemporaneo, con sonorità dance e urban, piuttosto distante dal repertorio melodico che ha reso famoso il padre.

L’esordio è seguito da altri brani, tra cui Calamite, Fragola, Baby Baby e Superlove. Nel 2022 arriva anche una collaborazione importante con Al Bano e il rapper Clementino per il singolo Nessuno mai, un progetto che mette insieme generazioni e stili musicali differenti. Nel 2025 Jasmine amplia ulteriormente il proprio percorso con Non adesso, brano che segna anche un’apertura verso il mercato musicale in lingua spagnola.

La musica rappresenta ancora una delle principali attività professionali della giovane Carrisi. Il suo percorso discografico, tuttavia, è stato costruito soprattutto attraverso singoli e collaborazioni, senza raggiungere ancora i risultati commerciali e la notorietà del padre.

La televisione e i reality: da The Voice Senior a Tale e Quale Show

Parallelamente alla musica, Jasmine ha sviluppato una presenza nel mondo televisivo. Nel 2020 ha partecipato a The Voice Senior su Rai 1, affiancando Al Bano nel ruolo di coach. Un’esperienza che le ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento di un talent musicale e di confrontarsi con aspiranti cantanti.

Negli anni successivi ha preso parte ad altri programmi televisivi, tra cui Il Cantante Mascherato. Nel 2025 è entrata nel cast di The Couple – Una vittoria per due, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, partecipando in coppia con Pierangelo Greco, suo amico ed ex fidanzato.

La svolta televisiva più recente è arrivata nel 2026 con Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. In questa trasmissione Jasmine si mette alla prova con imitazioni di cantanti italiani e internazionali, lavorando non soltanto sulla voce, ma anche sulla presenza scenica e sull’interpretazione.

Il patrimonio di Jasmine Carrisi

Per capire a quanto ammonta il patrimonio di Jasmine Carrisi bisogna distinguere la ricchezza della sua famiglia dai guadagni personali derivanti dalle sue attività. Al momento non sono disponibili bilanci pubblici, dichiarazioni patrimoniali o informazioni attendibili che consentano di stabilire il valore complessivo dei suoi beni e dei suoi risparmi. La cantante ha comunque diverse e potenziali fonti di reddito, dalle attività musicali alle partecipazioni televisive fino alla presenza sui social network e diverse collaborazioni commerciali.

Quanto riceverà di eredità da Albano

Per quanto riguarda l’eredità, Jasmine Carrisi potrebbe un giorno beneficiare del patrimonio accumulato dal padre Al Bano, insieme agli altri fratelli. Il cantante ha costruito nel corso della sua carriera una solida posizione economica, diversificando le entrate tra diritti musicali, concerti e attività imprenditoriali. Una parte importante dei suoi beni è legata alle Tenute Carrisi, a Cellino San Marco, che comprendono vigneti, uliveti, strutture ricettive e attività legate alla produzione vinicola e all’ospitalità. Si tratta di un patrimonio immobiliare e aziendale di valore, ma non esistono stime ufficiali attendibili né informazioni sulla futura ripartizione ereditaria. Non è quindi possibile stabilire quale quota potrebbe spettare a Jasmine.